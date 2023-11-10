Не в сладостях дело: ученые выяснили, что диабет может развиться от избытка соли

Избыток соли в рационе крайне вреден для здоровья, ведь она задерживает воду в организме, тем самым провоцируя проблемы с сердцем, сосудами, почками и другими органами. Не зря кардиологи призывают всех, у кого диагностирована гипертония, отказаться от соленых блюд — так можно избежать скачков давления. Кроме того, есть риск заполучить отеки, проблемы с весом и бессонницу.