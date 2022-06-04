Окрошка — это традиционно летнее блюдо, хоть готовят его все по-разному — кто-то заливает крошево из овощей кефиром, кто-то — квасом. Одни добавляют в окрошку колбасу, другие — мясо или вовсе делают блюдо вегетарианским.
Но едины все в одном — летний суп окрошка хорош в жаркий день тем, что едят его холодным. Почему это может быть вредно для здоровья? Объясняет известный врач-эндокринолог, эксперт по правильному питанию.
Главное в окрошке
- Окрошка — одно из самых правильных блюд для питания, —
Еще больше украшает окрошку и делает ее полезной такой овощ как редиска, в котором содержится огромное количество сульфорафана и индол-3-карбинола, отмечает доктор.
- Эти вещества играют огромную роль в профилактике онкологии, — говорит врач. — Причем, поскольку мы всегда едим редиску в сыром виде (варить овощ никому в голову не приходит), эти вещества попадают в наш организм в максимальном объеме.
3 правила полезной окрошки
Врач назвала 5 правил, как сделать окрошку «молодильным» блюдом.
Не счищайте шкурку с огурцов
- В кожуре огурца содержится большое количество клетчатки, — объясняет Зухра Павлова. — Именно благодаря клетчатке огурец переваривается дольше — целых два часа (столько же, как курица). Это дает долгое насыщение. А без шкурки огурец пролетает наш пищеварительный тракт за 20 минут.
Как можно больше зелени
- Много зелени в окрошке — это много клетчатки, которая очень полезна для пищеварения и в которой много витаминов, особенно группы В, — говорит врач-эндокринолог. — Попробуйте добавить кинзы, например. Я люблю рукколу — в ней тоже есть сульфорафан (и можно не добавлять в окрошку горчицу или хрен). Есть любители добавить щавель — как и в виде зелени, так и в виде отвара.
Используйте вареное мясо
- Я убежденный противник колбасы и вообще обработанного мяса, уже сто раз доказана онкогенность этих продуктов, — поясняет врач. — Поэтому просто отварите немного говядины или курицы.
На квасе или на кефире
Споры, какая окрошка вкуснее — залитая квасом или кефиром, бесконечны. Но вот какая полезнее? Врач Павлова выбирает кефир.
- Между квасом и кефиром я выбираю кефир с небольшой жирностью, до 3.2 процентов, — уточняет эндокринолог. — Кисломолочные продукты целебны.
По словам доктора, полезен для пищеварения и хороший квас — ведь это продукт брожения. Но есть один нюанс.
- Читайте этикетку на бутылке кваса в магазине, чтобы не купить случайно «лимонад» из сахара, кислоты и пищевых добавок, — рекомендует эксперт. — В любом случае, квас надо употреблять умеренно — в нем много углеводов.
Эта ошибка перечеркивает всю пользу окрошки
И главная ошибка любителей окрошки, по мнению врача, — есть ее в холодном виде. Это может перечеркнуть всю пользу так любимого многими летнего блюда. Ведь в жару прежде чем сесть за стол, заготовку для окрошки заливают ледяным квасом из холодильника или хорошо охлажденным кефиром.
- Идеальная пища должна быть теплой или в случае окрошки — комнатной температуры, — обращает внимание Зухра Павлова. — Холодная пища приводит к переохлаждению слизистых оболочек, спазму желчных путей. Значит, жиры не переварятся, двигательная активность кишечника снизится, а это — прямой путь к запорам.