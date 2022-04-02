На спасение человека с инфарктом есть не так много времени. Несмотря на все достижения современной медицины, многие пациенты с инфарктом умирают в первые 7 дней заболевания. Дело в том, что этот недуг очень часто путают с другими проблемами — например, с остеохондрозом.
Кардиолог Ирина Васильева рассказала о системе симптомов, которая поможет распознать болезнь.
Как отмечает врач, есть несколько всем известных симптомов инфаркта миокарда. Это, например:
Боль за грудиной, отдающая в руки и нижнюю челюсть;
Слабость;
Одышка;
Тревожность.
Однако бывает, что инфаркт протекает атипично. В этом случае диагностировать проблему поможет правило пяти «А». Нужно бить тревогу, если вы заметили сочетание следующих признаков:
Абдоминальные
То есть относящиеся к животу симптомы. Например, боль, тошнота и рвота.
Астматические
При инфаркте человек может страдать от сильной одышки, в его легких могут быть слышны хрипы при дыхании.
Аритмические
Человек с инфарктом может страдать от желудочковых нарушений сердечного ритма и блокады.
Апоплексические
К этой группе признаков можно отнести различные неврологические симптомы: например, парез и угнетение сознания.
Асимптомные
У некоторых пациентов даже при инфаркте сердце может не болеть. Такое бывает, например, у диабетиков, людей с терминальной почечной недостаточностью, продолжительной ишемической болезни сердца и после трансплантации этого органа.
Как отметила Васильева, при подозрении, что у человека развился острый коронарный синдром, у врачей есть всего 10 минут на то, чтобы сделать ЭКГ — иначе драгоценное время можно упустить.
Жизнь после инфаркта
Но что делать тому, кто уже пережил инфаркт? Как говорит кардиолог Анна Кореневич, продолжительность жизни после инфаркта сильно зависит от того, как человек ведет себя.
После инфаркта обязательно нужно пить лекарства, которые прописал врач, и проходить своевременное обследование. Кроме того, люди, перенесшие инфаркт, особенно сильно нуждаются в умеренных физических нагрузках и здоровом питании. Наконец, после инфаркта очень важно научиться контролировать стресс и страхи.
Кстати
Для того чтобы снизить риск столкнуться с инфарктом, очень важно правильно питаться. Особенно важно есть достаточно продуктов с витамином К. О том, в каких продуктах его можно найти, читай ЗДЕСЬ.
А еще есть крайне популярный продукт, который большинство из нас употребляет каждый день — и который значительно повышает риск и инсульта, и инфаркта. О том, что это за продукт и почему полностью отказываться от него все-таки не стоит, можно прочитать ЗДЕСЬ.