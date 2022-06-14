Ожирение, диабет, аллергия: как любовь к фруктам может разрушить ваше здоровье

Когда нам хочется чем-то быстро перекусить, то съесть яблоко, банан или грушу — это и правда хорошая идея, особенно, если вы будете сочетать их с натуральным йогуртом или орехами. Так вы сможете ненадолго перебить чувство голода, при этом не навредив здоровью быстрыми углеводами, которых полно в шоколаде и печеньках.

Однако некоторые люди считают, что фрукты можно есть чуть ли не в ограниченном количестве. Или же такой «фруктовой тарелкой» можно заменить полноценный обед — вкуснее и калорий меньше. Создается впечатление, что яблоками, виноградом и бананами легко подменить многие продукты и хорошо себя чувствовать. Однако это совсем не так, говорит Екатерина Антипова.