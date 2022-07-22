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Употребление ряда продуктов способно нивелировать негативное воздействие соли на женский организм. К такому выводу пришли ученые Амстердамского университета в Нидерландах. Исследование опубликовано в European Heart Journal, пишет The Guardian. В нем приняли участие более 11 тысяч мужчин и 13 тысяч женщин в возрасте от 40 до 79 лет. Анализировались данные об их здоровье за шесть лет.

- Хорошо известно, что избыток соли в организме связан с повышенным риском гипертонии, сердечных приступов и инсультов, — комментирует результаты исследования профессор Лифферт Фогт из Амстердамского университета. — Но контролировать употребление соли в наше время очень сложно, особенно если в рационе много обработанных продуктов.

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Ученые вновь подтвердили о прямой связи между употреблением калия и артериальным давлением и сердечными заболеваниями. Чем больше продуктов с калием ест женщина, тем ниже ее давление, особенно, если она употребляет много соли в течение дня.

- У людей, которые потребляют много калия, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 13% ниже, чем у людей, у которых в рационе его мало. Причем, эта зависимость больше касается женщин, а не мужчин, — уточняют авторы исследования. — Чем больше калия, тем меньше натрия.

Калий помогает сохранить здоровье сердца, но женщины получают от него больше пользы, чем мужчины.

Где больше всего калия

Взрослым рекомендовано 3500 мг калия в день — их лучше получать из продуктов в своем рационе. Богаты калием овощи, фрукты, орехи, бобы, молочные продукты и рыба. Усвоение калия облегчает витамин B6, затрудняет — алкоголь.

Ученые рекомендуют женщинам активно добавлять в рацион вот эти три продукта, богатых калием:

  • бананы

один средний плод содержит 422 мг калия, это 9% от суточной нормы.

  • авокадо

в половине стакана содержится 364 мг калия, то есть, в половинке авокадо — 10% дневной нормы калия. 

  • картофель (но только запеченый)

В одной средней запеченной в кожуре картофелине содержится 941 мг калия. Это 20% от суточной нормы.

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Симптомы нехватки калия в организме

  • учащенное сердцебиение,

  • тошнота,

  • раздражительность,

  • мышечная слабость,

  • судороги,

  • запор,

  • усталость.

Анна Майская