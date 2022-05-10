Ходить в гости, играть и еще 8 привычек, которые защитят от развития деменции в будущем

Болезни, которые раньше большинству казались далекими и маловероятными, с каждым годом становятся все моложе и моложе, поражая людей, которым нет и 40 лет. Так, все больше молодых мужчин и женщин страдают от инфарктов и инсультов, а также от нейродегенеративных заболеваний. Например, болезнь Альцгеймера стали диагностировать даже у тридцатитрехлетних, и это серьезная проблема, говорят медики.
Точно спрогнозировать каков риск того, что у человека с возрастом разовьете дегенеративное заболевание пока невозможно. На это влияет множество факторов, в том числе и наследственность, образ жизни, место жительства, наличие вредных привычек, хронических заболеваний… список можно продолжить.
Врач-невролог Международного медицинского центра «СОГАЗ», ведущий специалист клиники по всем видам нарушений памяти
«На сегодняшний день не существует способа предотвратить деменцию на 100%, поскольку причины заболевания еще исследуются учеными. Однако, контролируя некоторые факторы риска и соблюдая правила здорового образа жизни, можно значительно уменьшить вероятность развития заболевания», — говорит невролог.
«Доктор Питер» попросил врача составить список из 10 правил, которые станут точной гарантией того, что вы снизите риски развития опасного заболевания. Часть из них просты и знакомы многим, но это не делает их менее важными.
Следите за весом и питанием
Рацион с высоким содержанием насыщенных жиров, соли, сахара и дефицит клетчатки могут увеличить риск:
гипертонии,
атеросклероза,
ожирения,
сахарного диабета,
Эти состояния связаны с повышенным риском деменции. Проверить, находится ли вес в пределах нормы можно, подсчитав индекс массы тела (ИМТ) по формуле m/h2, где: m — масса тела в килограммах, h — рост в метрах. Потеря даже 5-10% избыточного веса может снизить риск развития опасного нейродегенеративного заболевания.
Занимайтесь спортом
Отсутствие регулярной физической активности может также способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Так, например, пожилые люди, которые мало двигаются, чаще страдают от проблем с памятью.
Регулярные упражнения, наоборот, препятствуют угнетению когнитивных функций, стимулируя рост и регенерацию нейронов. Также во время занятий спортом увеличивается приток крови к различным органам, в том числе и к мозгу, поэтому он лучше снабжается кислородом. Даже ежедневная 30-минутная прогулка в интенсивном темпе принесет пользу памяти и мышлению.
Постарайтесь отказаться от алкоголя
Алкоголь наносит ущерб памяти и сосудам, которые питают головной мозг, так как спиртное провоцирует повышение давления и холестерина в крови. Помимо этого, алкоголь оказывает прямое токсическое действие на нейроциты — клетки головного мозга.
С сигаретами тоже нужно попрощаться
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet в 2019 году, курение считается третьим по степени воздействия модифицируемым фактором риска, повышающим риск деменции. Исследования также показали, что риск болезни Альцгеймера (наиболее распространенной формы деменции) у заядлых курильщиков был значительно выше по сравнению с людьми, которые начали курить недавно. Так, чем раньше вы бросите курить, тем большего повреждения мозга можно избежать.
Не стесняйтесь обращаться к психотерапевту
Некоторые люди до сих пор считают, что депрессия пройдет сама, помощь специалиста — эта пустая трата времени. Однако если не лечить депрессию, то риск развития деменции сильно возрастает. Плохое настроение, тревожность могут повлиять на способность к обучению и социальной активности. В то же время депрессия может возникнуть как симптом самой деменции. Не стесняйтесь обратиться за помощью, ведь это может помочь избежать страшных последствий.
Узнавайте и делайте что-то новое
Попробуйте начать изучать то, что не связано с вашей профессиональной деятельностью и повседневными делами. Попрактикуйтесь в игре на музыкальном инструменте, изучайте иностранный язык, займитесь новым хобби, читайте и разбирайте сложные книги — это тренирует мозговую деятельность и влияет на рост новых нейронных связей. Даже при поражении большого объема вещества головного мозга множественные нейронные связи, созданные во время обучения чему-то новому, будут компенсировать утраченные функции. Начинать профилактику деменции никогда не рано! Если максимально вкладываться в свой интеллект на протяжении всей жизни, возникнет когнитивный резерв, снижающий риск развития деменции.
Не забывайте про игры и головоломки
Головоломки и загадки способствуют формированию когнитивных ассоциаций. Кроссворды, настольные игры, карты — отличные варианты для профилактики нарушений памяти и мышления. Для развития обоих полушарий используйте нерабочую руку (левую, если вы правша) при выполнении рутинных манипуляций — когда чистите зубы, причесываетесь, едите, размешиваете сахар в чае и так далее. Ходите новыми маршрутами, это будет развивать пространственно-организационные навыки.
Старайтесь всегда высыпаться
Недостаток сна в среднем увеличивает риск развития деменции. Люди, которые спят по шесть часов или меньше в сутки в возрасте 50–60 лет, более склонны к тому, что у них разовьется слабоумие через несколько лет.
Известно, что качественный сон играет важную роль в концентрации и обучении, а также в поддержании настроения и общего состояния здоровья. Во время сна происходит консолидация памяти, а также «очистка» головного мозга. Важно ложиться спать до полуночи и проводить в кровати 7-8 часов.
Будьте социально активным
Вовлеченность в социальные, физические или интеллектуальные занятия и способствует повышению когнитивных способностей, а также снижению риска возникновения деменции. Общение с друзьями и родственниками может ослабить чувство изоляции и депрессии. Поэтому старайтесь как можно чаще заменять виртуальное общение реальным, ходите в кино, театры, не отказывайтесь от приглашений выбраться куда-то, даже если за окном плохая погода и вам очень лень.
Следите за хроническими болезнями
Существует связь между развитием деменции и наличием таких заболеваний и состояний, как:
снижение слуха,
сахарный диабет,
артериальная гипертнезия.
Все они нуждаются в контроле и коррекции. Регулярно измеряйте уровень артериального давления, сахара в крови. Следите за параметрами холестерина крови, а при любом подозрении на снижение слуха обратитесь к врачу-оториноларингологу.