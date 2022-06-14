Ожирение, диабет, аллергия: как любовь к фруктам может разрушить ваше здоровье

Когда нам хочется чем-то быстро перекусить, то съесть яблоко, банан или грушу — это и правда хорошая идея, особенно, если вы будете сочетать их с натуральным йогуртом или орехами. Так вы сможете ненадолго перебить чувство голода, при этом не навредив здоровью быстрыми углеводами, которых полно в шоколаде и печеньках.
Однако некоторые люди считают, что фрукты можно есть чуть ли не в ограниченном количестве. Или же такой «фруктовой тарелкой» можно заменить полноценный обед — вкуснее и калорий меньше. Создается впечатление, что яблоками, виноградом и бананами легко подменить многие продукты и хорошо себя чувствовать. Однако это совсем не так,
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Повышается риск ожирения
Помимо «кладовой» полезностей, фрукты содержат простые сахара, такие как глюкоза, фруктоза, сахароза и многие другие. Они как раз-таки и считаются источником для образования жирных кислот путем печеночного липогенеза de novo. Этот процесс может приводить к повышению уровня триглицеридов, липопротеинов, очень низкой плотности и, как следствие, увеличению жировой ткани.
Еще одна опасность — сахарный диабет
Помните, что рекомендованное количество фруктов — 400 граммов в день. Так, для сравнения, одно яблоко весит примерно 220-250 граммов, банан примерно столько же, а груша чуть больше — 250-300 граммов.
Людям с сахарным диабетом и преддиабетом надо еще внимательнее относиться к выбору продуктов для своей «фруктовой тарелки». Некоторые фрукты обладают высоким гликемическим индексом, например:
бананы,
груши,
виноград,
спелые сливы.
Эти плоды содержат много фруктозы и, как следствие, они могут влиять на снижение чувствительности клеток к инсулину.
ЖКТ становится чересчур чувствительным
В состав многих фруктов входит ряд органических кислот, которые могут отрицательно влиять на наше здоровье, — яблочная, винная, лимонная, щавелевая и прочие. У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастриты, повышенная кислотность желудка, язва и другие) обилие фруктов в рационе может усилить неприятные симптомы или привести к обострению. Им не стоит увлекаться:
кислыми яблоками,
цитрусовыми,
ананасами,
киви,
грушами,
Может нагрянуть аллергия
Еще одна важная деталь: фрукты могут провоцировать развитие аллергической реакции. Как правило, такое происходит, если у человека уже есть аллергия на пыльцу растений. Все дело в схожести строения белков пыльцевых и пищевых аллергенов.
При контакте фруктов со слизистой оболочкой рта возможны зуд, покалывающая боль, сыпь, отек губ, языка, мягкого неба и глотки. При появлении этих симптомов надо обязательно обратиться к аллергологу.
Вам будет постоянно хотеться есть
Еще один «фруктовый аспект» — повышение уровня гормона лептина. Одна из его функций — контроль процессов насыщения и голода. Увеличенная концентрация гормона приводит к избыточному потреблению пищи и накоплению жира. Таким образом, тем, у кого есть лишний вес, признаки нарушения метаболизма, а также людям, страдающим ожирением, фрукты могут оказать медвежью услугу.
Вывод простой и логичный: фрукты, какими бы полезными они ни были, не могут заменить полноценного приема пищи, а если есть их часто и много, то они будут только вредить организму. Поэтому съедайте в день по яблоку, банану, апельсину, но не стремитесь с помощью них похудеть и утолить голод, заключила эксперт.
Кстати
Витамины из магазинных овощей и фруктов не всегда полезны — из-за высокого содержания в них нитратов. Поэтому выбирать их надо с умом. По степени вреда овощи и фрукты делятся на несколько групп. «Доктор Питер» узнал у врача-токсиколога, какие же из них самые опасные по возможному и наиболее частому содержанию токсинов.