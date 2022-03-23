Наверное, один из самых сильных страхов людей после 50-60 лет — это страх потерять память и возможность мыслить. С возрастом вероятность «заработать» болезнь Альцгеймера и деменцию увеличивается. Многие мечтают о волшебной таблетке, которая могла бы их защитить. Пока реально действующего препарата, замедляющего или предотвращающего когнитивные изменения, не создали. Однако в природе существуют вещества, которые способны отсрочить или значительно снизить риск деменции.
Ученые из
Олеиновая кислота, которая вырабатывается в мозге, регулирует очень важные процессы: она отвечает за память, способность к обучению и поддерживает регуляцию настроения.
- Несколько лет назад ученые думали, что мозг взрослых млекопитающих не способен восстанавливаться, но, как показали исследования, некоторые области мозга все же готовы к регенерации, — рассказала одна из соавторов исследования, профессор педиатрии-неврологии в Детской больнице Бейлора и Техаса и исследователь Мирьяна Малетик-Саватик. — Они могут создавать новые нейроны. Этот процесс называется нейрогенезом.
С тех пор, как нейрогенез открыли, его считали «источником молодости». Но с возрастом нейрогенез замедляется.
Ученые пытались выяснить, что же может подстегнуть нейрогенез. Его главным регулятором оказался белок нервных стволовых клеток — TLX, он-то и играет важную роль в рождении новых нейронов.
- Но никто не знал, как активировать TLX, — рассказал доцент кафедры фармакологии, химической биологии и патологии в Детской больнице Бейлора и Техаса доктор Дамиан Янг. — Нам удалось выяснить, что обычная олеиновая кислота связывается с TLX и увеличивает производство клеток и запускает нейрогенез.
Этот процесс наблюдали у молодых и старых мышей, на которых и проводили эксперимент. Конечно, восполнить запасы олеиновой кислоты могло бы оливковое масло, где этой составляющей в избытке. Однако, как удалось выяснить, доставка извне неэффективна, так как олеиновая кислота, попавшая в организм с пищей, вряд ли достигнет головного мозга.
- Она должна производиться самими клетками, — объяснили ученые. — Теперь TLX стал «лекарственной» мишенью, наше открытие поможет разработать препарат, который может стимулировать нейрогенез.
Также это открытие позволит контролировать не только интеллектуальные способности человека, но и влиять на его настроение. Так как нейрогенез отвечает и за развитие депрессии.