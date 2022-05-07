- Люди, которые спят меньше 7 часов в сутки, в среднем переедают 385 ккал в день. Эти калории добываются в основном из чипсов и разного печенья, поскольку люди выбирают именно жирную и углеводистую пищу, а не белковую. Вообще это серьезная цифра, для некоторых практически — обед или ужин, — поясняет Зухра Павлова.

Что такое 385 ккал

полкило нежирного творога или 150 г жирного,

200 г тушеной говядины,

6 яиц вкрутую,

4 драника с ложкой сметаны,

средний кусок торта,

100 г сыра бри.

- Чтобы сжечь такое количество калорий, среднему человеку надо или час ездить на велосипеде, или 45 минут интенсивно бегать, или полдня заниматься генеральной уборкой без перекусов, — рассказала Зухра Павлова. - Иначе эти калории осядут на боках со скоростью примерно 40 грамм пышного жирка в день.

Эндокринолог делает вывод — для того, чтобы не переедать калории и не набирать лишние килограммы достаточно вовремя лечь спать. Важно не брать с собой в кровать телефон и ноутбук, чтобы не было соблазна перед сном полистать соцсети или посмотреть видео, иначе сон однозначно будет укорочен, тем более, если вам надо утром рано вставать.