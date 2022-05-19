Помидоры очень полезны: эти плоды — настоящая кладезь витамина С, антиоксидантов, железа, калия и марганца. Однако не со всем этот продукт можно есть, да и не в любом виде. Разбираемся, при каких условиях томаты могут навредить здоровью.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
Помидоры с алкоголем
По словам доктора Михаила Кутушова, помидоры — не лучшая закуска к спиртному. Дело в том, что сочетание этого продукта с алкоголем может привести к несварению. Так происходит из-за высокого содержания в плодах томата органических кислот. Под их воздействием стенки слизистой желудка просто не справляются с тем, чтобы переварить и помидоры, и спиртное.
Немытые помидоры
Кроме того, отмечает врач в своем
Врач-диетолог
Зеленые помидоры
Как отмечает диетолог Елена Соломатина, в помидорах может накапливаться соланин — яд растительного происхождения. Употребление в пищу соланина может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации.
По этой причине ни в коем случае нельзя есть недостаточно спелые плоды. Зеленые помидоры могут быть опасны.
Помидоры с прожилками
Еще в помидорах могут накапливаться нитраты, подчеркивает Соломатина. Плоды с высоким содержанием этих веществ можно отличить по внешнему виду: у таких помидоров больше жестких прожилок желтоватого цвета.
Чем опасны нитраты? Как пояснила Соломатина в беседе с радиостанцией
Сколько помидоров можно есть?
По словам диетолога, все индивидуально. В среднем для молодого и здорового человека норма составляет три помидора в день. А вот если вы страдаете от болезней ЖКТ, лучше не есть более одного за раз.
А с вот этими диагнозами есть помидоры вообще нельзя:
Мочекаменная болезнь;
Аллергия;
Изжога.
клинический психолог, диетолог, нутрициолог — эксперт в психологии снижения веса
Помидоры с огурцами
Увы, классическое сочетание для летнего салата, огурцы и помидоры, на самом деле не самое удачное.
Есть мнение, что такое блюдо может вызвать проблемы с пищеварением. Однако, как отмечает диетолог Елена Кален, главная проблема даже не в этом:
- Действительно, употребление продуктов с сильно различающимся временем переваривания может вызвать расстройство желудка. Но огурцы с помидорами не настолько «ушли» друг от друга, чтобы вызвать вздутие, — поясняет специалист.
Дело в том, что в огурцах есть фермент, который разрушает витамин С в помидорах. Поэтому такое сочетание убивает львиную долю полезных свойств помидоров.