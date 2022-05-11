злость агрессия
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Испытывать агрессию время от времени — абсолютно нормально: всем живым людям присущи эмоции, притом не только положительные. Ненормально — не брать свои чувства под контроль и направлять злобу на окружающих.

Порой агрессия может выступать симптомом опасной болезни. Подробнее об этом рассказал врач-психиатр Александр Мещеряков.

Александр Мещеряков
Психиатрия

Врач-психиатр

t.me/schura_doc

По словам специалиста, лишь в 12% случаев агрессия связана с психическими расстройствами.

У животных агрессивное поведение, как правило, связано с защитой собственных территорий, себя и потомства. По этой причине у них агрессия чаще всего проявляется в виде показательной демонстрации.

А вот у людей агрессия может случиться просто так: вроде ничего не угрожает, а злость все равно есть.

Агрессию можно разделить на несколько типов:

  • Вербальная: выражается в словах;

  • Невербальная: мимика, позы, взгляд;

  • Физическая: тут все понятно — человек лезет в драку;

  • Аутогрессия: вид агрессии, направленный на самого себя.

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В своем телеграм-канале Мещеряков перечисляет болезни и состояния, при которых у человека могут быть вспышки агрессии:

Михаил Лабковский
Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий.

t.me/labkovskiy

Как бороться с гневом

Как отмечает популярный психолог Михаил Лабковский, гнев и злость — естественная реакция человеческой психики на травмирующие событие. Негативные эмоции не нужно подавлять — им нужно искать экологичный выход.

Ударить другого или начать поливать грязью незнакомцев в интернете — не слишком экологичные способы справиться с гневом.

По словам Лабковского, с гневом помогут справиться все, что имитирует агрессивное действие в безопасной среде. Например, можно попробовать:

  • Бегать;

  • Заниматься спортом;

  • Искромсать ножницами лист бумаги;

  • Разбить или сломать старый ненужный предмет.

А что, если вы заметили, что агрессивно себя ведет ваш ребенок?

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Детская агрессия

По словам Анны Васильевой, психотерапевта, руководителя международного отдела НМИЦ им. Бехтерева, не во всех случаях детская агрессия — это плохо. Существует так называемая «конструктивная агрессия», и без нее любому человеку будет трудно достичь успеха в жизни: этот вид эмоций помогает отстаивать свою позицию.

Однако детей нужно тоже учить владеть собственными эмоциями. Отрегулировать детскую агрессию поможет спорт и игры во дворе со сверстниками.

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Кстати

В стрессовой ситуации бывает непросто совладать со своими чувствами. Однако нередко бывает, что успокоится надо как можно быстрее. Что для этого можно сделать — читай ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова