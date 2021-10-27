7 простых привычек, которые снижают риск развития деменции
В частности, болезни Альцгеймера — одного из самых тяжелых расстройств, разрушающих жизнь человека.
27 октября 2021
Болезнь, которая разрушает мозг, лишая человека памяти, речи, возможности самообслуживания, и от которой нет лекарства — что может быть хуже? Пожалуй, ничего. Болезнь Альцгеймера именно из таких расстройств. Ученые до сих пор научились только замедлять ее темпы, но не избавиться от нее. Слабоумие наступает не в одночасье, развивается годами. Но, несмотря на это, его очень трудно вовремя диагностировать, ведь первые его симптомы практически незаметны. В то же время есть очень простые способы отсрочить развитие этой болезни.
1. Соблюдать диету
Под этим словом обычно понимают сплошные ограничения: жизнь без сладкого, мучного, жирного и жареного, только пресная пища, приготовленная на пару. На самом деле диета — это не про ограничения, а про образ питания. Самой полезной и для мозга, и для сердца признали средиземноморскую — оксфордские ученые провели исследование, охватившее почти две тысячи участников, и выяснили, что когнитивные способности тех, кто отдавал предпочтение именно этой диете, были выше, чем у тех, кто питался бессистемно. У сторонников средиземноморского стиля питания по результатам когнитивных тестов память и сообразительность были лучше, а вот риски деменции — меньше.
«Средиземноморская диета также помогает поддерживать баланс сахара в крови. Это жизненно важно, поскольку уровень сахара и инсулина тесно связаны с риском развития болезни Альцгеймера. Настолько, что эту болезнь некоторые эксперты называют диабетом третьего типа», — говорит доктор Мэрилин Гленвилл, эксперт-диетолог.
Что лежит в основе средиземноморской диеты
оливковое масло и оливки,
свежие овощи,
рыба и морепродукты,
нежирное мясо и птица,
зелень,
паста из твердых сортов пшеницы,
необработанный рис.
2. Следить за уровнем питательных веществ и витаминов
Мало кто из нас может похвастаться такой идеально сбалансированной диетой, из которой можно было бы получать все необходимые организму витамины и питательные вещества. Среди самых важных с точки зрения профилактики болезни Альцгеймера:
Омега-3 жирные кислоты — они содержат вещества, которые помогают защитить сосуды головного мозга, улучшают кровоток и уменьшают воспаление. Поэтому Омега-3 жирные кислоты важны еще и для профилактики сосудистой деменции — это доказали в одном из исследований американские неврологи.
Витамин D — исследования показали, что риск развития болезни Альцгеймера люди с умеренным дефицитом этого витамина повышен на 69 процентов, а у тех, кто страдает от дефицита в тяжелой форме — на 122.
Витамины группы В — в частности, фолиевая кислота, витамины В6 и В12. Ученые выяснили, что у тех, кто не испытывает недостатка в этих витаминах, усыхание мозга с возрастом встречается на 90 процентов реже.
Холин — вещества на его основе входят в препараты для лечения болезни Альцгеймера.
На бессонницу мы жалуемся и зимой, и летом: то жарко, то темно, то стресс мешает, то в смартфоне залипали на ночь глядя. А без хотя бы шести (а лучше восьми) часов спокойного и глубокого сна наш мозг лишается возможности для восстановления, он не успевает перезарядиться и подготовиться к следующему дню.
Кроме того, во сне снижается уровень стресса, а ведь стресс увеличивает риск развития болезни Альцгеймера на 21 процент. Риск развития других видов деменции увеличивается на 15 процентов.
Исследование «Секс для мозга», в котором поучаствовали более 6800 человек, показало, что те, кто ведет нормальную сексуальную жизнь, когнитивная функция острее, чем у тех, кто предпочитает воздерживаться.
«Считается, что во время секса в организме вырабатываются нейротрансмиттеры, улучшающие мозговую функцию, в частности, дофамин», — объясняет доктор Гленвилл.
К примеру, при ходьбе важно не то, с какой скоростью вы шагаете, а сколько времени потратите на это занятие, и какое расстояние пройдете. Поэтому пожилым людям советуют заниматься хотя бы шопингом — это заставит немало пройти. А еще лучше — копаться на грядках, это идеальный вид физической нагрузки для людей в возрасте.
Тут способов сколько угодно: чтение, танцы, настольные игры, игра на музыкальных инструментах, разгадывание кроссвордов, заучивание стихов и песен. Все эти занятия, когда вы усваиваете что-то новое, заставляют мозг образовывать новые нейронные связи, а чем этих связей больше, тем меньше риск развития слабоумия. Особенно, кстати, полезны кроссворды — они способны отсрочить наступление ухудшения памяти на 2,5 года.
6. Не прописывать себе лекарства
Безрецептурных препаратов — великое множество. Многие относятся к ним не слишком серьезно — ну чем может навредить обычный порошок от простуды или эмульсия от изжоги?
По словам доктора Гленвилл, препараты от простуды, гриппа, изжоги, проблем со сном, отпускаемые без рецепта, часто содержат вещества, блокирующие ацетилхолин — вещество, крайне важное для здоровья мозга.
«Исследования показали, что у людей, принимающие эти препараты, с годами уменьшается объем мозга, они хуже справляются с тестами на память, — объясняет врач. — Средства от кислотного рефлюкса могут увеличить риск развития деменции на 44 процента».
Если регулярно проверять, все ли у вас в порядке с холестерином, давлением, уровнем сахара в крови, проходить тесты на дефицит витаминов и минералов, то можно существенно снизить риск развития болезни Альцгеймера — вы получите возможность вовремя выявить и исправить любой дисбаланс. Правда, это займет время, возможно, и деньги тоже. Но это те траты, которые себя точно окупят.
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