Не в сладостях дело: ученые выяснили, что диабет может развиться от избытка соли

Избыток соли в рационе крайне вреден для здоровья, ведь она задерживает воду в организме, тем самым провоцируя проблемы с сердцем, сосудами, почками и другими органами. Не зря кардиологи призывают всех, у кого диагностирована гипертония, отказаться от соленых блюд — так можно избежать скачков давления. Кроме того, есть риск заполучить отеки, проблемы с весом и бессонницу.
Ученые из Университета Тулейн в Новом Орлеане провели
Эксперты изучили данные 402 982 человек, все необходимые сведения они брали из Национального Британского биобанка. Всем участникам было от 37 до 73 лет, в анамнезе у каждого были:
сахарный диабет;
сердечно-сосудистые заболевания;
патологии почек;
онкологическое заболевание.
Ученые изучали историю болезни испытуемых, особое внимание уделяя пищевым привычкам и тому, как часто они ели соленую еду и покупали уже готовую пищу, а именно в таких блюдах обычно содержится много соли.
Длительность наблюдения составила почти 12 лет. Сахарный диабет за это время диагностировали у 13 120 человек.
Эксперты пришли к выводу, что любители соленого чаще страдали от проблем с лишним весом и имели повышенный индекс массы тела. Кроме того, у таких людей был повышен уровень С-реактивного белка в крови и чаще развивался сахарный диабет.
Справка
С-реактивный белок (СРБ) — наиболее высокочувствительный показатель повреждения тканей при воспалении, некрозе, травме. В крови здорового человека СРБ отсутствует или выявляется в минимальных количествах.
Уровень этого белка может повышаться при инфекционных, аутоиммунных, ревматических, онкологических и других заболеваниях.
«Наши результаты впервые показывают, что избыток соли в рационе может сказываться на показателях СРБ и провоцировать различные патологии, в том числе и сахарный диабет», — заключили исследователи.
Чем можно заменить соль
По статистике, обычно человек употребляет от 10 до 18 граммов соли в день. Тем временем эксперты ВОЗ рекомендуют съедать не больше 4-5 граммов за 24 часа. И это не так уж и мало — целая чайная ложка с горкой.
Чем можно заменить привычную нам соль? Оказывается, есть несколько полезных продуктов, которые можно добавить в ваши блюда. Они придадут им соленый вкус, плюс еда станет только полезнее.