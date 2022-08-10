Шоколадки и пирожные, конечно, вряд ли кто-то назовет наркотиком. Однако зависимость от сладкого существует, и привести в теории она может к довольно печальным последствиям — ожирению, диабету и даже смерти.
Поэтому если вы не просто иногда балуете себя десертом, а просто жить не можете без конфет и булочек — значит, пора что-то менять. Разбираемся, как победить раз и навсегда тягу к сладкому.
Психолог, семейный психолог, сексолог
По словам психолога Ильи Шабшина, в первую очередь нужно понять, почему вы так много едите сладкого. Зачастую дело не только в том, что это вкусно. Причина может быть в нашей голове. Сладким мы заедаем:
Одиночество;
Стресс;
Обиду;
Усталость.
Как подчеркивает эксперт в беседе с изданием
Также Шабин рекомендует заменить привычные сладости на более полезные альтернативы - это второй шаг к свободе. Если вы привыкли после обеда пить чай с пирожными, попробуйте заменить десерт свежими фруктами.
Впрочем, как отмечает диетолог Альбина Комиссарова, сладкоежкам вовсе не обязательно на всю жизнь отказываться от любимой еды и со слезами на глазах грызть яблоки, мечтая о печенье. Строгие запреты, как правило, приводят к срывам. Так что разрешайте себе сладкое время от времени — но в умеренных количествах.
А чтобы десерты приносили максимум пользы и минимум сахара, приучите себя почаще готовить дома. Лучше порадовать себя домашним пирогом, который вы приготовили сами и знаете, что и в каком количестве добавляли туда.
Наконец, простое, но очень эффективное правило: хотите есть меньше сладкого — реже покупайте конфеты и печенье! Если у вас дома не будет годовых запасов шоколада, соблазн съесть его за раз будет куда меньше, а ваша сила воли не треснет от перенапряжения. Лучше побаловать себя десертом в гостях или в кафе.
Кстати
А как вообще понять, перебарщиваете ли вы со сладким? Есть несколько очевидных признаков, связанных с внешним видом, душевным равновесием и состоянием здоровье. Подробнее об этом узнай ЗДЕСЬ.
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