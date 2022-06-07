Где больше всего нитратов

- Нитраты в организме трансформируются в нитриты. Они вызывают гемоглобинемию — эритроциты теряют способность переносить кислород, — рассказал «Доктору Питеру» врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Наибольшее количество нитратов, как ни странно, содержится не в ягодах, в а овощах и листовых культурах . Это свекла, зелень — листовой салат, петрушка, зеленый лук, укроп.

Токсиколог рекомендует не покупать в магазинах нарезанную зелень.

- Лучше купите у бабушек где-то на рынке, или в магазине в упаковке, после этого замочите ненадолго в воде, — советует Михаил Кутушов. — Перед приготовлением или употреблением, особенно если зелень будут есть дети, обязательно обдайте ее кипятком.

Еще один популярный овощ, содержащий нитраты больше других — это редис. Причем в круглой редиске нитратов значительно меньше, чем в овоще овальной, вытянутой формы.

Эксперты советуют снижать вероятность попадания нитратов в организм из овощей, срезая их верхушки и хвостики на 1/8.