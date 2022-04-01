Наши читатели регулярно жалуются, что не могут найти в аптеке тот или иной препарат. В связи с этим мы решили составить небольшую инструкцию, как быть в таких случаях. Понимаем, что она не сможет решить все проблемы с исчезнувшими лекарствами, но по крайней мере поможет составить некий план действий.
Позвонить в справочную службу
Наверняка, в каждом городе есть своя единая справочная служба, где можно получить информацию о наличии лекарств. Уточнить это можно на сайте региональных властей или местного Минздрава.
Например, в Петербурге существует служба «Здоровье города». По номеру телефона (812) 246-11-11 оператор вам ответит, есть ли где-то необходимое вам льготное или коммерческое лекарство, сколько оно стоит, есть ли у него аналог, а также даст список конкретных аптек с адресами и телефонами, где оно есть в наличии. Важно знать, что здесь представлены не все аптеки, а лишь часть. Далее вы звоните в конкретную аптеку, где должен быть препарат, уточняете его наличие на данный момент и возможность забронировать его для себя.
Также у каждой крупной аптечной сети есть своя телефонная справочная служба. Ее номер можно найти на официальном сайте. В некоторых сетях вам тоже могут предложить забронировать только что появившееся дефицитное лекарство — иначе, пока вы доедете до места, оно может закончиться.
И еще важная деталь. Бывает, что в крупных аптеках препарат закончился, но остался в небольших, которые не всегда представлены в справочной службе. Если рядом с вашим домом есть такая аптека, попробуйте зайти — вдруг повезет и вы найдете, что искали.
Искать на сайте аптеки или в агрегаторах
Можно регулярно следить за поступлением лекарств и ценами в интернете — на сайте конкретной аптечной сети или в маркетплейсах аптечных товаров (это торговая интернет-площадка, где представлены товары из разных сетей). То же самое можно делать через мобильное приложение, которое сначала надо скачать на телефон. Как только лекарство появится в продаже, вы сможете сразу же оформить бронь в ближайшей аптеке. Главное, не забудьте сразу указать на сайте город, где вы находитесь, чтобы ограничить поиск.
Еще из плюсов агрегаторов — можно сравнивать цены, если есть из чего выбрать, а также заказать доставку на дом. Правда, доставка доступна не для всех лекарств, а только для безрецептурных. К тому же многие предлагают бонусные программы и скидки — например, на первый заказ.
Лучше заранее выбрать подходящий онлайн-сервис, разобраться в системе заказа, чтобы в нужный момент успеть все сделать быстро.
Вот несколько онлайн-площадок:
Ютека
Мегаптека.ру
Яндекс.Маркет
Еаптека
Ozon
Искать в другом городе
Если в вашем городе необходимого лекарства нигде нет, можно попробовать поискать его на том же агрегаторе в других городах, где у вас есть родственники или друзья. Они смогут получить нужное лекарство и отправить его вам. Например, с помощью одной из курьерских служб:
СДЭК,
Доставкофф,
Авиапосылка.
Некоторые службы могут и сами выкупить заказ в аптеке, например, Москвы и отправить его получателю в другой город.
Важно учитывать, что некоторые лекарства нуждаются в особых температурных условиях хранения и не любая доставка сможет их обеспечить. Поэтому уточните этот момент заранее.
Кроме того, почтой и курьерскими службами запрещено пересылать наркотические и психотропные вещества, включенные в специальные перечни правительства РФ (их оборот на территории страны запрещен или ограничен). Некоторые службы могут потребовать кассовые чеки на медикаменты, рецепт или другие медицинские документы. Все это тоже желательно выяснить еще до покупки.
Искать дженерики и аналоги
Мы привыкли покупать лекарства, ориентируясь по их торговому названию, которые на слуху. Хотя в медицине принято обозначать лекарства по международному непатентованному наименованию (МНН). Проще говоря, по действующему веществу лекарственного средства. Лекарств с одинаковым МНН может быть несколько, но они будут от разных фирм-производителей и с разными торговыми названиями. Их называют дженерики. Но если МНН у них одно и то же, вспомогательные вещества в препарате могут отличаться, что может влиять на список побочных явлений. Желательно перед заказом нового препарата посоветоваться с лечащим врачом и ознакомиться с его инструкцией.
Также бывают аналоги — лекарства с другим активным веществом, но похожим терапевтическим действием.
В любом случае обратитесь к своему лечащему врачу с просьбой подобрать другое подходящее и доступное лекарство, если это возможно. К сожалению, не у всех лекарств есть замена. К тому же самому заниматься поиском аналогов в Интернете может быть небезопасно — лекарства продаются в разных дозировках, формах, и можно просто «не угадать» и вместо помощи только навредить.