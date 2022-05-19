Рак — одна из самых страшных болезней современности. Кто из нас отказался бы от таблетки, которая сумела бы защитить от онкологии?
К сожалению, такого препарата еще не изобрели. Зато мы можем снизить риск развития рака, если скорректируем свой образ жизни и питание.
Не все полезные продукты с противораковыми свойствами стоят дорого. Например, обратите внимание на редиску. Как рассказывает врач-диетолог Михаил Гинзбург, этот простой корнеплод очень полезен для здоровья.
врач-диетолог
Главный плюс редиса — состав: в овоще много полезных витаминов и минеральных веществ.
По словам Гинзбурга, в рисе много сернистых соединений, которые образуются при жевании. Эти вещества способны влиять практически на три звена роста опухолей. Благодаря этому редис подавляет рост злокачественных клеток, защищает от воспаления и блокирует процесс врастания в опухоли сосудов, которые питают новообразование.
Как есть редиску для того, чтобы она принесла максимум пользы? В эфире программы
терапевт, гастроэнтеролог
Кому нельзя редис
Впрочем, даже такой полезный овощ можно есть далеко не всем. Как отмечает гастроэнтеролог Вера Самсонова, в редисе очень много фруктовых кислот и эфирных масел. Именно за счет них он и приобретает специфический вкус (иногда еще и горчит).
Из-за этого корнеплод нельзя есть при следующих диагнозах:
острые патологии пищеварения — гастриты, панкреатиты, колиты;
патологии печени и желчных путей — гепатиты или холецистит, особенно — с камнями;
язвенная болезнь как желудка, так и кишечника;
любые виды кишечных инфекций.
Кстати, еще с редисом стоит быть осторожней тем, кто часто страдает от изжоги. Натощак этот овощ лучше не есть вообще никому — кислоты в составе могут раздражать желудок.
Кстати
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