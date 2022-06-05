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Онкологические заболевания на ранних стадиях могут протекать без симптомов, и если их не выявить вовремя, способны убить человека. Ученые активно ищут лекарства от рака и изучают свойства различных препаратов, витаминов и минералов в профилактике развития онкологии.

Какие из существующих сейчас препаратов и витаминов способны защищать человека от рака кишечника? Могут ли они приносить реальную пользу?

Эксперты Американской гастроэнтерологической ассоциации (AGA) оценили эффективность и безопасность некоторых препаратов для снижения частоты колоректального рака (рака кишечника) и связанной с ним смертности. О выводах ученых рассказала врач-проктолог.

Елена Смирнова

проктолог, онколог, хирург

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Аспирин

- В низких дозах аспирин можно и нужно использовать для профилактики рака толстой кишки у пациентов моложе 70 лет с ожидаемой продолжительностью жизни не менее 10 лет, не подверженных высокому риску кровотечений, в том числе — и у пациентов с колоректальным раком в анамнезе, — разъяснила врач-проктолог Елена Смирнова.

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Метформин

- Для пациентов с сахарным диабетом 2 типа для профилактики рака толстой кишки может назначаться метформин, — приводит выводы исследователей врач. — Также его можно использовать для снижения смертности у людей, уже страдающих колоректальным раком.

Витамины и минералы

- Витамин D и кальций (отдельно или вместе) для профилактики колоректального рака НЕ используются, — обращает внимание проктолог. — Также нет смысла принимать фолиевую кислоту и статины (как для профилактики рака толстой кишки, так и для снижения смертности), и неаспириновые нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП — ибупрофен, парацетамол, диклофенак и другие).

- Таким образом, для профилактики колоректального рака и предраковых образований есть смыл назначать пациентам только аспирин и метоформин — исходя из клинической ситуации, — делает выводы врач-проктолог. — Но самостоятельно начинать прием этих препаратов нельзя, обязательно посоветуйтесь со своим доктором! И помните, что основа профилактики рака толстой кишки — здоровый образ жизни и своевременные профилактические обследования.

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Ранее, как писал «Доктор Питер», специалисты Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете выяснили: низкоуглеводные диеты могут остановить рост рака кишечника.

Добавим, что китайские ученые выяснили, как витамин С связан с развитием разных видов рака. Исследователи проанализировали 3 562 научные работы и пришли к выводу, что прием витамина С может снижать риски возникновения более 10 видов рака. Но есть и те виды онкологии, на которые прием витамина С не действует.

Самые ранние признаки рака кишечника

  • кровотечения при дефекации разной степени выраженности,

  • слизь в стуле,

  • ощущение инородного тела в заднем проходе,

  • расстройства дефекации (от ложных позывов до затрудненной дефекации).

Но даже эти симптомы рака — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса. Врачи говорят, что часто пациенты объясняют эти проявления геморроем и не идут на обследование. Это большая ошибка!

Анна Майская