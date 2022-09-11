Специалисты Института человеческого развития имени Макса Планка (Германия) подтвердили, что прогулки на природе и в городе по-разному влияют на психику при стрессе. Они изучили, какие изменения происходят в областях мозга, связанных со стрессом, после часовой прогулки по оживленной улице и за городом, в лесу.

Для своего эксперимента они пригласили 63 здоровых добровольцев в возрасте 18-47 лет, из которых 29 женщин. С помощью специальных тестов участников вводили в состояние стресса, а также измеряли активность мозга до и после прогулки. В частности, фиксировали активность миндалевидных тел — областей мозга, которые играют ключевую роль в формировании эмоций, в том числе страха. В мозге два таких тела — по одному в каждом полушарии.

Результаты показали, что отправившиеся на часовую прогулку по лесу лучше восстанавливались после стресса. Так, после прогулки на природе активность миндалевидного тела снижалась, тогда как в городе такого не наблюдалось — там она не менялась. Да и, как рассказали гулявшие по лесу, прогулка им понравилась больше, чем участникам второй группы.

- Эти результаты показывают, что прогулка на природе может оказывать благоприятное воздействие на области мозга, связанные со стрессом, и, следовательно, может служить профилактической мерой против умственного напряжения и, возможно, болезней, — отметили исследователи.

По их словам, полученные ими результаты могут повлиять на городское планирование, чтобы создавать больше доступных зеленых зон и адаптировать городскую среду таким образом, чтобы это было полезно для психического здоровья горожан.