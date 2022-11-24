Сахару приписывают могущественное влияние на раковые клетки. Говорят, что он может провоцировать развитие и рост злокачественных опухолей, утяжелять течение уже выявленного рака. И наоборот, если полностью отказаться от сладкого, то рисков появления опухоли якобы будет меньше и даже раковые клетки чудесным образом «рассосутся» — превратятся обратно в здоровые.
Что из этого правда, а что — нет, рассказала Надежда Бриш, врач-онколог, химиотерапевт НМИЦ онкологии им. Петрова в первом выпуске серии
Врач-онколог, химиотерапевт НМИЦ онкологии им. Петрова
Доказательства туманные
Как сахар влияет на рост опухолевых клеток, пытались выяснить авторы многих исследований. И до сих этот вопрос волнует ученых. Однако на сегодня четкой взаимосвязи между употреблением сахара и развитием онкологических заболеваний установить не удалось. Полученные результаты слишком противоречивы: одни ученые утверждают, что эта связь есть, другие — что ее нет.
По мнению Надежды Бриш, установить такую связь на самом деле трудно. Дело в том, что углеводы, включая сахар и глюкозу, есть не только в сладких продуктах. К примеру, та же глюкоза содержится в мясе, овощах, фруктах. Полностью исключить углеводы из рациона — задача невозможная, поэтому и считать результаты подобных исследований истиной в последней инстанции тоже сложно.
Обратной дороги нет
Раковые клетки не могут трансформироваться обратно в здоровые. И не только из-за избытка сахара на вашем столе. По словам врача-онколога, это в принципе нереально — у таких клеток уже нарушены генетические и внутренние механизмы, которые не позволят этого сделать. По крайней мере, научно подтвержденных данных о существовании такой возможности у онкологов на данный момент нет. Поэтому, собственно, полностью отказываться от сахара из этих соображений тоже смысла нет.
Рак свое возьмет
По словам специалиста Центра в Песочном, отказ от сладостей не может сказаться и на развитии уже выявленной опухоли. То есть даже пациентам с диагнозом «рак» врачи не запрещают есть шоколадки и конфеты, если им этого очень хочется.
Как объяснила Надежда Бриш, метаболизм опухолевых клеток особый — не такой, как у здоровых. Чтобы интенсивнее делиться, опухолевой клетке нужно много питательных веществ. И чем быстрее она делится, тем больше энергии ей требуется. А откуда ее взять? Самый простой и доступный источник энергии — действительно глюкоза, получаемая с пищей. Но не только. Нужны и другие питательные вещества, которые, по сути, идут как «в топку», чтобы опухоль продолжала расти.
Однако здесь есть «но». По словам врача, простое исключение из рациона глюкозы не поможет остановить рак. Если не будет этого расходного материала, опухолевые клетки найдут другой — в расход пойдут остальные питательные вещества. В первую очередь, белки — больной человек начнет терять мышечную массу тела, его состояние будет только ухудшаться. За белками последуют жиры.
Иначе говоря, чем меньше у опухолевых клеток будет доступа к глюкозе, тем быстрее они перейдут на альтернативный путь получения питательных веществ и энергии. И простое ограничение сладостей никак их в этом не остановит.
Норма одинаковая для всех
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в сутки человек должен съедать не более 25 граммов сахара — это примерно 5-6 чайных ложек. И такая норма рекомендована всем — независимо от того, есть у человека диагноз «рак» или нет.
По словам врача НМИЦ онкологии, при желании можно вовсе исключить из своего питания простые углеводы. И перейти на более сложные — например, крахмал, который содержится в картофеле. Но надо помнить, что любые жесткие диеты с полным отказом от каких-то продуктов — это всегда мощный стресс для организма. А стресс тоже серьезный фактор риска для здоровья — надо стараться его избегать.