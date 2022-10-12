Для сердца и памяти: эксперты назвали 9 продуктов, особенно богатых полезными жирами

Самые полезные жиры

Это полиненасыщенные жирные кислоты, которые делятся на 3 комплекса: омега-3, омега-6 и омега-9. Тем, кто заботится о здоровье, эксперты советуют больше включать в меню продуктов, богатых ПНЖК.

Специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание» назвали продукты, в которых больше всего полезных жиров.

Омега-3

Эта жирная кислота нужна для нормальной работы нервной и иммунной систем, она влияет на свертываемость крови, сокращение и расслабление стенок артерий. Омега-3 можно найти в

жирной рыбе — лосось, тунец, селедка, форель, скумбрия, кижуч, мойва, некоторых морепродуктах — устрицы, сардины, красная и черная икра, растительных маслах — льняное, конопляное, рыжиковое, масло чиа.

Кстати, недавно ученые из Техасского университета выяснили, что состояние нашего мозга сильно зависит от омега-3. И чем больше этих кислот в организме, тем лучше когнитивные способности. Эффект оказался наиболее впечатляющим у людей старше 40.