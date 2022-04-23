По словам психиатра, психотерапевта Артема Барышева, такими сильными переменами в эмоциональном фоне перед началом менструации может проявляться предменструальное дисфорическое расстройство (ПДР). Для него характерны тревога и перепады настроения, которые явно совпадают с менструальным циклом. Причем, встречается ПДР не так уж редко. По некоторым данным, им страдают около 2-6% женщин.
- Проявления похожи на проявления предменструального синдрома, но более тяжелые, обусловливающие клинически значимый дискомфорт и/или явное ухудшение социальной или профессиональной деятельности. Расстройство может начаться в любое время после наступления менархе. Оно может усугубиться с приближением менопаузы, но после нее прекращается, — рассказал доктор Барышев в своем телеграм-канале.
Предменструальный синдром (ПМС) — состояние, которое возникает у женщин фертильного возраста за 2-10 дней до начала менструации. По статистике, от него страдают до 85% женщин.
Как понять, что это расстройство
По словам Артема Барышева, о предменструальном дисфорическом расстройстве можно говорить, если:
симптомы появляются во время большинства менструальных циклов в течение последнего года;
у женщины наблюдается 5 и более жалоб и симптомов в течение недели перед менструацией;
симптомы начинают ослабевать в течение нескольких дней после начала менструации и проходят (снижаются до минимума) в течение недели после окончания.
Какие же это симптомы? У женщины должен быть хотя бы один симптом из этих четырех:
заметные колебания настроения (например, внезапные приступы грусти или плаксивости);
сильная раздражительность или гнев, или обострение межличностных конфликтов;
подавленное настроение, чувство безнадежности или самоуничижительные мысли;
сильное беспокойство, напряженность или нервозность.
Кроме того, должна быть хотя бы одна жалоба из следующих семи:
снижение интереса к привычной деятельности;
трудности с концентрацией внимания;
слабость или повышенная утомляемость;
заметное изменение аппетита, переедание или тяга к определенной еде;
гиперсомния (чрезмерная сонливость — прим. ред.) или бессонница;
чувство подавленности или потери контроля;
соматические симптомы: мастодиния или припухлость груди, боль в суставах или мышцах, ощущение отечности и увеличение веса.
Справиться самой с предменструальным дисфорическим расстройством вряд ли получится. Как говорит Артем Барышев, в его лечении используются когнитивно-поведенческая психотерапия и антидепрессанты. Поэтому в этих случаях без помощи психотерапевта не обойтись.
Как облегчить ПМС
Ранее акушер-гинеколог Наталья Дериколенко называла 3 способа облегчить себе предменструальный синдром. По словам врача, стоит попробовать перед менструацией
диету с высоким содержанием клетчатки, низким содержанием соли и рафинированного сахара, а также полностью исключить алкоголь.
добавлять в рацион богатые углеводами легкие закуски (фрукты, сухофрукты), которые помогут повысить содержание пищевого триптофана — предшественника серотонина.
включить физиотерапевтические процедуры (массаж, бальнеотерапия, жемчужные и хвойные ванны, эндоназальная гальванизация, грязевые аппликации, ТЭС-терапия).
Однако есть счастливицы, которые вообще не знают, что такое ПМС и никогда его не испытывают. Кто эти женщины, рассказывал врач-эндокринолог Илья Магеря.