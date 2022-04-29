Застой желчи и еще 5 причин, почему не хочется завтракать по утрам

Если с утра иногда нет аппетита, в этом ничего страшного нет — бывает. Но вот если такое происходит регулярно, и после подъема от вида еды воротит и даже тошнит, здесь впору задуматься о причинах. Тем более что потом еще и режим питания может пойти кувырком — постоянные перекусы в течение дня и обильный ужин.
Врач Екатерина Волкова в своем телеграм-канале назвала 6 возможных причин, почему не хочется есть с утра.
1. Застой желчи
Утренний застой вполне очевиден — вы же еще не ели, но дело обстоит хуже, если этот застой постоянный и обусловлен заболеванием желчного пузыря. При игнорировании завтрака эта ситуация усугубляется тошнотой, отсутствием аппетита. Сокращение желчного пузыря начинается при попадании пищи в желудок. Если желудок пуст и пассивен, желчь остается в пузыре, густеет, застаивается и постепенно может вызывать образование камней.
2. Сытный ужин или поздние перекусы
Они притупляют чувство голода на следующее утро. Особенно, если на ужин было много жирной и белковой пищи.
3. Тревога и депрессия
Эти состояния могут серьезно повлиять на уровень голода. Помимо таких симптомов, как нарушение сна, усталость и потеря интереса к окружающему миру, депрессия может вызывать изменение аппетита. А тревога — повышать уровень определенных гормонов стресса, снижающих аппетит.
4. Снижение энергетических потребностей
Это обстоятельство снижает аппетит. Малоподвижный образ жизни, дефицит гормонов щитовидной железы, стресс, пожилой возраст — нет потребности в завтраке, в лучшем случае что-то сладкое или бутерброд.
5. Нарушения в работе щитовидной железы
Потеря аппетита может быть признаком гипотиреоза (дисфункция щитовидной железы — Прим. ред.) или снижения функции щитовидной железы.
6. Переизбыток кофе
Кофе действует на организм возбуждающе сразу после приема, а затем вызывает торможение. В результате, притупляется и чувство голода, провоцируя отсутствие аппетита.
Кому не подходит овсянка по утрам
Овсяная каша и яичница — одни из самых быстрых, доступных и популярных вариантов завтрака. Однако яичницу врачи называют далеко не самой полезной утренней едой, а вот овсянка хоть и полезна, но не любая и не всем.
Как рассказывали эксперты Роскачества, важно обращать внимание на вид крупы и размер хлопьев.
Каша, которую можно приготовить за 5 минут, достаточно быстро переваривается, что дает резкий всплеск уровня глюкозы в крови, который сменяется быстрым снижением. Она хороша для тех, кто хочет набрать вес, но не подходит людям с нарушениями углеводного обмена.
При сахарном диабете лучше отдать предпочтение овсянке, приготовленной из цельного зерна.
При заболеваниях ЖКТ (гастрит, язва и так далее) стоит выбрать хлопья из очищенного зерна (быстрой варки) для лучшего усвоения.
Людям с целиакией лучше совсем отказаться от овсянки. Хоть овес и не содержат глютен, при заболевании его ограничивают из-за возможного загрязнения другими сортами зерновых (пшеницей, рожью, ячменем).