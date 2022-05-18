Существуют люди, которые будто бы всю свою жизнь пытаются похудеть — но без особых успехов. Возможно, у вас есть такая знакомая: вечно на диетах и вечно сетует на лишние килограммы. А возможно, вы и сами живете в режиме постоянной борьбы с лишним весом.
Почему же так часто похудеть не получается, несмотря на все старания? Все дело в распространенной ошибке, рассказывает врач-гинеколог Екатерина Волкова.
По ее словам, самая главная ошибка — терпеть для того, чтобы похудеть.
Отношения женщины с ее организмом, поясняет Волкова, можно сравнить с взаимоотношениями в семье: то полная гармония, то разногласия и борьба. И в случае, если женщина решается на радикальную диету с большим дефицитом калорий и еды, она вступает в соревнования в терпении с собственным телом. И в этой войне невозможно победить, при всем желании.
Сначала вес уйдет. Однако, предупреждает Волкова в своем
Последствия таких экспериментов над собой будут самыми неприятными: ваше тело снизит уровень энергии, настроение испортится. Человек после таких диет будет чувствовать себя обессиленным — и его организм вынудит снова начать есть.
Придется восполнять утраченное — и снова за счет вкусной еды. Получив хороший результат, велик риск расслабиться и начать баловать себя.
Однако после экстремальных диет организм на всякий случай постарается запасти побольше. Происходит каскад гормональных реакций — и вот все сброшенные килограммы вернулись, причем еще и с прибавкой.
- В результате вы получаете возвращение прежнего веса + 25% от того, что вы потеряли. Математика простая. Сбросили 10 кг, прибавили 12,5, — поясняет Волкова.
Поэтому худеть радикально и быстро — не лучшая идея.
Кстати
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