Наш организм не может сам синтезировать омегу-3, потому она и называется незаменимой — мы получаем ее только с пищей. Морская рыба, оливковое масло, оливки — все эти богатые омегой-3 продукты составляют основу знаменитой средиземноморской диеты, которая считается чуть ли не самой полезной для здоровья. В том числе для защиты от атеросклероза и тромбозов.

Однако жирную рыбу часто себе не позволишь — цены кусаются. Да и импортное оливковое масло тоже далеко не дешевый продукт. По словам врача-кардиолога Анны Кореневич, получать необходимую для здоровья сердца и сосудов омегу-3 можно из более доступных растительных масел . В них этих жирных кислот даже в несколько раз больше, чем в привезенном оливковом.