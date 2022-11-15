Наш организм не может сам синтезировать омегу-3, потому она и называется незаменимой — мы получаем ее только с пищей. Морская рыба, оливковое масло, оливки — все эти богатые омегой-3 продукты составляют основу знаменитой средиземноморской диеты, которая считается чуть ли не самой полезной для здоровья. В том числе для защиты от атеросклероза и тромбозов.
Однако жирную рыбу часто себе не позволишь — цены кусаются. Да и импортное оливковое масло тоже далеко не дешевый продукт. По словам врача-кардиолога Анны Кореневич, получать необходимую для здоровья сердца и сосудов омегу-3 можно из более доступных растительных масел. В них этих жирных кислот даже в несколько раз больше, чем в привезенном оливковом.
Доктор назвала два самых богатых растительных источника омеги-3:
Льняное масло. Это абсолютный рекордсмен по содержанию омеги-3 — в 100 граммах масла 53 грамма важной и незаменимой кислоты. Для сравнения, в оливковом масле ее всего лишь 0,76 грамма.
Конопляное масло. Оно содержит 26 граммов омеги-3.
— Регулярно потребляя эти масла в виде заправки к салатам и готовым блюдам, мы можем получать намного больше полезной омега-3 — жирной кислоты, чем при использовании импортного оливкового масла, —
Если эти масла вам не понравятся на вкус, доктор посоветовала употреблять их в виде капсул. Можно также добавлять в рацион два других масла, богатых омегой-3. Правда, стоят они намного дороже конопляного и льняного, при этом уступают им по количеству жирной кислоты:
масло кедрового ореха (16 граммов омеги-3);
масло грецкого ореха (10,5 грамма).
— После инфаркта для здоровья сердца и сосудов необходимы жирные продукты с высоким содержанием омеги-3: жирная морская рыба и растительные масла: конопляное, льняное, масло грецкого ореха, масло кедрового ореха. Имея свои традиционные масла, которые намного превосходят оливковое по содержанию омеги-3 — жирных кислот, нам не нужно покупать дорогое оливковое масло, чтобы помочь сердцу и сосудам и просто вкусно поесть, — подвела итог Анна Кореневич.
Альтернатива деликатесной семге
Как и любая жирная рыба, семга считается идеальным источником незаменимых кислот омега-3 — это самый калорийный представитель лососевых. Однако у деликатесных сортов жирной рыбы есть бюджетная, но не менее полезная альтернатива — сельдь. При почти одинаковой жирности в сельди даже несколько больше полезных омега-кислот, чем в семге или форели.
По словам Маргариты Провоторовой, ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в первую очередь речь не о пресервах пряной селедки, а о замороженном варианте — когда рыбу замораживают сразу после вылова, в ней сохраняются все полезные свойства.
В консервированной сельди, по словам эксперта, тоже сохраняется большинство полезных веществ, но там вдобавок много соли — в 100 граммах ее может быть более 6,3. Такая соленая рыба, к примеру, не подойдет людям, страдающим отеками или гипертонией.
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