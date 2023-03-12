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Чем можно заменить соль: 7 полезных и доступных вариантов

Зачастую мы даже не догадываемся, как много соли едим. А тем временем: чем меньше соли, тем лучше для нашего организма, говорят врачи. Можно ли ее заменить, чтобы на вкус было похоже? Рассказывают эксперты.

12 марта 2023
Чем можно заменить соль: 7 полезных и доступных вариантов
Источник:
unsplash.com

По статистике, обычно человек употребляет от 10 до 18 граммов соли в день. Причем большинство даже не задумываются, как это много. Так, эксперты ВОЗ рекомендуют съедать не больше 4-5 граммов за 24 часа. И это не так уж и мало — целая чайная ложка с горкой.

Конечно, с солью большинство блюд становятся вкуснее: будь то суп, салат, гарнир или птица и мясо. Но мы часто пересаливаем еду. Со временем такой пищи становится все больше и больше, а ведь это опасно для здоровья: страдают почки, печень, сердце, метаболизм, кишечник, появляются отеки и лишний вес.

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Чем можно заменить привычную нам соль? Оказывается, есть несколько полезных продуктов, которые можно добавить в ваши блюда. Они придадут им соленый вкус, плюс еда станет только полезнее.

Морская капуста

Или водоросли «ламинария». Добавьте их в салат или второе блюдо — они дадут необходимый солоноватый привкус. Лучше использовать ламинарию в сухом виде. Также можно купить готовый порошок или листы водорослей и покрошить их в еду.

Важно: что касается консервированной морской капусты, то она часто содержит много добавок и дополнительную соль, поэтому перед покупкой нужно внимательно изучить состав.

В Японии ламинарию называют «морским женьшенем» за способность быстро восстанавливать силы человека. И не зря — морская капуста содержит множество витаминов (E, A, C, D, всю группу В) и полезных микроэлементов (йод, фосфор, натрий, железо, магний). Способствует повышению иммунитета, укрепляет сосуды и нормализует работу сердца, а также улучшает пищеварение.

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Уксус и лимонный сок

Один из способов «обмануть» вкусовые рецепторы — заменить соленый вкус кислым, говорят эксперты Роспотребнадзора. Тут-то и придут на помощь уксус с лимонным соком. Добавьте несколько капель в суп, салат или гарнир.

Кстати: для заправки салата можно использовать не только лимон, но и апельсин — смешайте его сок с оливковым маслом, можно добавить немного соевого соуса. Помимо оригинального вкуса, вы получите еще и дополнительный витамин С.

Зелень и пряности

Добавляйте в блюда больше зелени:

  • укроп;

  • петрушку;

  • кинзу;

  • базилик;

  • зеленый лук.

Можно есть их и в сушеном виде, но лучше сделать заготовки самим. Хорошо также использовать эстрагон, розмарин, чеснок, орегано, паприку, тмин, шалфей, кумин, кориандр и душистый перец — эти пряности делают вкус пищи более ярким и богатым, снижая потребность вкусовых рецепторов в соли. А еще многие специи считаются природными антидепрессантами и улучшают настроение.

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Сушеные овощи

Практически все овощи в разной степени содержат хлорид натрия, а во время сушки его концентрация в мякоти увеличивается в несколько раз, при этом витамины и микроэлементы также сохраняются. Замените свежие овощи — морковь, томаты, болгарский перец — сушеными, и ваши супы и горячие блюда станут намного полезнее.

Сельдерей

Во время роста он впитывает большое количество органического натрия из почвы, поэтому его листья, стебли и корнеплоды имеют солоноватый вкус.

Кроме того сельдерей, особенно его корень, содержит витамины А, С, Е, группы В, а также калий, железо, магний, селен, кальций, марганец, цинк и фосфор. Он улучшает подвижность суставов, помогает при анемии, снижает давление, благотворно влияет на нервную систему.

Кстати: вы можете приготовить соль из сельдерея! Для этого нарежьте очищенный корень на небольшие кусочки, высушите в духовке, затем измельчите в блендере в порошок. При желании добавьте другие пряности и сушеные овощи.

Как понять, что в организме избыток соли

Наталья Круглова
Диетология

Врач-диетолог санатория «Белые ночи»

По словам эксперта, на обилие соли в организме могут указать некоторые особенности в состоянии организма.

  1. Натрий притягивает воду, поэтому при повышенном употреблении соли может увеличиваться вес и задерживаться жидкость в организме — это проявляется отеками лица, рук, ног, лодыжек.

  2. Сильная жажда.

  3. Учащенное мочеиспускание.

  4. Повышение артериального давления — задержка натрия и воды в организме приводит к повышению объема циркулирующей крови и дополнительному давлению на стенки сосудов.

  5. Употребление на ночь соленых продуктов может способствовать нарушению сна, частым пробуждениям.

  6. Некоторые исследования показали, что избыточное потребление соли может вызывать головные боли и тошноту.

  7. Постоянная тяга к соленым продуктам также может сигнализировать о том, что в рационе много соли. Когда вкусовые рецепторы привыкают ко вкусу соленой пищи, то может возникнуть желание есть еще больше соленой еды.

Помните, что вкусовые рецепторы адаптируются постепенно: если вы большой любитель поесть солененького, то корень сельдерея и морская капуста за один вечер вас не спасут. Постепенно приучайте себя к новым пищевым привычкам, организму нужно время, чтобы переключиться.

Автор текста:Софья Хромова
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