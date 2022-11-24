Рак свое возьмет

По словам специалиста Центра в Песочном, отказ от сладостей не может сказаться и на развитии уже выявленной опухоли. То есть даже пациентам с диагнозом «рак» врачи не запрещают есть шоколадки и конфеты, если им этого очень хочется.

Как объяснила Надежда Бриш, метаболизм опухолевых клеток особый — не такой, как у здоровых. Чтобы интенсивнее делиться, опухолевой клетке нужно много питательных веществ. И чем быстрее она делится, тем больше энергии ей требуется. А откуда ее взять? Самый простой и доступный источник энергии — действительно глюкоза, получаемая с пищей. Но не только. Нужны и другие питательные вещества, которые, по сути, идут как «в топку», чтобы опухоль продолжала расти.

Однако здесь есть «но». По словам врача, простое исключение из рациона глюкозы не поможет остановить рак. Если не будет этого расходного материала, опухолевые клетки найдут другой — в расход пойдут остальные питательные вещества. В первую очередь, белки — больной человек начнет терять мышечную массу тела, его состояние будет только ухудшаться. За белками последуют жиры.