Таких врачей раньше не было: медицинские специальности, появившиеся за последние 10 лет

На заре цивилизации помощь заболевшим людям оказывали шаманы, колдуны, знахари, а затем уже и первые античные врачи, повитухи. Разделение на специальности было очень условное: выделялись хирурги, зубные врачи и глазные, акушеры. Постепенно, с развитием медицины и открытием новых болезней, помимо хирургов и терапевтов, акушеров, появились инфекционисты, педиатры и более узкие специалисты. Сегодня для каждой системы органов существует отдельная специализация врачей, но и внутри одной специальности все чаще появляются еще более узкие направления.
«Доктор Питер» поговорил о новых направлениях медицинской науки с терапевтом, эндоскопистом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Поликлиника №30 (Волгоград).
Помимо разделения на специализации и выделение все новых направлений, постоянно появляются новые способы и методы лечения. Поэтому требуется отдельная специализация в медицине, чтоб готовить профильных врачей. Примером служит остеопат — недавно появившаяся официальная врачебная специальность.
Часть из новых врачебных специальностей уже закреплена на уровне нормативной базы и документального подтверждения, часть — еще на стадии согласования, обсуждения во врачебном сообществе. И кстати, из перечня периодически пропадают определенные врачебные специализации. И специалисты этого направления не имеют права называться врачами. Пример — гомеопат или фитотерапевт, врачом его именовать нельзя!
Все по нормативам
В нашей стране все врачебные и медицинские специальности официально регламентированы нормативными документами — это Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N1183н (ред. от 04.09.2020). В нем перечислены все возможные специализации врачей.
Кроме того, в нем же указаны должности специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием. Это не врачи, но они могут работать в клиниках или проводить научные исследования. Примерами могут быть — медицинский психолог или эмбриолог.
В этой же нормативной базе указаны и медицинские специалисты со средним образованием. Они также работают в клиниках, амбулаториях, лабораториях или ФАПах.
Обсудим некоторые недавно появившиеся врачебные специальности подробнее. Они вызывают интерес, поскольку врачи этих новых узких специальностей ведут блоги в соцсетях, и возникают вопросы — что же они лечат.
Остеопат: самая спорная специальность
Медицинское сообщество сложно и со скрипом принимает новое направление в медицине, хотя оно официально признано врачебной специальностью с доказательной базой. Но отношение к остеопатам пока достаточно осторожное и прохладное как со стороны пациентов, так и коллег других специальностей.
Остеопат — это врач, который прошел обучение в ВУЗе, а затем специализацию в области остеопатии. Сегодня обучение занимает 5-6 лет, в течение которых врач обучается по разработанной и утвержденной программе. В дальнейшем он может проводить лечение пациентов. Особенности этой специальности в том, что в лечении специалист использует только свои руки, проводя ими манипуляции с телом человека мягко и безболезненно.
Гериатр: старость тоже может быть в радость
Если переводить название специальности дословно — это врач для пожилых людей. Обычно это терапевт (или другой врач), прошедший дополнительные циклы усовершенствования по особенностям патологий лиц преклонного возраста.
Он помогает людям пожилого и преклонного возраста сохранять здоровье и бодрость, разрабатывает для них профилактические и лечебные программы с учетом возраста.
Сурдолог: если плохо слышно
По сути, это ЛОР-врач, дополнительно прошедший специализацию в направлении коррекции слуха. Он проводит диагностику и корректирует при помощи слуховых аппаратов, кохлеарных имплантов, усилителей слуха. Врач определяет тактику лечения для людей, временно потерявших слух, решает вопросы адаптации и реабилитации в социальном плате для глухих и слабослышащих.
Алголог: специалист по боли
Это специалист, который знает о боли все. И умеет с ней эффективно бороться всем возможными способами — таблетками, инъекциями, блокадами, физиопроцедурами и даже хирургическим путем. Обычно это врачи-неврологи, которые проходят дополнительную специализацию в направлении анальгезии (обезболивания). В официальном реестре пока этой специальности нет, но врачи могут добавлять это направление в своем послужном списке, подчеркивая, что имеют знания и опыт в решение такой серьезной проблемы.
Вертебролог: если позвоночник страдает
Это тоже пока не признанное на уровне официальных документов направление в неврологии и нейрохирургии. Но специалисты такие в нашей стране уже есть.
Они прицельно занимаются проблемами только позвоночника и окружающих тканей — лечат грыжи и протрузии дисков, подбирают терапию при ишиасе и переломах позвонков при различных патологиях, разрабатывают планы операций при серьезных поражениях.
Кинезиотерапевт: когда движение — это жизнь
Все мы знаем — нужно больше двигаться. Но ваши движения должны быть правильными. Помочь в обучении правильным движениям и лечить ими определенные болезни может кинезиотерапевт. Прежде всего, это нужно для проблем с опорно-двигательным аппаратом, суставами, мышцами или связками. Пока эта специализация тоже в реестр не включена, поэтому это обычно доктора — неврологи, травматологи или физиотерапевты.