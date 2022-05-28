А вы замечали, как голод подпитывает гнев? Когда очень хочется есть, готов психануть в ответ на безобидную фразу или вспылить из-за любой мелочи. Почему так происходит и что вообще творится внутри организма, когда мы долго не кормим его и ощущаем сильное чувство голода?
Я ем — и счастлив
Когда мы едим, в работу активно включается та область мозга, которая отвечает за удовольствие — дело в том, что жиры и сахара снабжают нас химическими веществами, влияние которых на организм схоже с действием алкоголя и наркотиков.
Это вызывает выброс дофамина, одного из гормонов хорошего самочувствия, который регулирует эмоции и поведение, отвечает за позитивный настрой и чувство удовлетворения. Он вырабатывается в том числе и тогда, когда мы влюбляемся, играем в азартные игры, занимаемся сексом и… спортом.
Итак, поскольку употребление пищи делает нас счастливыми, мозг хочет, чтобы мы ели регулярно. И не надо мешать ему!
Когда вы голодны, желудок «кричит» на мозг
Что происходит, когда вы долго не ели? В желудочно-кишечном тракте начинает вырабатываться гормон голода — грелин. Он буквально кричит, сигналит вашему мозгу, что организму нужно больше энергии.
Грелин напрямую воздействует на те области мозга, которые контролируют обмен веществ и отвечают за удовольствие. И тогда вы получаете однозначные сигналы — хочу есть, ищи еду, быстро съешь что-нибудь прямо сейчас. И если вы будете игнорировать эти призывы и продолжать голодать, мозг действительно начинает работать с перегрузками.
Уровень дофамина снижается, когда хочется есть
Если вы голодны и гормон уже начал вырабатываться, а мозг посылать вам сигналы, но вы продолжаете отворачиваться от еды, в организме резко снижается уровень дофамина. Это доказано в исследовании на мышах, опубликованном в журнале
А при низком уровне дофамина резко пропадает желание делать что-либо и вообще вставать с дивана, снижается тестостерон, резко ухудшаются память и внимание, способность строить ассоциации, концентрироваться на задаче, повышается раздражительность
Вы злитесь? Значит, голодны
После того, как гормон грелин попал в мозг, начинает вырабатываться еще один — нейропептид Y, который стимулирует аппетит. Это химическое вещество также регулирует уровни гнева и агрессии. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Biological Psychiatry, у людей с высоким уровнем нейропептида Y было больше показателей агрессии и импульсивности.
Мы тупеем из-за голода…
После того, как мы поели, пища расщепляется — белки превращаются в аминокислоты, жиры — в жирные кислоты, углеводы — в глюкозу. Последняя — основная единица энергии нашего организма. Глюкоза попадает в кровоток и питает наши органы и ткани.
Примерно через 6 часов после еды уровень глюкозы в крови становится слишком низким, чтобы обеспечивать организм энергией. И если другие органы могут использовать различные питательные вещества, чтобы продолжать функционировать, то мозг критически зависит именно от глюкозы.
Фактически 25% энергии, которую вы получаете с пищей, используется одним только мозгом. Поэтому, когда уровень сахара в крови падает, снижается и уровень «мощности» вашего мозга.
… и становимся агрессивными
Когда мозгу не хватает топлива, та его часть, что отвечает за подавление импульсов гнева, не имеет достаточных ресурсов для самоконтроля. Исследователи из Университета штата Флорида обнаружили, что пониженный уровень глюкозы связан с повышенной раздражительностью по отношению к другим, чрезмерным гневом и общим беспокойством.
Они же выяснили, что если человек утолит голод, особенно, сладким, и восстановит уровень глюкозы, то все проявления агрессии и раздражительность практически исчезают.
Из-за голода и низкого уровня глюкозы вырабатываются и гормоны стресса — адреналин и кортизол. Поэтому, если вы дико голодны и давно хотите есть, вполне можете вести себя точно так же, как и во время физического и психоэмоционального стресса — кричать, проявлять агрессию и так далее.
Качественное «топливо» для организма
Нашему организму, как и дорогой машине, нужно правильное топливо для бесперебойной и эффективной работы. И точно так же, как опасно заливать в бензобак дешевое и некачественное топливо, не стоит закидывать в организм все подряд. Самые опасные «виды топлива» — это продукты с высокой степенью переработки, трансжиры и быстрые углеводы.
Исследование, опубликованное в журнале Nutrition Journal, показало, что люди, которые придерживались диеты с низким содержанием питательных веществ (если много чипсов, булок, печенья, пили газировку), с большей вероятностью сразу после еды снова быстро чувствовали голод. Они также были более раздражительными, если не поели, в отличие от тех, кто предпочитал продукты с высоким содержанием полезных жиров, белков и клетчатки.