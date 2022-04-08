Голландские кардиологи дают все более оптимистичные прогнозы о продолжительности жизни бывших курильщиков. Ученые Медицинского центра Амстердамского университета проанализировали данные около тысячи курильщиков, перенесших сердечный приступ и/или имплантацию стента или операцию по шунтированию в возрасте старше 45 лет. Все они продолжали курить по крайней мере шесть месяцев после инфаркта или хирургического вмешательства.
Также исследователи построили математическую модель, рассчитав вероятные последствия отказа этих людей от сигарет.
В отчете, представленном на конференции Европейского общества кардиологов, было сказано, что выводы оказались весьма позитивными — бросившие курить получают гораздо больше преимуществ для здоровья, чем это считалось ранее.
Отказ от курения продлевает жизнь
- Избавление от привычки курить оказывается таким же эффективным, как прием трех препаратов для предотвращения приступов и инсультов у тех сердечников, кто уже перенес инфаркт или операцию, — заявила доктор Тинка Ван Триер из Медицинского центра Амстердамского университета.
Анализ данных был основан на математической модели, предназначенной для расчета количества лет жизни, которые пациенты получат, отказавшись от курения.
Выяснилось, что отказ от курения продлевает жизнь людей в среднем почти на 5 лет — на 4,81 года,
Это указывает на то, что отказ от курения является очень важным шагом на пути к увеличению продолжительности жизни человека.
Врачи-кардиологи напоминают, что победить зависимость от сигарет в первую очередь поможет правильная мотивация, а также помощь медиков и психологов.
- Отказ от курения — это лишь один из шагов, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить здоровье своего сердца, — отмечают врачи. — Также важно соблюдать здоровую диету, регулярно заниматься спортом, сократить количество потребляемого алкоголя и следить за уровнем холестерина и артериальным давлением.
Насколько курение опасно для сердца
Табачный дым содержит более 7000 химических веществ, в том числе — смолу и другие, способные сужать артерии и повреждать кровеносные сосуды.
Никотин — токсин, вызывающий сильное привыкание, тесно связан с опасным увеличением частоты сердечных сокращений и повышением давления.
Окись углерода, которая попадает в организм при курении, снижает количество кислорода в крови, ухудшает снабжение им сердца.
Курение ежегодно убивает более семи миллионов человек во всем мире, в том числе 890 000 человек — из-за пассивного курения.
Почти половина этих смертей, около трех миллионов, связана с сердечными заболеваниями, включая инфаркты и инсульты.
А что курение делает с зубами, показала стоматолог — смотрите видео.