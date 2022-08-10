Не сладкоежка, а мутант: ученые выяснили, почему в России любят мороженое и шоколад
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Шоколадки и пирожные, конечно, вряд ли кто-то назовет наркотиком. Однако зависимость от сладкого существует, и привести в теории она может к довольно печальным последствиям — ожирению, диабету и даже смерти.

Поэтому если вы не просто иногда балуете себя десертом, а просто жить не можете без конфет и булочек — значит, пора что-то менять. Разбираемся, как победить раз и навсегда тягу к сладкому.

Илья Шабшин
Илья Шабшин
Психология

Психолог, семейный психолог, сексолог

По словам психолога Ильи Шабшина, в первую очередь нужно понять, почему вы так много едите сладкого. Зачастую дело не только в том, что это вкусно. Причина может быть в нашей голове. Сладким мы заедаем:

  • Одиночество;

  • Стресс;

  • Обиду;

  • Усталость.

Как подчеркивает эксперт в беседе с изданием «Известия», без работы с психологическими первопричинами проблемы избавиться от вредной пищевой привычки не получится.

Также Шабин рекомендует заменить привычные сладости на более полезные альтернативы - это второй шаг к свободе. Если вы привыкли после обеда пить чай с пирожными, попробуйте заменить десерт свежими фруктами.

Альбина Комиссарова
Диетология, эндокринология

Эндокринолог, диетолог

t.me/doctor_komissarova

Впрочем, как отмечает диетолог Альбина Комиссарова, сладкоежкам вовсе не обязательно на всю жизнь отказываться от любимой еды и со слезами на глазах грызть яблоки, мечтая о печенье. Строгие запреты, как правило, приводят к срывам. Так что разрешайте себе сладкое время от времени — но в умеренных количествах.

А чтобы десерты приносили максимум пользы и минимум сахара, приучите себя почаще готовить дома. Лучше порадовать себя домашним пирогом, который вы приготовили сами и знаете, что и в каком количестве добавляли туда.

Наконец, простое, но очень эффективное правило: хотите есть меньше сладкого — реже покупайте конфеты и печенье! Если у вас дома не будет годовых запасов шоколада, соблазн съесть его за раз будет куда меньше, а ваша сила воли не треснет от перенапряжения. Лучше побаловать себя десертом в гостях или в кафе.

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А как вообще понять, перебарщиваете ли вы со сладким? Есть несколько очевидных признаков, связанных с внешним видом, душевным равновесием и состоянием здоровье. Подробнее об этом узнай ЗДЕСЬ.

Важно знать, что иногда тяга к сладенькому свидетельствует, что вашему телу не хватает определенных микроэлементов и гормонов. Каких именно — читай ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок