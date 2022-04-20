Обидные слова, насмешки, бойкоты — все это можно отнести к эмоциональному насилию. И последствия у такого насилия, родом из детства, довольно серьезные, вплоть до серьезных проблем с алкоголем . Это выяснили сотрудники факультета психологии Государственного университета Аризоны.

- Эмоциональное насилие в детстве связано во взрослом возрасте с проблемами с алкоголем, — объяснил один из авторов исследования, доцент Джули Паток-Пекхэм.

И возможной виновницей назвали бессонницу, которая возникала из-за психологического напряжения. С возрастом проблемы со сном только усиливаются, и для того, чтобы с ними справиться, человек ищет способы расслабиться.