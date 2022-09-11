Специалисты Института человеческого развития имени Макса Планка (Германия) подтвердили, что прогулки на природе и в городе по-разному влияют на психику при стрессе. Они изучили, какие изменения происходят в областях мозга, связанных со стрессом, после часовой прогулки по оживленной улице и за городом, в лесу.
Для своего эксперимента они пригласили 63 здоровых добровольцев в возрасте 18-47 лет, из которых 29 женщин. С помощью специальных тестов участников вводили в состояние стресса, а также измеряли активность мозга до и после прогулки. В частности, фиксировали активность миндалевидных тел — областей мозга, которые играют ключевую роль в формировании эмоций, в том числе страха. В мозге два таких тела — по одному в каждом полушарии.
Результаты показали, что отправившиеся на часовую прогулку по лесу лучше восстанавливались после стресса. Так, после прогулки на природе активность миндалевидного тела снижалась, тогда как в городе такого не наблюдалось — там она не менялась. Да и, как рассказали гулявшие по лесу, прогулка им понравилась больше, чем участникам второй группы.
- Эти результаты показывают, что прогулка на природе может оказывать благоприятное воздействие на области мозга, связанные со стрессом, и, следовательно, может служить профилактической мерой против умственного напряжения и, возможно, болезней, — отметили исследователи.
По их словам, полученные ими результаты могут повлиять на городское планирование, чтобы создавать больше доступных зеленых зон и адаптировать городскую среду таким образом, чтобы это было полезно для психического здоровья горожан.
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Сколько полезно гулять?
Известно, что регулярные прогулки по паркам и лесам, выходные на природе могут снизить уровень стресса и артериальное давление, риск возникновения астмы, аллергии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также повысить активность мозга. Но сколько надо гулять на свежем воздухе, чтобы чувствовать себя хорошо физически и психологически?
Ученые Эксетерского университета несколько лет назад провели исследование и назвали оптимальное время, чтобы ощутить пользу — минимум 120 минут в неделю. Причем не важно, потратили вы их сразу за одну прогулку или разделили удовольствие на несколько более коротких выходов.
Еще 5 способов победить стресс и собраться с мыслями
Методов отвлечься и успокоиться на самом деле немало. Ранее мы писали о пяти неочевидных способах, эффективность которых подтвердили ученые.
Окуните лицо в ледяную воду. Это простое действие поможет замедлить сердцебиение, кровь начнет поступать ко всем органам — и вы сможете прийти в себя.
Ищите острых ощущений. Они помогут вернуть эмоциональный баланс. Чтобы избавиться от тревоги и не впасть в истерику в условиях жуткого стресса, нужно отвлечься хоть на время. Лучше попробовать найти источник сенсорной стимуляции — например, съесть что-то очень острое или пожевать кислый лимон.
Смотрите на фракталы. Это геометрические фигуры, обладающие свойством самоподобия, и они действительно помогают успокоиться. В природе, например, это снежинки.
Думайте о себе в третьем лице. Если вы никак не можете перестать злиться или переживать, попробуйте рассказать о вашей ситуации кому-либо, используя третье лицо. Просто дистанцируйтесь от себя.
Зевните. Под воздействием стресса мозг быстро нагревается. Если его хоть немного охладить, получится расслабиться. Сделать это можно, как это ни странно звучит, с помощью зевания.