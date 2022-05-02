Что произойдет с кишечником, если вы будете есть слишком много клетчатки

Клетчатку необходимо включать в свой ежедневный рацион: она медленнее переваривается, тем самым обеспечивая чувство сытости на долгое время, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 25 процентов. Также исследования прошлых лет доказали, что пищевые волокна способны защитить от рака толстой кишки, диабета второго типа.
Еще в доковидные времена
О том, что клетчатка необходима в рационе, точно знают все худеющие. Ведь пищевые волокна медленнее перевариваются, следовательно, чувство голода не будет преследовать так часто. И вот тут многие совершают серьезную ошибку: начинают налегать на крупы, цельнозерновые макароны, сухофрукты, орехи, овощи. Да, скорее всего, вы действительно начнете меньше есть. Клетчатка обеспечит вас обещанным чувством сытости. А вот ЖКТ точно не скажет спасибо. Разбираемся, как реагирует организм на избыток пищевых волокон.
Вы можете начать мучиться от запоров
Некоторые люди уверены, что запор может случится, только если организму не хватает пищевых волокон. Но к такой проблеме может привести и обратная ситуация — их избыток. Еда в кишечнике может находиться 2 суток. Если же вы съели слишком много клетчатки, то в нем происходит «застой».
«Многие люди стараются есть как можно больше клетчатки, чтобы похудеть, контролировать уровень холестерина и сахара в крови. Однако если вы не будете пить больше воды, то еда не будет продвигаться по кишечнику с должной скоростью. Результат — боли в животе и запор», — говорят эксперты
У вас вздуется живот
Избыток клетчатки может навредить не только кишечнику, но и желудку. Еда будет там застаиваться, тем самым провоцируя вздутие живота.
Чем быстрее вы едите, тем больше вероятность, что ваш живот станет похож на шар. Переваривание — это небыстрый процесс, поэтому есть надо медленно, соблюдая баланс белков, жиров и углеводов в порции. Такой осознанный подход поможет чувствовать прилив энергии после еды и поможет метаболизму работать активнее.
Еще одно неприятное последствие — диарея
Парадоксально, но у некоторых людей избыток клетчатки может спровоцировать диарею. Все зависит от ежедневного рациона, физической активности. Так, например, когда вы достаточно двигаетесь и пьете много жидкости, изобилие клетчатки в меню может оказать слабительное действие. У человека начнется диарея, он будет страдать от метеоризма.
Про дефицит
Взрослый человек должен съедать 30 граммов клетчатки в день из расчета, что в целом его суточной рацион составляет около 2000 калорий (это примерно 400 граммов продуктов, содержащих пищевые волокна). Но многие даже близко не приближаются к этой цифре. На дефицит клетчатки организм уже реагирует совсем иначе: прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.