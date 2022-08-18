Зевни и все пройдет: 5 научно доказанных способов победить стресс и собраться с мыслями

Увы, жизнь современного человека сопряжена с постоянным стрессом. Вы переживаете из-за работы, из-за домашних дел, из-за отношений с друзьями и родными, из-за ситуации в мире и о том, хватит ли вам денег. При этом уже давно известно: постоянный стресс очень пагубно сказывается на нашем здоровье.
Поэтому так важно научится отвлекаться и успокаиваться, снижая общий уровень стресса. Методов для этого превеликое множество, но сейчас давайте разберем несколько довольно неочевидных, чья эффективность, однако, была подтверждена учеными.
Окуните лицо в ледяную воду
Если вы столкнулись с сильным стрессом: сердце стучит как бешеное, кровь приливает к лицу, вы теряете контроль над собой — попробуйте сымитировать рефлекс ныряния млекопитающих. Этот простое действие поможет замедлить сердцебиение, кровь начнет поступать ко всем органам — и вы сможете прийти в себя. Ученые
В идеале активировать этот рефлекс можно так: берете чашу с ледяной водой и окунаете лицо в нее секунд на 30. Если рядом нет воды, подойдет что-то очень холодное — например, пакет со льдом.
Главное — не используйте этот метод, если у вас есть болезни сердечно-сосудистой системы. Иначе это может плохо кончится.
Ищите острых ощущений
Чтобы избавиться от тревоги и не впасть в истерику в условиях жуткого стресса, нужно отвлечься хоть на время. Алкоголь тут, кстати, плохой помощник — возможно, о проблемах вы на время забудете, но потом все может стать только хуже. Лучше попробовать найти
Смотрите на… фракталы
Фрактал — геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия. И оказывается, что подобные изображения и сложные узоры помогают успокоиться.
Фракталы нередко встречаются в природе — это и снежинки, и рисунок на раковине наутилуса. Рассматривая их, вы сможете расслабиться и немного снизить стресс.
Думайте о себе в третьем лице
Бывает, что негативные эмоции сильны настолько, что становится сложно мыслить рационально. Однако порой невозможность успокоиться может дорого вам обойтись.
Если вы никак не можете перестать злиться или переживать, попробуйте рассказать о вашей ситуации кому-либо, используя третье лицо.
Зевните
Зевоту мы привыкли ассоциировать с желанием поспать. Однако не все знают, что зевки могут принести пользу.
Дело в том, что под воздействием стресса ваш мозг быстро нагревается. Если его хоть немного охладить, получится хоть немного расслабиться.
Один из самых способов быстро охладиться — зевнуть. Но как сделать это, если не хочется? Все просто: найдите в Сети видео или картинку с зевающим человеком — и проблема будет решена, пишет