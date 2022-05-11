По словам специалиста, лишь в 12% случаев агрессия связана с психическими расстройствами.

У животных агрессивное поведение, как правило, связано с защитой собственных территорий, себя и потомства. По этой причине у них агрессия чаще всего проявляется в виде показательной демонстрации.

А вот у людей агрессия может случиться просто так: вроде ничего не угрожает, а злость все равно есть.

Агрессию можно разделить на несколько типов: