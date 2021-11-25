Многие считают, что деменция может начаться только у пожилых людей, одна это ошибочное утверждение. Опасные заболевания продолжают молодеть, поражая все больше и больше возрастных групп. Болезнь Альцгеймера — не исключение.
Это заболевание разрушает мозг, человек больше не может запоминать новую информацию, забывает старую, он также не способен о себе позаботиться. Ученые пока что не смогли до конца разобраться, как именно начинается деменция — от нее только предстоит найти лекарство. Коварство болезни Альцгеймера в том, что она не поражает человека сразу, а может развиваться годами. Диагностировать ее не так просто, однако первые симптомы могут насторожить и заставить задуматься о том, что нужно обратиться к врачу.
Ранние звоночки
Как выяснили британские медики, первым тревожным звоночком можно считать проблемы со зрением, пишет издание
Второй тревожный симптом — это афазия. В этом состояние пострадавший не может подобрать правильных слов, чтобы выразить свои эмоции, описать, что он видит, объяснить, что ему сейчас нужно.
И третье изменение, которое должно насторожить — это кардинальные перемены в поведении. Человеку резко становится грустно, он теряет интерес к любимой работе, увлечениям, которые так страстно любил, становится неуверенным в себе.
Что может ускорить процесс
«Приблизить» деменцию могут следующие факторы:
Курение;
Частое употребление алкоголя;
Нездоровое питание;
Избыток сахара в крови.
Как еще можно распознать деменцию
Врачи считают, что причиной раннего проявления деменции является сочетание образа жизни и генетических факторов. Однако если вы заметили, что кто-то из близких (особенно, пожилых) стал много спать, то это может сигнализировать о начинающемся заболевании. Плохой сон — отличительная черта болезни Альцгеймера, говорят исследователи. Как правило, страдающие этой болезнью просыпаются уставшими, а по мере потери памяти могут спать все больше и больше.
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