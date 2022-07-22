Употребление ряда продуктов способно нивелировать негативное воздействие соли на женский организм. К такому выводу пришли ученые Амстердамского университета в Нидерландах. Исследование опубликовано в European Heart Journal, пишет The Guardian. В нем приняли участие более 11 тысяч мужчин и 13 тысяч женщин в возрасте от 40 до 79 лет. Анализировались данные об их здоровье за шесть лет.

- Хорошо известно, что избыток соли в организме связан с повышенным риском гипертонии, сердечных приступов и инсультов, — комментирует результаты исследования профессор Лифферт Фогт из Амстердамского университета. — Но контролировать употребление соли в наше время очень сложно, особенно если в рационе много обработанных продуктов.