Деменция продолжает молодеть и поражать даже тех, кому, казалось бы, она точно не грозит в силу возраста — врачи фиксируют случаи у тех, кому еще нет и сорока.

Когда болезнь овладевает человеком, он начинают забывать свою прошлую жизнь, перестает запоминать новую информацию, не может заботься о себе, не узнает друзей и близких. Память разрушается, и никакое лекарство не способно помочь. Врачи и ученые из разных стран продолжают изучать этот синдром, но никто пока не смог выяснить, как его вылечить.

Выявить деменцию на первых этапах довольно сложно — чаще всего она никак не проявляет себя. Человек живет привычной жизнью, даже не подозревая, что в его мозге уже начались необратимые процессы. Согласно одному из свежих исследований, опубликованному в British Medical Journal, наличие двух и более хронических болезней может удвоить риск появления дегенеративного заболевания даже у тех, кому еще нет сорока.

К такому выводу пришла группа ученых из Лондона. Эксперты изучили данные 10 095 человек за период с 1985 по 2019 годы. Всем участникам на момент начала исследования было от 35 до 55 лет.

Согласно выводам ученых, спровоцировать деменцию могут следующие патологии: