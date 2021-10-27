Болезнь, которая разрушает мозг, лишая человека памяти, речи, возможности самообслуживания, и от которой нет лекарства — что может быть хуже? Пожалуй, ничего. Болезнь Альцгеймера именно из таких расстройств. Ученые до сих пор научились только замедлять ее темпы, но не избавиться от нее. Слабоумие наступает не в одночасье, развивается годами. Но, несмотря на это, его очень трудно вовремя диагностировать, ведь первые его симптомы практически незаметны. В то же время есть очень простые способы отсрочить развитие этой болезни.

1. Соблюдать диету

Под этим словом обычно понимают сплошные ограничения: жизнь без сладкого, мучного, жирного и жареного, только пресная пища, приготовленная на пару. На самом деле диета — это не про ограничения, а про образ питания. Самой полезной и для мозга, и для сердца признали средиземноморскую — оксфордские ученые провели исследование , охватившее почти две тысячи участников, и выяснили, что когнитивные способности тех, кто отдавал предпочтение именно этой диете, были выше, чем у тех, кто питался бессистемно. У сторонников средиземноморского стиля питания по результатам когнитивных тестов память и сообразительность были лучше, а вот риски деменции — меньше.

«Средиземноморская диета также помогает поддерживать баланс сахара в крови. Это жизненно важно, поскольку уровень сахара и инсулина тесно связаны с риском развития болезни Альцгеймера. Настолько, что эту болезнь некоторые эксперты называют диабетом третьего типа», — говорит доктор Мэрилин Гленвилл, эксперт-диетолог.