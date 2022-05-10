Ходить в гости, играть и еще 8 привычек, которые защитят от развития деменции в будущем

«Доктор Питер» попросил врача составить список из 10 правил, которые станут точной гарантией того, что вы снизите риски развития опасного заболевания. Часть из них просты и знакомы многим, но это не делает их менее важными.

Следите за весом и питанием

Рацион с высоким содержанием насыщенных жиров, соли, сахара и дефицит клетчатки могут увеличить риск:

Эти состояния связаны с повышенным риском деменции. Проверить, находится ли вес в пределах нормы можно, подсчитав индекс массы тела (ИМТ) по формуле m/h2, где: m — масса тела в килограммах, h — рост в метрах. Потеря даже 5-10% избыточного веса может снизить риск развития опасного нейродегенеративного заболевания.

Занимайтесь спортом

Отсутствие регулярной физической активности может также способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Так, например, пожилые люди, которые мало двигаются, чаще страдают от проблем с памятью.

Регулярные упражнения, наоборот, препятствуют угнетению когнитивных функций, стимулируя рост и регенерацию нейронов. Также во время занятий спортом увеличивается приток крови к различным органам, в том числе и к мозгу, поэтому он лучше снабжается кислородом. Даже ежедневная 30-минутная прогулка в интенсивном темпе принесет пользу памяти и мышлению.

Постарайтесь отказаться от алкоголя

Алкоголь наносит ущерб памяти и сосудам, которые питают головной мозг, так как спиртное провоцирует повышение давления и холестерина в крови. Помимо этого, алкоголь оказывает прямое токсическое действие на нейроциты — клетки головного мозга.