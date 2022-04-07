Какие признаки говорят о том, что у вас случился именно инфаркт? Большинство скажет про генеральный симптом — боль в груди, и будут правы.
Но есть ряд заблуждений и «мифов» о сердечном приступе, которые бытуют в обществе. Например, что при инфаркте повышаются давление и учащается пульс.
- Кто вам сказал, что во время инфаркта как-то изменяются артериальное давление и пульс? Зачастую никак! — рассказала
Это непростое заболевание, и у него нет очень четких критериев.
- Но все-таки наиболее частые симптомы инфаркта — это давящие и сжимающие боли за грудиной или по всей передней поверхности грудной клетки, они могут отдавать в руки — и левую и правую, и в обе сразу, — поясняет кардиолог. — Также появляются одышка, холодный липкий пот. Но еще раз повторю — давление и пульс при этом могут оставаться как нормальными, так и высокими, и низкими.
Инфаркт проходит по-разному. При этом нужно понять, что заподозрить у себя это состояние надо в первую очередь человеку, который находится в группе риска. Поэтому если есть какие-то подозрения, что сердце сбоит, то нужно обязательно пройти медобследование.
Кардиолог также напомнила, что после перенесенного инфаркта у разных пациентов может отличаться и динамика восстановления.
- К сожалению, после инфаркта не всегда удается полностью восстановиться, — говорит Анна Кореневич. — Каждый пациент после инфаркта индивидуален и им заниматься надо лично. У всех разные сроки восстановления — кому-то достаточно даже месяца после приступа, а другим и нескольких лет мало. А у кого-то сердце не восстановится никогда — от слова «совсем». Причем, не важно — было или не было стентирование.
Ранее академик Елена Голухова рассказала, что у женщин и мужчин признаки инфаркта могут отличаться. У женщин заболевания сердца дебютируют симптомами, которые не похожи на те жалобы, которые обычно предъявляют мужчины.
По словам медика, нередко из-за атипичных проявлений инфаркта к женщинам реже применяются эффективные методы диагностики и лечения — ангиопластика коронарных артерий и тем более операции на сердце — например, аортокоронарное шунтирование.