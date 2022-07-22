Употребление ряда продуктов способно нивелировать негативное воздействие соли на женский организм. К такому выводу пришли ученые Амстердамского университета в Нидерландах. Исследование опубликовано в European Heart Journal,
- Хорошо известно, что избыток соли в организме связан с повышенным риском гипертонии, сердечных приступов и инсультов, — комментирует результаты исследования профессор Лифферт Фогт из Амстердамского университета. — Но контролировать употребление соли в наше время очень сложно, особенно если в рационе много обработанных продуктов.
Как вывести соль из организма
Ученые вновь подтвердили о прямой связи между употреблением калия и артериальным давлением и сердечными заболеваниями. Чем больше продуктов с калием ест женщина, тем ниже ее давление, особенно, если она употребляет много соли в течение дня.
- У людей, которые потребляют много калия, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 13% ниже, чем у людей, у которых в рационе его мало. Причем, эта зависимость больше касается женщин, а не мужчин, — уточняют авторы исследования. — Чем больше калия, тем меньше натрия.
Калий помогает сохранить здоровье сердца, но женщины получают от него больше пользы, чем мужчины.
Где больше всего калия
Взрослым рекомендовано 3500 мг калия в день — их лучше получать из продуктов в своем рационе. Богаты калием овощи, фрукты, орехи, бобы, молочные продукты и рыба. Усвоение калия облегчает витамин B6, затрудняет — алкоголь.
Ученые рекомендуют женщинам активно добавлять в рацион вот эти три продукта, богатых калием:
бананы
один средний плод содержит 422 мг калия, это 9% от суточной нормы.
авокадо
в половине стакана содержится 364 мг калия, то есть, в половинке авокадо — 10% дневной нормы калия.
картофель (но только запеченый)
В одной средней запеченной в кожуре картофелине содержится 941 мг калия. Это 20% от суточной нормы.
Симптомы нехватки калия в организме
учащенное сердцебиение,
тошнота,
раздражительность,
мышечная слабость,
судороги,
запор,
усталость.