Чем можно заменить соль: 7 полезных и доступных вариантов

Чем можно заменить привычную нам соль? Оказывается, есть несколько полезных продуктов, которые можно добавить в ваши блюда. Они придадут им соленый вкус, плюс еда станет только полезнее.

Морская капуста

Или водоросли «ламинария». Добавьте их в салат или второе блюдо — они дадут необходимый солоноватый привкус. Лучше использовать ламинарию в сухом виде. Также можно купить готовый порошок или листы водорослей и покрошить их в еду.

Важно: что касается консервированной морской капусты, то она часто содержит много добавок и дополнительную соль, поэтому перед покупкой нужно внимательно изучить состав.