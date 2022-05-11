Испытывать агрессию время от времени — абсолютно нормально: всем живым людям присущи эмоции, притом не только положительные. Ненормально — не брать свои чувства под контроль и направлять злобу на окружающих.
Порой агрессия может выступать симптомом опасной болезни. Подробнее об этом рассказал врач-психиатр Александр Мещеряков.
По словам специалиста, лишь в 12% случаев агрессия связана с психическими расстройствами.
У животных агрессивное поведение, как правило, связано с защитой собственных территорий, себя и потомства. По этой причине у них агрессия чаще всего проявляется в виде показательной демонстрации.
А вот у людей агрессия может случиться просто так: вроде ничего не угрожает, а злость все равно есть.
Агрессию можно разделить на несколько типов:
Вербальная: выражается в словах;
Невербальная: мимика, позы, взгляд;
Физическая: тут все понятно — человек лезет в драку;
Аутогрессия: вид агрессии, направленный на самого себя.
В своем телеграм-канале Мещеряков перечисляет болезни и состояния, при которых у человека могут быть вспышки агрессии:
Алкогольное опьянение и алкоголизм;
Расстройства личности;
Эпилепсия и эпилептоидность.
Гипертиреоз;
Опухоли головного мозга;
Последствия черепно-мозговых травм;
Как бороться с гневом
Как отмечает популярный психолог Михаил Лабковский, гнев и злость — естественная реакция человеческой психики на травмирующие событие. Негативные эмоции не нужно подавлять — им нужно искать экологичный выход.
Ударить другого или начать поливать грязью незнакомцев в интернете — не слишком экологичные способы справиться с гневом.
По словам Лабковского, с гневом помогут справиться все, что имитирует агрессивное действие в безопасной среде. Например, можно попробовать:
Бегать;
Искромсать ножницами лист бумаги;
Разбить или сломать старый ненужный предмет.
А что, если вы заметили, что агрессивно себя ведет ваш ребенок?
Детская агрессия
По словам Анны Васильевой, психотерапевта, руководителя международного отдела НМИЦ им. Бехтерева, не во всех случаях детская агрессия — это плохо. Существует так называемая «конструктивная агрессия», и без нее любому человеку будет трудно достичь успеха в жизни: этот вид эмоций помогает отстаивать свою позицию.
Однако детей нужно тоже учить владеть собственными эмоциями. Отрегулировать детскую агрессию поможет спорт и игры во дворе со сверстниками.
Кстати
В стрессовой ситуации бывает непросто совладать со своими чувствами. Однако нередко бывает, что успокоится надо как можно быстрее. Что для этого можно сделать — читай ЗДЕСЬ.