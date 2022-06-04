На квасе или на кефире

Споры, какая окрошка вкуснее — залитая квасом или кефиром, бесконечны. Но вот какая полезнее? Врач Павлова выбирает кефир.

- Между квасом и кефиром я выбираю кефир с небольшой жирностью, до 3.2 процентов, — уточняет эндокринолог. — Кисломолочные продукты целебны.

По словам доктора, полезен для пищеварения и хороший квас — ведь это продукт брожения. Но есть один нюанс.

- Читайте этикетку на бутылке кваса в магазине, чтобы не купить случайно «лимонад» из сахара, кислоты и пищевых добавок, — рекомендует эксперт. — В любом случае, квас надо употреблять умеренно — в нем много углеводов.

Эта ошибка перечеркивает всю пользу окрошки

И главная ошибка любителей окрошки, по мнению врача, — есть ее в холодном виде. Это может перечеркнуть всю пользу так любимого многими летнего блюда. Ведь в жару прежде чем сесть за стол, заготовку для окрошки заливают ледяным квасом из холодильника или хорошо охлажденным кефиром.