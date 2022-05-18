Сначала вес уйдет. Однако, предупреждает Волкова в своем телеграм-канале, организм постоянно будет сопротивляться: сначала отдаст воду, потом мышцы, и только лишь потом начнет отдавать жир — находясь при этом на грани истощения.

Последствия таких экспериментов над собой будут самыми неприятными: ваше тело снизит уровень энергии, настроение испортится. Человек после таких диет будет чувствовать себя обессиленным — и его организм вынудит снова начать есть.

Придется восполнять утраченное — и снова за счет вкусной еды. Получив хороший результат, велик риск расслабиться и начать баловать себя.

Однако после экстремальных диет организм на всякий случай постарается запасти побольше. Происходит каскад гормональных реакций — и вот все сброшенные килограммы вернулись, причем еще и с прибавкой.

- В результате вы получаете возвращение прежнего веса + 25% от того, что вы потеряли. Математика простая. Сбросили 10 кг, прибавили 12,5, — поясняет Волкова.

Поэтому худеть радикально и быстро — не лучшая идея.