1. Прогуляйтесь

Физическая нагрузка помогает частично разгрузить мозг и быстрее заснуть. Приятная усталость в теле, новые зрительные стимулы на прогулке — все это приведет к более глубокому сну, а, следовательно, утром — к ощущению себя отдохнувшим.

2. Приведите в порядок «свою планету»

Пространство вокруг влияет на наше физическое и ментальное самочувствие. Уделите вечером несколько минут уборке дома — утром это создаст ощущение свежести и готовности к новому дню.

За 10-15 минут можно много успеть. Выработайте такую привычку, и вы удивитесь результатам.

3. Составьте список дел на завтра

Перестаньте переживать за то, что вы что-то забудете. Запишите все предстоящие дела на бумаге, а если еще что-то вспомните, просто добавьте к списку. Ваша «дорожная карта» готова, а оперативная память свободна — отдыхайте и набирайтесь сил. Такой подход создаст основу для чувства уверенности на завтрашнее утро.

4. Запланируйте приятные активности на завтра

Замотивируйте себя приятными занятиями: прогулка с семьей или друзьями, поход в парк или в кино, книга на ночь. Само по себе ожидание уже будет добавлять радости и предвкушения приятного события.

5. Представьте предстоящий день

Мысленно пройдитесь по завтрашнему дню от начала до конца и представьте себе все в максимально благоприятном сценарии. С какими сложностями вы столкнетесь и как с ними справитесь? Как вы заботитесь о себе на протяжении всего дня, какие маленькие ритуалы помогут вам это сделать. Такой подход позволит настроить ваш ум на желаемую траекторию движения.