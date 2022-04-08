Отказ от курения продлевает жизнь

- Избавление от привычки курить оказывается таким же эффективным, как прием трех препаратов для предотвращения приступов и инсультов у тех сердечников, кто уже перенес инфаркт или операцию, — заявила доктор Тинка Ван Триер из Медицинского центра Амстердамского университета.

Анализ данных был основан на математической модели, предназначенной для расчета количества лет жизни, которые пациенты получат, отказавшись от курения.

Выяснилось, что отказ от курения продлевает жизнь людей в среднем почти на 5 лет — на 4,81 года, пишет издание Daily Mail. Даже если курильщики перенесли инфаркт, отказ от сигарет позволит им прожить дольше, чем тем, кто продолжает курить.

Это указывает на то, что отказ от курения является очень важным шагом на пути к увеличению продолжительности жизни человека.

Врачи-кардиологи напоминают, что победить зависимость от сигарет в первую очередь поможет правильная мотивация, а также помощь медиков и психологов.

- Отказ от курения — это лишь один из шагов, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить здоровье своего сердца, — отмечают врачи. — Также важно соблюдать здоровую диету, регулярно заниматься спортом, сократить количество потребляемого алкоголя и следить за уровнем холестерина и артериальным давлением.