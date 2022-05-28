Я ем — и счастлив

Когда мы едим, в работу активно включается та область мозга, которая отвечает за удовольствие — дело в том, что жиры и сахара снабжают нас химическими веществами, влияние которых на организм схоже с действием алкоголя и наркотиков.

Это вызывает выброс дофамина, одного из гормонов хорошего самочувствия, который регулирует эмоции и поведение, отвечает за позитивный настрой и чувство удовлетворения. Он вырабатывается в том числе и тогда, когда мы влюбляемся, играем в азартные игры, занимаемся сексом и… спортом.