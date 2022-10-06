Названо вещество, которое заставляет лучше думать и запоминать после 40 лет, — объясняем, где его искать

Исследователи из Техасского университета выяснили, что благодаря этой волшебной кислоте улучшается структура мозга и когнитивные способности. Эффект оказался наиболее впечатляющим у людей среднего возраста.