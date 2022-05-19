Помидоры с алкоголем

По словам доктора Михаила Кутушова, помидоры — не лучшая закуска к спиртному. Дело в том, что сочетание этого продукта с алкоголем может привести к несварению. Так происходит из-за высокого содержания в плодах томата органических кислот. Под их воздействием стенки слизистой желудка просто не справляются с тем, чтобы переварить и помидоры, и спиртное.

Немытые помидоры