Многие считают, что деменция может начаться только у пожилых людей, одна это ошибочное утверждение. Опасные заболевания продолжают молодеть, поражая все больше и больше возрастных групп. Болезнь Альцгеймера — не исключение.

Это заболевание разрушает мозг, человек больше не может запоминать новую информацию, забывает старую, он также не способен о себе позаботиться. Ученые пока что не смогли до конца разобраться, как именно начинается деменция — от нее только предстоит найти лекарство. Коварство болезни Альцгеймера в том, что она не поражает человека сразу, а может развиваться годами. Диагностировать ее не так просто, однако первые симптомы могут насторожить и заставить задуматься о том, что нужно обратиться к врачу.

Ранние звоночки

Как выяснили британские медики, первым тревожным звоночком можно считать проблемы со зрением, пишет издание Express. Человеку становится трудно распознавать объекты (их габариты могут быть самыми разнообразными). Еще один вариант — человек больше не может оценить даже примерное расстояние от точки А до точки Б или сказать, с какой скоростью движется автомобиль или автобус.

Второй тревожный симптом — это афазия. В этом состояние пострадавший не может подобрать правильных слов, чтобы выразить свои эмоции, описать, что он видит, объяснить, что ему сейчас нужно.

И третье изменение, которое должно насторожить — это кардинальные перемены в поведении. Человеку резко становится грустно, он теряет интерес к любимой работе, увлечениям, которые так страстно любил, становится неуверенным в себе.