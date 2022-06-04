6 самых глупых и опасных мифов о здоровье, в которые люди до сих пор верят

Некоторые из заблуждений людей, далеких от медицины, чаще всего объясняются простой фразой «так все делают (говорят, считают — подставьте нужное)». Некоторые мифы вытекают из устоявшихся традиций и устаревших рекомендаций, которым не место в современном мире.
Если часть из мифов и заблуждений относительно безопасны, и не причинят вреда здоровью, если в них верить, то другая часть из верований и вытекающих последующих действий — опасна для здоровья и жизни. Совместно с патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой редакция «Доктор Питер» попыталась разобраться с наиболее нелепыми мифами.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Скрип зубами — это глисты
В педиатрии и терапии это один из самых популярных и живучих мифов. Однако, это факт не соответствующий реальности. Скрип зубами (в медицине его называют бруксизм) возникает как результата повышенного тонуса нервной системы, спазм жевательной мускулатуры. Самая частая причина бруксизма — стрессы, которых в нашей жизни огромное количество: переутомление, дедлайны н работе, скандалы в семье, экзамены, переезды, обстановка в стране.
Да, могут влиять и состояние здоровья (включая паразитов, но далеко не всегда). Вторая причина бруксизма — проблемы с прикусом, здоровьем зубов и десен. Если нагрузка на челюсти распределяется неравномерно, возникают проблемы с тонусом жевательной мускулатуры. Отсюда и скрип зубами — мышцы напрягаются, челюсти сжимаются во сне, создавая жутковатый звук.
Вши — от нервов
Откуда берет начало заблуждение о том, что вши возникают от сильных переживаний — не известно. Но если верить подобному, почти 80% населения сегодня должно быть с педикулезом. Проясним сразу — это паразитарное заболевание, вызванное обитанием на волосистой части головы (либо на теле, в области лобковых волос) мелких насекомых — вшей.
Заразиться ими можно от других людей, если тесно контактировать. Обычно головным педикулезом страдают дети, особенно девочки с роскошными длинными волосами. А вот лобковые вши — это удел сексуально активной молодежи. Платяные вши встречаются нечасто, обычно их регистрируют у людей без определенного места жительства.
Черника — полезна для зрения
Конечно, животные, которые питаются черникой, не носят очки, но дело не в ягодах. Миф о том, что потребление черники помогает улучшить зрение, очень стойкий. Более того, его активно культивируют дельцы фарминдустрии, производящие различные БАДы «для зрения». Да, в составе черники есть лютеин, который обладает целым рядом положительных эффектов в отношении не только зрительного анализатора, но и всего организма. Но исправить черникой или добавками с ее экстрактами плохое зрение просто нереально. Помочь в этом вопросе могут только офтальмологи, подбирающие линзы, очки или выполняющие операции по коррекции зрения.
Кстати, аналогична ситуация и с любыми другими продуктами «для зрения», например, морковкой, абрикосами или авокадо.
Организм надо чистить от шлаков и токсинов
Еще один миф, заботливо культивируемый производителями различных добавок, ЗОЖ и ПП-блогерами, продающими системы детокса — это необходимость в чистке организма, в котором копятся шлаки и токсины. Сразу проясняем ситуацию: «шлаки» — это термин из металлургической промышленности, в медицине такого понятия нет, и никогда не было. Теперь по поводу токсинов — если бы они копились в организме, мы бы лежали в реанимации с отравлением и токсикозом.
Токсины обычно проникают в организм извне, при отравлениях различными веществами. Те промежуточные метаболиты, которые образуются в теле, активно нейтрализуются собственной системой детоксикации — печенью и почками. Они работают непрерывно и круглосуточно проводят детокс, если вдруг в тело попало потенциально опасное соединение. Кстати, похмелье — один из примеров попадания токсинов, и печень в течение суток-двух чудесно справляется с детоксом без помощи различных смузи, пилюль и диет.
Инфаркт и инсульт — болезни пожилых
Это самое опасное и коварное заблуждение, нередко приводящее к смерти. Хотя по статистике инфаркты инсульты чаще возникают в пожилом возрасте, но от них не застрахованы даже младенцы. Связаны они с двумя ключевыми причинами:
Ишемия — полное перекрытие сосуда, питающего мозг, сердце, почку и т.д. Обычно сосуды закупоривают тромбы, эмболы (воздушные пузырьки, кусочки тканей, бляшек холестерина).
Кровоизлияние — если сосуд разорвался или поврежден из-за пороков развития и т.д.
Провоцировать инсульта или инфаркт может образ жизни, который мы ведем. Поэтому нередко эти проблемы настигают людей уже в 35-40 лет, если они не следят за здоровьем и беспечно считают «у меня такого не случится».
На лысых кошек и собак не бывает аллергии
Любители животных, страдающие от аллергии, нередко слышат от врача — стоит устранить из окружения кошечку или собачку, не заводить животных. Но люди упорно веря мифам, покупают сфинксов или лысых собачек, гладкошерстных друзей человека. И потом страдают от жутких реакций, судорожно пристраивая пушистиков в добрые руки.
Дело в том, что аллергия развивается отнюдь не на шерсть животных. Проблема в особых белках кожи, частичках перхоти, слюны или других выделений. И шерсть здесь ни при чем, перхоть и белки выделяют даже лысые животные.