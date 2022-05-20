Таких врачей раньше не было: медицинские специальности, появившиеся за последние 10 лет

Все по нормативам

В нашей стране все врачебные и медицинские специальности официально регламентированы нормативными документами — это Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N1183н (ред. от 04.09.2020). В нем перечислены все возможные специализации врачей.

Кроме того, в нем же указаны должности специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием . Это не врачи, но они могут работать в клиниках или проводить научные исследования. Примерами могут быть — медицинский психолог или эмбриолог.

В этой же нормативной базе указаны и медицинские специалисты со средним образованием . Они также работают в клиниках, амбулаториях, лабораториях или ФАПах.

Обсудим некоторые недавно появившиеся врачебные специальности подробнее. Они вызывают интерес, поскольку врачи этих новых узких специальностей ведут блоги в соцсетях, и возникают вопросы — что же они лечат.