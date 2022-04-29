Застой желчи и еще 5 причин, почему не хочется завтракать по утрам

1. Застой желчи

Утренний застой вполне очевиден — вы же еще не ели, но дело обстоит хуже, если этот застой постоянный и обусловлен заболеванием желчного пузыря. При игнорировании завтрака эта ситуация усугубляется тошнотой, отсутствием аппетита. Сокращение желчного пузыря начинается при попадании пищи в желудок. Если желудок пуст и пассивен, желчь остается в пузыре, густеет, застаивается и постепенно может вызывать образование камней.

2. Сытный ужин или поздние перекусы

Они притупляют чувство голода на следующее утро. Особенно, если на ужин было много жирной и белковой пищи.

3. Тревога и депрессия

Эти состояния могут серьезно повлиять на уровень голода. Помимо таких симптомов, как нарушение сна, усталость и потеря интереса к окружающему миру, депрессия может вызывать изменение аппетита. А тревога — повышать уровень определенных гормонов стресса, снижающих аппетит.

4. Снижение энергетических потребностей

Это обстоятельство снижает аппетит. Малоподвижный образ жизни, дефицит гормонов щитовидной железы, стресс, пожилой возраст — нет потребности в завтраке, в лучшем случае что-то сладкое или бутерброд.

5. Нарушения в работе щитовидной железы

Потеря аппетита может быть признаком гипотиреоза (дисфункция щитовидной железы — Прим. ред.) или снижения функции щитовидной железы.

6. Переизбыток кофе

Кофе действует на организм возбуждающе сразу после приема, а затем вызывает торможение. В результате, притупляется и чувство голода, провоцируя отсутствие аппетита.