Наши читатели регулярно жалуются, что не могут найти в аптеке тот или иной препарат. В связи с этим мы решили составить небольшую инструкцию, как быть в таких случаях. Понимаем, что она не сможет решить все проблемы с исчезнувшими лекарствами, но по крайней мере поможет составить некий план действий.

Позвонить в справочную службу

Наверняка, в каждом городе есть своя единая справочная служба, где можно получить информацию о наличии лекарств. Уточнить это можно на сайте региональных властей или местного Минздрава.

Например, в Петербурге существует служба «Здоровье города». По номеру телефона (812) 246-11-11 оператор вам ответит, есть ли где-то необходимое вам льготное или коммерческое лекарство, сколько оно стоит, есть ли у него аналог, а также даст список конкретных аптек с адресами и телефонами, где оно есть в наличии. Важно знать, что здесь представлены не все аптеки, а лишь часть. Далее вы звоните в конкретную аптеку, где должен быть препарат, уточняете его наличие на данный момент и возможность забронировать его для себя.

Также у каждой крупной аптечной сети есть своя телефонная справочная служба. Ее номер можно найти на официальном сайте. В некоторых сетях вам тоже могут предложить забронировать только что появившееся дефицитное лекарство — иначе, пока вы доедете до места, оно может закончиться.

И еще важная деталь. Бывает, что в крупных аптеках препарат закончился, но остался в небольших, которые не всегда представлены в справочной службе. Если рядом с вашим домом есть такая аптека, попробуйте зайти — вдруг повезет и вы найдете, что искали.