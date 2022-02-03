Деменция продолжает молодеть и поражать даже тех, кому, казалось бы, она точно не грозит в силу возраста — врачи фиксируют случаи у тех, кому еще нет и сорока.
Когда болезнь овладевает человеком, он начинают забывать свою прошлую жизнь, перестает запоминать новую информацию, не может заботься о себе, не узнает друзей и близких. Память разрушается, и никакое лекарство не способно помочь. Врачи и ученые из разных стран продолжают изучать этот синдром, но никто пока не смог выяснить, как его вылечить.
Выявить деменцию на первых этапах довольно сложно — чаще всего она никак не проявляет себя. Человек живет привычной жизнью, даже не подозревая, что в его мозге уже начались необратимые процессы. Согласно одному из свежих исследований,
К такому выводу пришла группа ученых из Лондона. Эксперты изучили данные 10 095 человек за период с 1985 по 2019 годы. Всем участникам на момент начала исследования было от 35 до 55 лет.
Согласно выводам ученых, спровоцировать деменцию могут следующие патологии:
ишемическая болезнь сердца;
сердечная недостаточность;
сахарный диабет;
гипертония;
онкология;
хронические заболевания почек;
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких);
болезни печени;
депрессии;
сахарный диабет;
другие психические расстройства;
болезнь Паркинсона;
ревматоидный артрит.
Некоторые заболевания оказывали более сильное влияние на развитие деменции. Так, у тех, кто страдал от болезни Паркинсона, риски возрастали от 6 до 27 раз. Чем старше был человек, тем больше была вероятность, что у него разовьется опасная патология. Еще один пример: пациенты с сахарным диабетом страдали от деменции реже, чем те, у кого ранее диагностировали депрессии.
Пик заболевания приходился на 72 года — именно в этом возрасте число пациентов-хроников с деменцией резко увеличилось на 32 процента.
По последним данным, в мире сейчас около 52 миллионов человек с установленной деменцией, при этом ежегодно выявляют еще до 8 миллионов новых случаев. Во что превращается жизнь здорового человека, у которого обнаружили деменцию, рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Госпиталя для ветеранов войн Мария Привалова.
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