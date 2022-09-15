Рыба — это полезный белковый продукт, не жирный, легкий для пищеварения, полезный для худеющих и богатый на полезные вещества.
В рыбе есть фосфор, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые усиливают иммунную систему, улучшают работу сердца и мозга, а также цинк, йод, витамины A, D, E. Употребление рыбы нормализует выработку желчных кислот и ряда гормонов (как половых, так и тех, что вырабатываются надпочечниками).
Есть у рыбы и минусы — морские виды могут накапливать в своем мясе опасные тяжелые металлы, а выращенная на фермах может быть напичкана антибиотиками и гормонами.
Какая рыба — самая полезная для здоровья
Дикий лосось
Все виды лосося содержат омега-3 жирные кислоты, которые нужны для сердца, мозга и иммунитета. В лососе много витамина D и кальция. Холестерин из этой рыбы препятствует образованию тромбов. В ней также много витаминов группы A, B и D. Кроме того, есть селен, фосфор и фолиевая кислота.
Важно выбирать рыбу, выловленную в море, реках и озерах, а не искусственно выращенную на ферме. И еще лосось — это в том числе семга, форель, кета, горбуша, нерка и кижуч.
Тунец
Тунец может содержать излишнее количество ртути, но если есть его в ограниченных количествах, никакого вреда для здоровья он не принесет.
Это низкокалорийная рыба, богатая белком. В 100 граммах тунца — 22 грамма белка. Кроме того, в этой рыбе очень много витаминов (витамин D) и микроэлементов (цинк, кальций, селен).
Скумбрия
Считается, что в ней больше, чем в других, Омега-3 и витамина В12. Но надо быть осторожными, если вы предпочитаете этот вид рыбы в копченом или соленом виде. На самом деле она очень вкусная, но в ней очень много соли.
Лучшими сортами скумбрии называют атлантическую испанскую — она более мелкая и не накапливает тяжелые металлы. Именно она, кстати, чаще всего и продается в магазинах в России. Ее мясо имеет чуть розоватый оттенок. Бывает еще и тихоокеанская скумбрия — «японская», с бежевого цвета мясом, но ее количество на рынке незначительно.
Треска
Эта морская рыба хороша тем, что в ней мало жиров и калорий, но очень много белка, фосфора, полезного ниацина и витамина B12. Они улучшают работу иммунной и нервной систем.
Если полезного жирного лосося много не съешь, да и питаться им каждый день дороговато, но треска может быть на столе почаще и в самом разном виде — жареная, запеченная, тушеная, под маринадом.
Треска очень полезна для худеющих как максимально сбалансированный продукт, помогающий обмену веществ.
Сельдь и сардины
Селедка — одна из самых популярных в России рыб, да и вполне доступна по цене. Она тоже содержит необходимые организму омега-3 и другие питательные вещества. Важно только не увлекаться соленой рыбкой и залитой различными маринадами.
Сардины — еще одна жирная рыба из семейства сельдевых, имеющая очень полезные питательные свойства. Сардины богаты кальцием, железом, селеном, белком, витамином B12 и омега-3 жирными кислотами.
Обычно эту рыбу в России продают в консервированном виде — важно поэтому выбирать продукт в собственном соку и учитывать, какие специи добавил производитель в баночку. Избыток соли и масла может свести на нет всю пользу рыбы.
Камбала
Употребление этой рыбы очень хорошо скажется на ваших зубах и костях, так как в ней много кальция, натрия и железа. Также в ней есть магий, медь, селен, калий, цинк и фосфор.
Палтус
В этой морской рыбе есть триптофан, необходимый для производства гормонов мелатонина и серотонина. Эти гормоны нужны для поддержания настроения в норме и способствуют хорошему сну.
Но учтите: палтус очень жирный, от него и поправиться недолго — если, конечно, есть его регулярно.
Осторожнее с копченой и соленой рыбой
врач-диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом»
- Есть можно неограниченное количество рыбы в день, если у вас нет на нее аллергии, — считает врач-диетолог Александр Андреев. — Осторожнее с этим продуктом стоит быть беременным — лучше обойтись двумя порциями. Полезна и мороженая рыба — если была соблюдена технология и продукт не замораживали-размораживали несколько раз. А вот копченой рыбкой увлекаться не стоит — из-за избытка канцерогенов. Не стоит часто есть и слабосоленую рыбу, чтобы не нагружать внутренние органы. А еще, плохо просоленная рыба может вызвать гельминтозы.