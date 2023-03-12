Чем можно заменить соль: 7 полезных и доступных вариантов

По статистике, обычно человек употребляет от 10 до 18 граммов соли в день. Причем большинство даже не задумываются, как это много. Так, эксперты ВОЗ рекомендуют съедать не больше 4-5 граммов за 24 часа. И это не так уж и мало — целая чайная ложка с горкой.
Конечно, с солью большинство блюд становятся вкуснее: будь то суп, салат, гарнир или птица и мясо. Но мы часто пересаливаем еду. Со временем такой пищи становится все больше и больше, а ведь это опасно для здоровья: страдают почки, печень, сердце, метаболизм, кишечник, появляются отеки и лишний вес.
Чем можно заменить привычную нам соль? Оказывается, есть несколько полезных продуктов, которые можно добавить в ваши блюда. Они придадут им соленый вкус, плюс еда станет только полезнее.
Морская капуста
Или водоросли «ламинария». Добавьте их в салат или второе блюдо — они дадут необходимый солоноватый привкус. Лучше использовать ламинарию в сухом виде. Также можно купить готовый порошок или листы водорослей и покрошить их в еду.
Важно: что касается консервированной морской капусты, то она часто содержит много добавок и дополнительную соль, поэтому перед покупкой нужно внимательно изучить состав.
В Японии ламинарию называют «морским женьшенем» за способность быстро восстанавливать силы человека. И не зря — морская капуста содержит множество витаминов (E, A, C, D, всю группу В) и полезных микроэлементов (йод, фосфор, натрий, железо, магний). Способствует повышению иммунитета, укрепляет сосуды и нормализует работу сердца, а также улучшает пищеварение.
Уксус и лимонный сок
Один из способов «обмануть» вкусовые рецепторы — заменить соленый вкус кислым,
Кстати: для заправки салата можно использовать не только лимон, но и апельсин — смешайте его сок с оливковым маслом, можно добавить немного соевого соуса. Помимо оригинального вкуса, вы получите еще и дополнительный витамин С.
Зелень и пряности
Добавляйте в блюда больше зелени:
укроп;
петрушку;
кинзу;
базилик;
зеленый лук.
Можно есть их и в сушеном виде, но лучше сделать заготовки самим. Хорошо также использовать эстрагон, розмарин, чеснок, орегано, паприку, тмин, шалфей, кумин, кориандр и душистый перец — эти пряности делают вкус пищи более ярким и богатым, снижая потребность вкусовых рецепторов в соли. А еще многие специи считаются природными антидепрессантами и улучшают настроение.
Сушеные овощи
Практически все овощи в разной степени содержат хлорид натрия, а во время сушки его концентрация в мякоти увеличивается в несколько раз, при этом витамины и микроэлементы также сохраняются. Замените свежие овощи — морковь, томаты, болгарский перец — сушеными, и ваши супы и горячие блюда станут намного полезнее.
Сельдерей
Во время роста он впитывает большое количество органического натрия из почвы, поэтому его листья, стебли и корнеплоды имеют солоноватый вкус.
Кроме того сельдерей, особенно его корень, содержит витамины А, С, Е, группы В, а также калий, железо, магний, селен, кальций, марганец, цинк и фосфор. Он улучшает подвижность суставов, помогает при анемии, снижает давление, благотворно влияет на нервную систему.
Кстати: вы можете приготовить соль из сельдерея! Для этого нарежьте очищенный корень на небольшие кусочки, высушите в духовке, затем измельчите в блендере в порошок. При желании добавьте другие пряности и сушеные овощи.
Как понять, что в организме избыток соли
Врач-диетолог санатория «Белые ночи»
По словам эксперта, на обилие соли в организме могут указать некоторые особенности в состоянии организма.
Натрий притягивает воду, поэтому при повышенном употреблении соли может увеличиваться вес и задерживаться жидкость в организме — это проявляется отеками лица, рук, ног, лодыжек.
Сильная жажда.
Учащенное мочеиспускание.
Повышение артериального давления — задержка натрия и воды в организме приводит к повышению объема циркулирующей крови и дополнительному давлению на стенки сосудов.
Употребление на ночь соленых продуктов может способствовать нарушению сна, частым пробуждениям.
Некоторые исследования показали, что избыточное потребление соли может вызывать головные боли и тошноту.
Постоянная тяга к соленым продуктам также может сигнализировать о том, что в рационе много соли. Когда вкусовые рецепторы привыкают ко вкусу соленой пищи, то может возникнуть желание есть еще больше соленой еды.
Помните, что вкусовые рецепторы адаптируются постепенно: если вы большой любитель поесть солененького, то корень сельдерея и морская капуста за один вечер вас не спасут. Постепенно приучайте себя к новым пищевым привычкам, организму нужно время, чтобы переключиться.