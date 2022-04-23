3 признака, что вам нужен психотерапевт
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По словам психиатра, психотерапевта Артема Барышева, такими сильными переменами в эмоциональном фоне перед началом менструации может проявляться предменструальное дисфорическое расстройство (ПДР). Для него характерны тревога и перепады настроения, которые явно совпадают с менструальным циклом. Причем, встречается ПДР не так уж редко. По некоторым данным, им страдают около 2-6% женщин.

Артем Барышев
Психотерапия

Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт

t.me/drbaryshev

- Проявления похожи на проявления предменструального синдрома, но более тяжелые, обусловливающие клинически значимый дискомфорт и/или явное ухудшение социальной или профессиональной деятельности. Расстройство может начаться в любое время после наступления менархе. Оно может усугубиться с приближением менопаузы, но после нее прекращается, — рассказал доктор Барышев в своем телеграм-канале.

Предменструальный синдром (ПМС) — состояние, которое возникает у женщин фертильного возраста за 2-10 дней до начала менструации. По статистике, от него страдают до 85% женщин.

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Как понять, что это расстройство

По словам Артема Барышева, о предменструальном дисфорическом расстройстве можно говорить, если:

  • симптомы появляются во время большинства менструальных циклов в течение последнего года;

  • у женщины наблюдается 5 и более жалоб и симптомов в течение недели перед менструацией;

  • симптомы начинают ослабевать в течение нескольких дней после начала менструации и проходят (снижаются до минимума) в течение недели после окончания.

Какие же это симптомы? У женщины должен быть хотя бы один симптом из этих четырех:

  1. заметные колебания настроения (например, внезапные приступы грусти или плаксивости);

  2. сильная раздражительность или гнев, или обострение межличностных конфликтов;

  3. подавленное настроение, чувство безнадежности или самоуничижительные мысли;

  4. сильное беспокойство, напряженность или нервозность.

Кроме того, должна быть хотя бы одна жалоба из следующих семи:

  1. снижение интереса к привычной деятельности;

  2. трудности с концентрацией внимания;

  3. слабость или повышенная утомляемость;

  4. заметное изменение аппетита, переедание или тяга к определенной еде;

  5. гиперсомния (чрезмерная сонливость — прим. ред.) или бессонница;

  6. чувство подавленности или потери контроля;

  7. соматические симптомы: мастодиния или припухлость груди, боль в суставах или мышцах, ощущение отечности и увеличение веса.

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Справиться самой с предменструальным дисфорическим расстройством вряд ли получится. Как говорит Артем Барышев, в его лечении используются когнитивно-поведенческая психотерапия и антидепрессанты. Поэтому в этих случаях без помощи психотерапевта не обойтись.

Как облегчить ПМС

Ранее акушер-гинеколог Наталья Дериколенко называла 3 способа облегчить себе предменструальный синдром. По словам врача, стоит попробовать перед менструацией

  • диету с высоким содержанием клетчатки, низким содержанием соли и рафинированного сахара, а также полностью исключить алкоголь.

  • добавлять в рацион богатые углеводами легкие закуски (фрукты, сухофрукты), которые помогут повысить содержание пищевого триптофана — предшественника серотонина.

  • включить физиотерапевтические процедуры (массаж, бальнеотерапия, жемчужные и хвойные ванны, эндоназальная гальванизация, грязевые аппликации, ТЭС-терапия).

Однако есть счастливицы, которые вообще не знают, что такое ПМС и никогда его не испытывают. Кто эти женщины, рассказывал врач-эндокринолог Илья Магеря.

Анастасия Романова