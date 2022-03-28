Нет в городе Эутирокса и L-тироксина, нет никакой дозировки. Чем можно заменить?

- У «L-тироксина» и «Эутирокса», к сожалению, нет замены — это препараты с одним международным непатентованным наименованием (МНН) левотироксин натрия, у них просто разные торговые названия. Раньше был еще «Баготирокс», но я давно о нем не слышала. Чаще всего мы назначаем своим пациентам «L-тироксин» производства Берлин-Хеми, «Эутирокс» и «L-тироксин» российских фармкомпаний. Заменить их другими лекарствами нельзя.

По моим данным, в связи с проблемой купить эти лекарства доктора связывались с производителями, в частности, с Берлин-Хеми. Насколько известно, они не приостанавливали поставки препаратов — то есть существующий дефицит не связан тем, что эти жизненно важные лекарства перестали закупать. Просто многие люди покупали лекарства на несколько лет вперед. Одна пациентка на приеме рассказала, что заказала препарат из другого города. Обещают, что в течение 2-3-х недель проблемы с L-тироксином должны разрешиться.

Неделю не принимаю Эутирокс, в аптеках в наличии нет. Сколько дней можно обходиться без этого лекарства без ущерба для здоровья?

- Препараты с действующим веществом левотироксин натрия обладают накопительным эффектом. Если у вас препарат закончился, то не приняв его сегодня или в течение 5 дней, вы не почувствуете себя плохо. Даже через 2 недели или месяц пропуска в приеме лекарства, в зависимости от назначенной дозы, человек может относительно неплохо себя чувствовать. Но надо понимать, что перерыв в терапии приводит к снижению уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови и к последующим изменениям в организме. Поскольку все происходит постепенно, сразу человек может не ощутить проблем. Но как врач я не могу дать рекомендацию, что препарат можно не принимать определенное время без вреда для здоровья. Абсолютно точно, безвредным гипотиреоз — дефицит гормонов, который разовьется на фоне отмены препарата — не будет. Некоторые изменения в организме будут, причем не в конкретном органе, а во всех системах.

Пациентам могу посоветовать звонить в аптеки, узнавать о наличии лекарства, как можно быстрее приобрести его и после определенного перерыва возобновить прием в прежней дозе.