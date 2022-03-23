Ученые пытались выяснить, что же может подстегнуть нейрогенез. Его главным регулятором оказался белок нервных стволовых клеток — TLX, он-то и играет важную роль в рождении новых нейронов.

- Но никто не знал, как активировать TLX, — рассказал доцент кафедры фармакологии, химической биологии и патологии в Детской больнице Бейлора и Техаса доктор Дамиан Янг. — Нам удалось выяснить, что обычная олеиновая кислота связывается с TLX и увеличивает производство клеток и запускает нейрогенез .

Этот процесс наблюдали у молодых и старых мышей, на которых и проводили эксперимент. Конечно, восполнить запасы олеиновой кислоты могло бы оливковое масло, где этой составляющей в избытке. Однако, как удалось выяснить, доставка извне неэффективна, так как олеиновая кислота, попавшая в организм с пищей, вряд ли достигнет головного мозга .

- Она должна производиться самими клетками, — объяснили ученые. — Теперь TLX стал «лекарственной» мишенью, наше открытие поможет разработать препарат, который может стимулировать нейрогенез.

Также это открытие позволит контролировать не только интеллектуальные способности человека, но и влиять на его настроение. Так как нейрогенез отвечает и за развитие депрессии.