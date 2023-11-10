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Не в сладостях дело: ученые выяснили, что диабет может развиться от избытка соли

Если вы думали, что конфеты и торты могут довести до сахарного диабета, то с этим заблуждением пора попрощаться. Во-первых, не в сладком дело. Во-вторых, исследователи доказали, что спровоцировать болезнь может соль.

10 ноября 2023
Не в сладостях дело: ученые выяснили, что диабет может развиться от избытка соли

Избыток соли в рационе крайне вреден для здоровья, ведь она задерживает воду в организме, тем самым провоцируя проблемы с сердцем, сосудами, почками и другими органами. Не зря кардиологи призывают всех, у кого диагностирована гипертония, отказаться от соленых блюд — так можно избежать скачков давления. Кроме того, есть риск заполучить отеки, проблемы с весом и бессонницу.

Ученые из Университета Тулейн в Новом Орлеане провели исследование, после которого пришли к выводу: избыток соли в рационе может спровоцировать развитие сахарного диабета второго типа.

Эксперты изучили данные 402 982 человек, все необходимые сведения они брали из Национального Британского биобанка. Всем участникам было от 37 до 73 лет, в анамнезе у каждого были:

  • сахарный диабет;

  • сердечно-сосудистые заболевания;

  • патологии почек;

  • онкологическое заболевание.

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Ученые изучали историю болезни испытуемых, особое внимание уделяя пищевым привычкам и тому, как часто они ели соленую еду и покупали уже готовую пищу, а именно в таких блюдах обычно содержится много соли.

Длительность наблюдения составила почти 12 лет. Сахарный диабет за это время диагностировали у 13 120 человек.

Эксперты пришли к выводу, что любители соленого чаще страдали от проблем с лишним весом и имели повышенный индекс массы тела. Кроме того, у таких людей был повышен уровень С-реактивного белка в крови и чаще развивался сахарный диабет.

Справка

С-реактивный белок (СРБ) — наиболее высокочувствительный показатель повреждения тканей при воспалении, некрозе, травме. В крови здорового человека СРБ отсутствует или выявляется в минимальных количествах.

Уровень этого белка может повышаться при инфекционных, аутоиммунных, ревматических, онкологических и других заболеваниях.

«Наши результаты впервые показывают, что избыток соли в рационе может сказываться на показателях СРБ и провоцировать различные патологии, в том числе и сахарный диабет», — заключили исследователи.

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Чем можно заменить соль

По статистике, обычно человек употребляет от 10 до 18 граммов соли в день. Тем временем эксперты ВОЗ рекомендуют съедать не больше 4-5 граммов за 24 часа. И это не так уж и мало — целая чайная ложка с горкой.

Чем можно заменить привычную нам соль? Оказывается, есть несколько полезных продуктов, которые можно добавить в ваши блюда. Они придадут им соленый вкус, плюс еда станет только полезнее.

Автор текста:Софья Хромова
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