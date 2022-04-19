«Это вам не безобидная травка»: токсиколог предупредил об опасности передозировки валерьянки

Самостоятельно успокоиться в стрессовой ситуации — задача не из легких. Иногда может быть так тревожно, что, кажется, без таблетки уже не обойтись. Конечно, некоторые люди предпочитают переключиться на какое-то приятное занятие, например, игру с любимым питомцем, выйти прогуляться на свежем воздухе, набрать горячую ванну с пеной. Это давно известные проверенные способы, которые действительно помогают почувствовать себя лучше. Но другие решают: мне помогут только таблетки. И часто валерьянка — это первое, что приходит на ум.

Таблетка от стресса и бессонницы

Когда человек переживает или кричит, окружающие даже могут сказать ему: «Ой, иди, валерьяночки попей, успокоишься». Таблетки или настойку валерианы можно купить в любой аптеке, рецепт к препарату не нужен. Если открыть регистр лекарственных средств России, то можно увидеть, что основное действующее вещество у валерьянки — корневища валерианы лекарственной.

Это средство растительного происхождения, которое оказывает умеренно выраженный седативный эффект. Помогает заснуть. Седативный эффект наступает медленно, но он достаточно стабилен. Кроме того, препарат может помочь избавиться от спазмов и оказать желчегонное действие.