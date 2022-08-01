В идеале человек каждый день должен спать 8 часов. Но в реальной жизни это, как правило, не работает: пока придешь с работы, пока приготовишь ужин, пока поешь, а еще надо бы просто отдохнуть… а если не успел что-то доделать на работе, то наливаешь себе кружку кофе и… вперед, за компьютер.

В итоге современный городской житель спит в среднем не больше 6 часов, причем качественным его сон назвать сложно. Когда фитнес-тренер Крейг Баллантайн понял это, он разработал для своих клиентов специальную памятку — формулу «10-3-2-1-0». Она изменила жизнь многих людей (а сам Крейг после этого стал знаменитым).

10: часов без кофе перед сном

Для большинства этот пункт самый сложный, но надо постараться. Если вы ложитесь спать в 11 вечера, то последняя чашечка кофе, чая или энергетиков может быть самое позднее в час дня.

Это связано с тем, что кофеин надолго задерживается в организме. В среднем его метаболизм составляет 10 часов. При этом доказано: кофеин перед сном может снизить качество этого самого сна — он подавляет фазу медленного сна, которая помогает людям чувствовать себя отдохнувшими и бодрыми.