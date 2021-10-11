Британские кардиологи объяснили, чем женский инфаркт отличается от мужского

При первом подозрении на сердечный приступ необходимо вызвать скорую помощь — отказ от помощи специалиста может стоить вам жизни. И чем раньше вы заподозрите опасное заболевание, тем лучше. Однако у женщин симптомы инфаркта могут отличаться от симптомов у мужчин. Об этом
Так называемые «общие» симптомы известны всем. К ним относятся:
боль в грудное клетке;
покалывание в левой части грудной клетки;
одышка;
головокружение;
сильная потливость;
боль, которая отдает в левую руку;
спутанность сознания.
Женщины, как и мужчины, могут испытывать все вышеперечисленные симптомы. Однако на этом характеристика «женского сердечного приступа» не заканчивается.
По данным Национальном службы здравоохранения Великобритании, перед инфарктом женщины могут испытывать необъяснимую сильную слабость. Такое состояние настигает очень резко — кажется, что вот-вот упадешь от усталости.
Еще один тревожный звоночек — это внезапно появившаяся резкая боль. Если в случае с «общими» симптомами боль от инфаркта может отдавать в спину, шею и руки, то к «женским» симптомам эксперты отнесли боль в животе.
Женщины, перенесшие инфаркт, отмечали, что испытывали как будто бы сильное несварение в желудке. К этому симптому добавлялись тошнота, головная боль, головокружение, сильная потливость и учащенное сердцебиение.
Эксперты Британского фонда сердца (BHF) также рассказали, что женщины до наступления менопаузы гораздо сильнее защищены от вероятности появления ишемической болезни сердца. После менопаузы «ваш риск растет с каждым годом».
Важно помнить, что инфаркт — это не всегда только боль в груди. Если женщина испытывает непонятное беспокойство, которое быстро усиливается, чувствует сильную боль в желудке и обливается холодным потом, то нужно как можно скорее обратиться к врачу.
Британские кардиологи также напомнили и об общих рекомендациях, которые помогут снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний:
много двигаться (особенно, если у вас сидячая работа);
курильщикам — отказаться от сигарет (даже электронных);
людям с ожирением как можно скорее записаться к диетологу и эндокринологу;
заниматься спортом минимум 150 минут в неделю (если нет особых противопоказаний от врача);
есть как можно меньше жирной и соленой пищи, отдав предпочтение белку и клетчатке;
не забывать есть овощи и фрукты каждый день.
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