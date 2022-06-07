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Отравиться свежей клубникой, черешней или арбузом вполне возможно, если эти ягоды обильно обработаны химикатами. Например, чрезмерное количество нитратов в соке и мякоти овощей и фруктов способствует развитию патогенной кишечной микрофлоры, которая выделяет в организм человека токсины, в результате чего происходит отравление организма.

По степени вреда овощи и фрукты по содержанию в них нитратов делятся на несколько групп. «Доктор Питер» узнал у врача-токсиколога, какие же из них самые опасные по возможному и наиболее частому содержанию токсинов.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

Где больше всего нитратов

- Нитраты в организме трансформируются в нитриты. Они вызывают гемоглобинемию — эритроциты теряют способность переносить кислород, — рассказал «Доктору Питеру» врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Наибольшее количество нитратов, как ни странно, содержится не в ягодах, в а овощах и листовых культурах. Это свекла, зелень — листовой салат, петрушка, зеленый лук, укроп.

Токсиколог рекомендует не покупать в магазинах нарезанную зелень.

- Лучше купите у бабушек где-то на рынке, или в магазине в упаковке, после этого замочите ненадолго в воде, — советует Михаил Кутушов. — Перед приготовлением или употреблением, особенно если зелень будут есть дети, обязательно обдайте ее кипятком.

Еще один популярный овощ, содержащий нитраты больше других — это редис. Причем в круглой редиске нитратов значительно меньше, чем в овоще овальной, вытянутой формы.

Эксперты советуют снижать вероятность попадания нитратов в организм из овощей, срезая их верхушки и хвостики на 1/8. 

Нитраты — это соли азотной кислоты. Для того, чтобы растение хорошо росло и развивалось, без этих соединений не обойтись! 

Опасность представляет не само содержание солей азотной кислоты в продуктах, а чрезмерное их количество в соке и мякоти овощей и фруктов.

Первые симптомы отравления продуктами с высоким содержанием нитратов —  рвота и понос, слабый пульс, снижение давления, учащение дыхания. Особый признак отравления именно нитратами — увеличенная и плотная печень с болезненными ощущениями.

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Опасны не в сезон

- Самые опасные по возможному и наиболее частому содержанию токсинов — арбуз и дыня, - предупреждает врач-токсиколог. — В нашей стране они созревают в августе и сентябре. Поэтому видеть их в июне на прилавках магазинов мы просто не можем — если они есть, значит, напичканы нитратами для быстрого созревания.

Эксперт дает совет, как определить высокое содержание нитратов, например, в дыне.

- Твердые прожилки предупредят о том, что дыню напичкали нитратами, — говорит токсиколог. — Как выход из ситуации, можно покупать дыни в магазинах, где они разрезаны пополам и герметично упакованы.

Правда, не все с этим мнением согласны: наоборот, многие эксперты не покупать разрезанные или даже поврежденные арбузы и дыни. Ведь если их перед этим не особо тщательно помыли, есть огромные риск, что мякоть плода окажется заражена всеми болезнетворными микроорганизмами, которые были на его поверхности.

Где нитратов меньше всего

- С умеренными количеством нитратов бывают обычная капуста, кабачок, хрен и так далее, — говорит врач-токсиколог.

В кабачках нитратов больше всего в тонком слое под самой кожицей и около хвостика. Поэтому хвостовую часть надо удалять и снимать кожуру толстым слоем.

Способны накапливать нитраты и огурцы. Под кожурой их в несколько раз больше, поэтому огурец лучше чистить и срезать часть у хвостика, хотя при этом овощ теряет полезную клетчатку. Свежий огурец без кожуры усваивается за 20 минут, тогда как с кожурой — почти 2 часа, как курица.

- С минимальным содержанием нитратов — помидоры, фасоль, горох, репчатый лук, — рассказывает эксперт. — Но помидоры опасны не нитратами, а высоким содержанием кальция, который способствует формированию камней в почках. Поэтому в больших количествах их в принципе не рекомендуется есть.

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Нитраты в ягодах

- Летние ягоды любят очень многие — черника, голубика, земляника, малина, клубника обладают антиоксидантными свойствами, но так же, как и овощи, могут быть опасны, — предупреждает врач-токсиколог. — Ешьте ягоды домашние и отечественных производителей — совет актуальный и работает, потому что в России за выращиванием ягод следят лучше, они меньше подвергаются опылениям. Так, исходя из исследований, на 1 кг малины приходится 20 мг нитратов — это крайне маленькая доза, особенно по сравнению с овощами.

Наибольшее количество нитратов содержится в вишне, клубнике и «заморских» ягодах, признает врач-токсиколог.

Как избежать отравления

Эксперты советуют исключить из питания детей ранние и тепличные овощи, которые, как правило, содержат значительно повышенные дозы нитратов и нитритов. Также не стоит есть салаты из свежих овощей, которые простояли при комнатной температуре 6-8 часов, поскольку создаются условия для превращения нитратов в более токсичные вещества — нитрозамины.

Правила токсиколога

  1. Выбирайте в магазине или на рынке не яркие и не сильно тусклые овощи, фрукты и ягоды — при этом, чтобы их кожица не была идеально гладкой и блестящей.

  2. Можно понюхать фрукты и овощи — они должны пахнуть зеленью или легкой сладостью.

  3. Придя домой, обмойте тёплой водой овощи и фрукты, можно даже добавить к ней немного соды.

  4. Если давать детям фрукты и овощи, то стоит с них снять кожуру, т.к. в ней скапливается наибольшее количество нитратов.

Анна Майская