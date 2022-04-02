Как отмечает врач, есть несколько всем известных симптомов инфаркта миокарда. Это, например:

Боль за грудиной, отдающая в руки и нижнюю челюсть;

Слабость;

Холодный пот;

Одышка;

Тревожность.

Однако бывает, что инфаркт протекает атипично. В этом случае диагностировать проблему поможет правило пяти «А». Нужно бить тревогу, если вы заметили сочетание следующих признаков:

Абдоминальные

То есть относящиеся к животу симптомы. Например, боль, тошнота и рвота.

Астматические

При инфаркте человек может страдать от сильной одышки, в его легких могут быть слышны хрипы при дыхании.

Аритмические

Человек с инфарктом может страдать от желудочковых нарушений сердечного ритма и блокады.

Апоплексические

К этой группе признаков можно отнести различные неврологические симптомы: например, парез и угнетение сознания.