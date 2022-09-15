Рыба — это полезный белковый продукт, не жирный, легкий для пищеварения, полезный для худеющих и богатый на полезные вещества.

В рыбе есть фосфор, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые усиливают иммунную систему, улучшают работу сердца и мозга, а также цинк, йод, витамины A, D, E. Употребление рыбы нормализует выработку желчных кислот и ряда гормонов (как половых, так и тех, что вырабатываются надпочечниками).

Есть у рыбы и минусы — морские виды могут накапливать в своем мясе опасные тяжелые металлы, а выращенная на фермах может быть напичкана антибиотиками и гормонами.