Эксперт рассказала о некоторых из методов и инструментов интегративной (функциональной) медицины, чтобы понимать, можно ли применять их в практике и когда.

Акупунктура и акупрессура

- Учение о каналах энергии существует в китайской медицине со времен появления даосизма, возможно, ее применяли и до Дао Дэ Цзина, — говорит Ирина Юзуп. — В китайской медицине выделяют 12 основных и 8 «чудесных» каналов (меридианов). По меридианам энергия Ци поступает в основные органы (их на востоке выделяют 12).

В идеале Ци должна протекать свободно, снабжая энергией все органы нашего тела, говорится в учении, объясняет эксперт.

- Но считается, что из-за воспалительных процессов в тканях, неправильного питания или внешних неблагоприятных энергетических воздействий меридианы могут утрачивать свою проводимость (блоки), — объясняет врач. — Поэтому нарушение течения Ци может привести к заболеваниям тех органов, которые лишились адекватного энергообеспечения.

Акупунктура (иглотерапия) и ее «дочка» акупрессура (мы ее знаем под видом точечного массажа) до сих пор считаются очень важными направлениями в китайской медицине, отмечает эксперт.