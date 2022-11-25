Овощи готовьте «аль денте»

Есть такое правило: чем дольше готовятся овощи, тем больше полезных свойств они утрачивают. Поэтому попробуйте доваривать овощи не до конца. Конечно, провернуть такой трюк с картофелем не выйдет, а вот болгарский перец, брокколи, цветную капусту, лук или помидоры вполне можно оставить в немного недоваренном или недожаренном виде. Так и полезней, и вкусней, пишут эксперты Роспотребнадзора.

Свинину замените на индейку

Если вы большой любитель мяса, попробуйте заменить жирную свинину на индейку. Особенно этот совет подойдет для тех, кто хочет похудеть. Индейка вкусная, питательная и по структуре напоминает свинину. А при помощи специй некоторые даже не почувствуют разницу во вкусе.

Меньше солите и добавляйте больше специй

Слишком много натрия в рационе очень вредит вашему здоровью, провоцирует обезвоживание и гипертонию. Что же делать, если вам нравится еда с ярким вкусом? Попробуйте сократить количество соли и добавить вместо нее специи и пряности. Многие из них, кстати, не только помогают разнообразить меню, но сами по себе очень полезны. О том, какие приправы сделают вас здоровее и помогут похудеть, читай ЗДЕСЬ.

Главное проверьте, чтобы в составе покупных приправ не было добавленной соли — иначе в такой замене не будет никакого смысла.