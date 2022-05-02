Что произойдет с кишечником, если вы будете есть слишком много клетчатки

Клетчатка необходима для насыщения и хорошего метаболизма. А еще она помогает худеющим сбросить вес, поэтому некоторые налегают на курагу, геркулес и бобовые, не задумываясь что избыток может сильно навредить.