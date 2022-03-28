В марте немецкие лекарства «Эутирокс» (MERCK) и «L-тироксин» (Берлин-Хеми) пользовались ажиотажным спросом у пациентов, страдающих дисфункцией щитовидной железы. Причем не только в Петербурге, но и по всей стране их искали, чтобы запастись впрок. С учетом того, что принимать их нужно постоянно, такой ажиотаж вполне понятен. В какой-то момент купить их стало невозможно, что сильно напугало болеющих. Власти города обещали, что лекарства появятся в течение ближайших 2-3 недель.
И вот сегодня утром сразу в нескольких сетевых аптеках Петербурга появился в продаже немецкий «L-тироксин». Об этом «Доктор Питер» узнал, позвонив в справочную службу комитета по здравоохранению «Здоровье города» и справочные разных аптечных сетей. Речь далеко не о единичных пачках. Другой исчезнувший препарат «Эутирокс» был обнаружен только на сайте сети «Аптеки Невис», но до самой справочной дозвониться и подтвердить информацию не удалось — после 35 минут ожидания соединения с оператором наше терпение иссякло.
Итак, в петербургской сети «Столички» рассказали, что недорогой «L-тироксин» есть в дозировках 100м кг и 125 мкг и упаковках по 100 таблеток в разных аптеках — где-то по 26-30 пачек, где-то по 1-2. В справочном «Петроаптека» сообщили, что во всех 4-х аптеках сети лекарство в дозировке 125 мкг есть в достаточном количестве и без рецепта — его можно забронировать по телефону. Есть немного «L-тироксина» появилось в двух аптеках сети «Озерки». К тому же там предлагают оформить в мобильном приложении предзаказ и на российский препарат «L-тироксин»— его обещают доставить в указанную клиентом аптеку в течение 3-х дней.
Как искать лекарства
Дистанционно узнать о наличии лекарств в аптеках Петербурга можно несколькими способами.
Есть городская справочная служба «Здоровье города». По номеру телефона (812) 246-11-11 вам ответят, есть ли где-то необходимое вам льготное или коммерческое лекарство, сколько оно стоит, есть ли у него аналог, а также дадут список конкретных аптек с адресами и телефонами, где оно есть в наличии. Важно знать, что здесь можно получить информацию не обо всех аптеках — немалая часть аптечных сетей там не представлены.
Еще один способ — позвонить по номерам телефонов справочной службы конкретной сети аптек, которые указаны на их официальных сайтах. Там же можно следить за поступлением лекарств, оформив заказ непосредственно на сайте или в мобильном приложении.
Спросите доктора
Напомним, в марте «Доктор Питер» запустил рубрику, в которой каждый желающий может задать свой вопрос врачу — мы его передадим доктору, а потом опубликуем ответ. Возможно, другим читателям он тоже поможет.
Свой вопрос можно задать, нажав на кнопку внизу статьи.
За последнюю неделю много вопросов от читателей поступило именно про «L-тироксин» и «Эутирокс». Пациенты, столкнувшиеся с дефицитом препаратов, пытались найти им замену. На прошлой неделе Александра Лиджиева, врач-эндокринолог Клинической больницы Святителя Луки, уже отвечала на часть вопросов. По словам доктора, «L-тироксин» можно заменить «Эутироксом», потому что, по сути, это один и тот же препарат, с одним действующим веществом (левотироксин натрия), но от разных компаний-производителей. Как объясняла доктор, взаимозаменять их можно в аналогичной дозе. Также есть и российские препараты с таким же названием L-тироксин.
Попросили врача-эндокринолога ответить еще на несколько вопросов читателей.
Врач-эндокринолог Клинической больницы Святителя Луки
Нет в городе Эутирокса и L-тироксина, нет никакой дозировки. Чем можно заменить?
- У «L-тироксина» и «Эутирокса», к сожалению, нет замены — это препараты с одним международным непатентованным наименованием (МНН) левотироксин натрия, у них просто разные торговые названия. Раньше был еще «Баготирокс», но я давно о нем не слышала. Чаще всего мы назначаем своим пациентам «L-тироксин» производства Берлин-Хеми, «Эутирокс» и «L-тироксин» российских фармкомпаний. Заменить их другими лекарствами нельзя.
По моим данным, в связи с проблемой купить эти лекарства доктора связывались с производителями, в частности, с Берлин-Хеми. Насколько известно, они не приостанавливали поставки препаратов — то есть существующий дефицит не связан тем, что эти жизненно важные лекарства перестали закупать. Просто многие люди покупали лекарства на несколько лет вперед. Одна пациентка на приеме рассказала, что заказала препарат из другого города. Обещают, что в течение 2-3-х недель проблемы с L-тироксином должны разрешиться.
Неделю не принимаю Эутирокс, в аптеках в наличии нет. Сколько дней можно обходиться без этого лекарства без ущерба для здоровья?
- Препараты с действующим веществом левотироксин натрия обладают накопительным эффектом. Если у вас препарат закончился, то не приняв его сегодня или в течение 5 дней, вы не почувствуете себя плохо. Даже через 2 недели или месяц пропуска в приеме лекарства, в зависимости от назначенной дозы, человек может относительно неплохо себя чувствовать. Но надо понимать, что перерыв в терапии приводит к снижению уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови и к последующим изменениям в организме. Поскольку все происходит постепенно, сразу человек может не ощутить проблем. Но как врач я не могу дать рекомендацию, что препарат можно не принимать определенное время без вреда для здоровья. Абсолютно точно, безвредным гипотиреоз — дефицит гормонов, который разовьется на фоне отмены препарата — не будет. Некоторые изменения в организме будут, причем не в конкретном органе, а во всех системах.
Пациентам могу посоветовать звонить в аптеки, узнавать о наличии лекарства, как можно быстрее приобрести его и после определенного перерыва возобновить прием в прежней дозе.
Какой уровень ТТГ лучший? У меня ТТГ 0,54 при дозе Эутирокса 113, надо ли добавить дозу?
- L-тироксин и Эутирокс назначаются с разными целями. Если изначально у человека гипотиреоз и мы назначаем ему заместительную терапию, уровень ТТГ должен быть в пределах нормы (тех референсных значений в скобках, которые лаборатория указывает в результатах анализа). Мы стремимся к этим целевым показателям. Но иногда они могут меняться в зависимости от возраста пациента, наличия у него сопутствующих патологий, в первую очередь, сердечно-сосудистых заболеваний. А иногда препарат назначают онкологи после операции по поводу рака щитовидной железы — его надо принимать в несколько бОльшей дозе, чтоб добиться более низкого уровня ТТГ.
Поэтому однозначно ответить на этот вопрос было бы некорректно. Надо обращаться к своему лечащему врачу, который объяснит, каких целевых значений уровня гормонов конкретному пациенту надо достигнуть. В связи с этим никаких рекомендаций по изменению дозировки тоже дать не могу.
Больше 15 лет пью тироксин. Препарат исчез из аптек, экспериментировать с дозировкой нет возможности, так как в аптеках нет вообще никаких дозировок L-тироксина и Эутирокса. Препарата осталось на 5 дней, как быть дальше?
- Принимайте пока тот препарат, который есть. Далее ежедневно отслеживаем по аптекам, появился он или нет, а, когда приобретете лекарство, несмотря на перерыв, как можно быстрее начинайте прием в прежней дозе, которую вам назначил врач.