Как есть грейпфрут, чтобы он помогал снизить давление и похудеть
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Грейпфрут уже давно имеет репутацию продукта, который прекрасно помогает избавляться от лишнего жира. Его плоды богаты флавоноидами — антиоксидантами, которые оказывают «колоссальную помощь организму».

Екатерина Янг
Екатерина Янг
Медицина

Врач-эндокринолог, терапевт

«В грейпфруте содержатся нарингин (флавоноид), оказывающий противовоспалительное действие, нормализует работу сердечно-сосудистой системы и улучшает пищеварение, а также фуранокумарины — соединения, которые вмешиваются в первую фазу детоксикации в печени, ответственную за скорость образования промежуточных продуктов метаболизма токсинов и лекарственных препаратов», — рассказывала «Доктору Питеру» эндокринолог Екатерина Янг.

У этого фрукта на самом деле есть еще масса полезных свойств, о которых, к сожалению, знают далеко не все. Рассказываем, почему стоит обязательно обратить внимание на этот продукт.

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Помогает защититься от сахарного диабета

Инсулин — это гормон, вырабатывающийся бета-клетками поджелудочной железы. Он отвечает за доставку глюкозы в клетки, его можно назвать «ключом от замка». Когда этот механизм дает сбой, то клетки перестают распознавать инсулин, и доступ глюкозы к ним блокируется. У человека формируется инсулинорезистентность — недостаточная восприимчивость клеток к инсулину. Это чревато развитием сахарного диабета второго типа.

Грейпфрут же помогает защититься от инсулинорезистентности. Так, исследование, опубликованное в Journal of Medicinal Food показало, что когда участники съедали по половинке грейпфрута перед едой, то у них они наблюдалось снижение уровня глюкозы через 2 часа после приема пищи, а также общее снижение резистентности к инсулину.

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Способствует накоплению калия в организме

Стандартный по размеру плод грейпфрута содержит примерно 300 миллиграммов калия. Опережает его только банан — в одном плоде содержится около 400 миллиграммов калия.

«Роль калия в организме заключается в том, что он служит основным электролитом, помогающим поддерживать нервную систему, баланс жидкости и гидратацию, улучшает сердцебиение, сокращение мышц, а также помогает перемещаться жидкости из клетки в клетку», — говорит доктор медицинских наук Габриэла Баррето.

Кроме того, калий может помочь снизить давление у людей с гипертонией, поэтому к грейпфруту стоит присмотреться людям, страдающих от скачков давления. Достаточно просто съедать половинку грейпфрута в день перед едой.

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Отвечает за выработку коллагена

В этом фрукте содержится много витамина С — именно он ответственен за синтез коллагена. С возрастом выработка коллагена имеет тенденцию к снижению, поэтому добавление грейпфрута в рацион может помочь вашему организму вырабатывать больше этого белка, который так необходим для красивой и свежей кожи.

«Коллаген составляет около 30% костной структуры, питает большое количество сухожилий и связок, а также важен для кровеносных сосудов и красивой, здоровой кожи», — говорит Баррето.

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Укрепляет сердце

«Грейпфрут поддерживает здоровье сердца благодаря высокому содержанию клетчатки, калия и антиоксидантов», — говорит диетолог Бреанна Вудс.

Кроме того, исследование европейских ученых подтверждает, что грейпфрут — отличный продукт для питания сердца. Люди, которые регулярно ели это фрукт, реже страдали от инсультов и ишемической болезни сердца.

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Помогает бороться с лишним весом

В этом фрукте много клетчатки, которая долго усваивается, обеспечивая чувство сытости. Помимо этого, грейпфрут — низкокалорийный продукт, что немаловажно для всех худеющих.

Светлана Титова
Светлана Титова
диетология

Диетолог

Если перед каждым приемом пищи съедать половинку цитруса, то за две недели можно сбросить до 2 килограммов. А еще он отлично помогает избавиться от чувства тяжести после сытного обеда.

«Надо учесть то, что ферменты, содержащиеся в половинке грейпфрута, способны сжигать только 800 ккал»рассказывала «Доктору Питеру» диетолог Светлана Титова.

Отвечает за усвоение железа

По словам диетолога Габриэлы Баррето, в одном грейпфруте содержится почти 64% от рекомендуемой суточной нормы витамина С для взрослых. При этом витамин С — отличный союзник такого важного элемента, как железо. Он помогает ему усваиваться в организме.

Многие люди даже не догадываются, что живут с постоянным дефицитом железа в организме. Между тем, нехватка этого важнейшего элемента, особенно, если дефицит заметный, запускает в нашем теле крайне негативные процессы. Особенно чувствителен к недостаточности железа головной мозг. Как заподозрить нехватку железа и чем грозит его дефицит, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Софья Хромова