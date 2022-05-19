редис
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Рак — одна из самых страшных болезней современности. Кто из нас отказался бы от таблетки, которая сумела бы защитить от онкологии?

К сожалению, такого препарата еще не изобрели. Зато мы можем снизить риск развития рака, если скорректируем свой образ жизни и питание.

Не все полезные продукты с противораковыми свойствами стоят дорого. Например, обратите внимание на редиску. Как рассказывает врач-диетолог Михаил Гинзбург, этот простой корнеплод очень полезен для здоровья.

Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
медицина

врач-диетолог

Главный плюс редиса — состав: в овоще много полезных витаминов и минеральных веществ.

По словам Гинзбурга, в рисе много сернистых соединений, которые образуются при жевании. Эти вещества способны влиять практически на три звена роста опухолей. Благодаря этому редис подавляет рост злокачественных клеток, защищает от воспаления и блокирует процесс врастания в опухоли сосудов, которые питают новообразование.

Как есть редиску для того, чтобы она принесла максимум пользы? В эфире программы «О самом главном» врач посоветовал употреблять овощ в измельченном или натертом виде, или тщательно его пережевывать. Так полезные соединения, содержащиеся в редиске, будут лучше действовать.

Вера Самсонова
Вера Самсонова
терапия

терапевт, гастроэнтеролог

Кому нельзя редис

Впрочем, даже такой полезный овощ можно есть далеко не всем. Как отмечает гастроэнтеролог Вера Самсонова, в редисе очень много фруктовых кислот и эфирных масел. Именно за счет них он и приобретает специфический вкус (иногда еще и горчит).

Из-за этого корнеплод нельзя есть при следующих диагнозах:

  • острые патологии пищеварения — гастриты, панкреатиты, колиты;

  • патологии печени и желчных путей — гепатиты или холецистит, особенно — с камнями;

  • язвенная болезнь как желудка, так и кишечника;

  • любые виды кишечных инфекций.

Кстати, еще с редисом стоит быть осторожней тем, кто часто страдает от изжоги. Натощак этот овощ лучше не есть вообще никому — кислоты в составе могут раздражать желудок.

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Дарья Балясникова