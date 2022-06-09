Как есть грейпфрут, чтобы он помогал снизить давление и похудеть

«В грейпфруте содержатся нарингин (флавоноид), оказывающий противовоспалительное действие, нормализует работу сердечно-сосудистой системы и улучшает пищеварение, а также фуранокумарины — соединения, которые вмешиваются в первую фазу детоксикации в печени, ответственную за скорость образования промежуточных продуктов метаболизма токсинов и лекарственных препаратов», — рассказывала «Доктору Питеру» эндокринолог Екатерина Янг.

У этого фрукта на самом деле есть еще масса полезных свойств, о которых, к сожалению, знают далеко не все. Рассказываем, почему стоит обязательно обратить внимание на этот продукт.