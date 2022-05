Что произойдет с кишечником, если вы будете есть слишком много клетчатки

Вы можете начать мучиться от запоров

Некоторые люди уверены, что запор может случится, только если организму не хватает пищевых волокон. Но к такой проблеме может привести и обратная ситуация — их избыток. Еда в кишечнике может находиться 2 суток. Если же вы съели слишком много клетчатки, то в нем происходит «застой».