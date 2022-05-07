Мало спишь — больше ешь. Этот закон работает, выяснили британские ученые. Даже если со сном все в порядке — не мучает бессонница, не просыпаетесь посередине ночи, но вы любите перед сном посмотреть сериал или просто «залипнуть» в телефоне, то у вас заметно повышается риск заработать проблемы со здоровьем и… набрать лишние килограммы.
Об этом говорилось на международном медицинском конгрессе, который прошел в Сочи,
- Люди, которые спят меньше 7 часов в сутки, в среднем переедают 385 ккал в день. Эти калории добываются в основном из чипсов и разного печенья, поскольку люди выбирают именно жирную и углеводистую пищу, а не белковую. Вообще это серьезная цифра, для некоторых практически — обед или ужин, — поясняет Зухра Павлова.
Что такое 385 ккал
полкило нежирного творога или 150 г жирного,
200 г тушеной говядины,
4 драника с ложкой сметаны,
средний кусок торта,
100 г сыра бри.
- Чтобы сжечь такое количество калорий, среднему человеку надо или час ездить на велосипеде, или 45 минут интенсивно бегать, или полдня заниматься генеральной уборкой без перекусов, — рассказала Зухра Павлова. - Иначе эти калории осядут на боках со скоростью примерно 40 грамм пышного жирка в день.
Эндокринолог делает вывод — для того, чтобы не переедать калории и не набирать лишние килограммы достаточно вовремя лечь спать. Важно не брать с собой в кровать телефон и ноутбук, чтобы не было соблазна перед сном полистать соцсети или посмотреть видео, иначе сон однозначно будет укорочен, тем более, если вам надо утром рано вставать.
Ранее врач-сомнолог развеял миф о том, что спать надо ложиться до 12 часов ночи. По его словам, его поддерживают многие врачи и основан он на теории, что до полуночи в организме вырабатываются определенные гормоны.
На самом деле, спать можно ложиться хоть под утро, но главное — спать достаточное количество часов и соблюдать постоянный режим — если вы — «сова», то всегда ложиться спать примерно в одно и то же время, даже если будет далеко за полночь. Тогда вся продукция гормонов в организме подстроится под ваш индивидуальный график, уверен врач.
Ранее «Доктор Питер» рассказал, сколько калорий мы сжигаем, проводя дома уборку — какие дела по хозяйству самые энергозатратные. Например, надо гладить белье не менее получаса, чтобы «сжечь» треть шоколадки.