6 самых глупых и опасных мифов о здоровье, в которые люди до сих пор верят

Сегодня, когда можно найти в глобальной сети практически любую информацию, заблуждений и фейков в отношении здоровья меньше не становится. Медиков они удивляют, а вот люди в них упорно верят, и пора прояснить ситуацию.