Онкологические заболевания на ранних стадиях могут протекать без симптомов, и если их не выявить вовремя, способны убить человека. Ученые активно ищут лекарства от рака и изучают свойства различных препаратов, витаминов и минералов в профилактике развития онкологии.

Какие из существующих сейчас препаратов и витаминов способны защищать человека от рака кишечника? Могут ли они приносить реальную пользу?

Эксперты Американской гастроэнтерологической ассоциации (AGA) оценили эффективность и безопасность некоторых препаратов для снижения частоты колоректального рака (рака кишечника) и связанной с ним смертности. О выводах ученых рассказала врач-проктолог.