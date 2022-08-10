Впрочем, как отмечает диетолог Альбина Комиссарова, сладкоежкам вовсе не обязательно на всю жизнь отказываться от любимой еды и со слезами на глазах грызть яблоки, мечтая о печенье. Строгие запреты, как правило, приводят к срывам. Так что разрешайте себе сладкое время от времени — но в умеренных количествах.

А чтобы десерты приносили максимум пользы и минимум сахара, приучите себя почаще готовить дома. Лучше порадовать себя домашним пирогом, который вы приготовили сами и знаете, что и в каком количестве добавляли туда.

Наконец, простое, но очень эффективное правило: хотите есть меньше сладкого — реже покупайте конфеты и печенье! Если у вас дома не будет годовых запасов шоколада, соблазн съесть его за раз будет куда меньше, а ваша сила воли не треснет от перенапряжения. Лучше побаловать себя десертом в гостях или в кафе.