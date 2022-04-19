«Это вам не безобидная травка»: токсиколог предупредил об опасности передозировки валерьянки

Самостоятельно успокоиться в стрессовой ситуации — задача не из легких. Иногда может быть так тревожно, что, кажется, без таблетки уже не обойтись. Конечно, некоторые люди предпочитают переключиться на какое-то приятное занятие, например, игру с любимым питомцем, выйти прогуляться на свежем воздухе, набрать горячую ванну с пеной. Это давно известные проверенные способы, которые действительно помогают почувствовать себя лучше. Но другие решают: мне помогут только таблетки. И часто валерьянка — это первое, что приходит на ум.
Таблетка от стресса и бессонницы
Когда человек переживает или кричит, окружающие даже могут сказать ему: «Ой, иди, валерьяночки попей, успокоишься». Таблетки или настойку валерианы можно купить в любой аптеке, рецепт к препарату не нужен. Если открыть регистр лекарственных средств России, то можно увидеть, что основное действующее вещество у валерьянки — корневища валерианы лекарственной.
Это средство растительного происхождения, которое оказывает умеренно выраженный седативный эффект. Помогает заснуть. Седативный эффект наступает медленно, но он достаточно стабилен. Кроме того, препарат может помочь избавиться от спазмов и оказать желчегонное действие.
Валерьянку назначают при:
повышенной нервной возбудимости;
бессонница (нарушения засыпания);
в составе комплексной терапии при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы;
при спазмах органов желудочно-кишечного тракта.
Одна из главных «ловушек» валерьянки — природное происхождение. «Это же трава, все натуральное, значит, точно безопасно», — думают многие. И начинают пить таблетки горстями или усиленно капать настойку в стакан с водой.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Валериана применяется как седативное средство, его назначают на длительный период. Например, врач может посоветовать купить таблетки или настойку, если у вас стабильно высокий уровень переживаний или же вы долгое время вынуждены находиться в стрессовой ситуации, — рассказывает эксперт.
Кому нельзя пить валерьянку
Валериана противопоказана:
беременным;
женщинам, которые кормят грудью, так как весь эффект уйдет и к ребенку;
при гипертонии;
при хроническом энтероколите — одновременном воспалении тонкой и толстой кишки.
Также следить за своим состоянием при применении лекарства нужно людям, перенесшим инсульт и инфаркт, говорит токсиколог. Лечащему врачу нужно обязательно сообщить о всех патологиях, так как это может сильно повлиять на дозировку и общие рекомендации.
Чем опасна передозировка
Важно помнить, что валериана не вызывает острое отравление только в малых количествах.
- Передозировка возникает при приеме валерьяны более 20 граммов, а также при длительном употреблении большого количества лекарства могут возникать симптомы хронической передозировки.
В этом случае у человека появляется боль в желудке, он может ощущать стеснение в груди, жаловаться на головокружение, дрожание рук, возможно, у него будут расширены зрачки, — рассказывает токсиколог.
От валерианы также могут быть побочки, например:
сильная мышечная слабость;
сонливость, снижение работоспособности,
заторможенность;
при длительном применении — запор;
возможно развитие аллергических реакций;
при длительном применении в больших дозах возможно снижение психомоторных реакций.
У валерианы могут быть разные формы выпуска: настойки, густой экстракт, масляный. Однако всем стоит помнить, что седативное действие проявляется медленно, но стабильно. То есть от пары таблеток вы мгновенно не успокоитесь. А если съедите сразу горсть, то рискуете заработать передозировку.
- Эффект полностью развивается при систематическом применении на протяжении 2-4 недель. Он раскрывается постепенно, поэтому не рекомендуется использовать валериану при экстренной необходимости — снять высокую возбудимость, справиться с бессонницей, быстро успокоиться. И еще одна важная деталь: спазмолитическое и желчегонное действия валерианы опасны для людей, у которых есть камни в почках, хронические заболевания ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, — заключил токсиколог.
Кстати
Некоторые люди предпочитают вообще не пить таблетки, а успокоиться, выпив немного спиртного. Желание купить алкоголь, чтобы заглушить чувство тревоги, страх, неуверенность в будущем и негативные мысли, может обернуться еще большими проблемами с психикой. Об этом предупреждают психологи и психиатры. Почему опасно глушить тревогу и страх алкоголем, можно прочитать ЗДЕСЬ.