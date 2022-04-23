Когда дело не просто в ПМС: 3 признака женских капризов и слез, когда нужна помощь психотерапевта

Повышенная раздражительность и плаксивость накануне критических дней у женщин — частая история. Но когда эмоции зашкаливают, не стоит списывать их на простой ПМС.