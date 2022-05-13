Жиры

Насыщенных жиров животного происхождения в нашем рационе действительно переизбыток. Многие диетологические сообщества предлагают использовать продукты с низким содержанием жира, так как в противном случае может увеличиваться риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит сократить количество мясных продуктов, точнее продуктов их переработки — колбасы, сосиски, копчености. Они уже считаются канцерогенами. В рациональном питании советуют использовать растительные жиры, например, добавлять оливковое масло.

- Однако ни в коем случае нельзя резко ограничивать жиры, придерживаться низкожировой или безжировой диеты, — подчеркнул Андрей Харитонов на видеоканале «Своя еда».

Жиры — строительный материал для наших клеток и гормонов. И жир — самый важный провокатор опорожнения желчного пузыря. При подозрении на желчно-каменную болезнь жир категорически не стоит исключать из рациона, иначе риск развития заболевания повысится.

Кетодиета

Существует тенденция придерживаться диеты с доминированием жиров и минимумом углеводов. Авторы предлагают питаться в основном белками и жирами, якобы это оздоровит организм и даст прилив сил. В теории, этот подход можно использовать для пациентов с сахарным диабетом. Но и для таких людей важно рациональное питание.