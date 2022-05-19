Рак — одна из самых страшных болезней современности. Кто из нас отказался бы от таблетки, которая сумела бы защитить от онкологии?

К сожалению, такого препарата еще не изобрели. Зато мы можем снизить риск развития рака, если скорректируем свой образ жизни и питание.

Не все полезные продукты с противораковыми свойствами стоят дорого. Например, обратите внимание на редиску. Как рассказывает врач-диетолог Михаил Гинзбург, этот простой корнеплод очень полезен для здоровья.