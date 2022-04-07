- Кто вам сказал, что во время инфаркта как-то изменяются артериальное давление и пульс? Зачастую никак! — рассказала в эфире на YouTube-канале врач-кардиолог Анна Кореневич. — Инфаркт в первую очередь — это болевой синдром, и то его может и не быть. Без боли инфаркт может протекать, например, при диабете. У пациентов с диабетом могут отсутствовать болевые проявления инфаркта. И он может проходить, как говорится, на ногах — бессимптомно и незаметно. И абсолютно необязательно, что при инфаркте повышаются артериальное давление и пульс.

Это непростое заболевание, и у него нет очень четких критериев.

- Но все-таки наиболее частые симптомы инфаркта — это давящие и сжимающие боли за грудиной или по всей передней поверхности грудной клетки, они могут отдавать в руки — и левую и правую, и в обе сразу, — поясняет кардиолог. — Также появляются одышка, холодный липкий пот. Но еще раз повторю — давление и пульс при этом могут оставаться как нормальными, так и высокими, и низкими.

Инфаркт проходит по-разному. При этом нужно понять, что заподозрить у себя это состояние надо в первую очередь человеку, который находится в группе риска. Поэтому если есть какие-то подозрения, что сердце сбоит, то нужно обязательно пройти медобследование.