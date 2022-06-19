Черный кофе может улучшить умственные способности, зарядить энергией, помочь пищеварению и даже действовать как противовоспалительное средство. Есть данные, что кофеин спасает от деменции и полезен для печени.

Но важно, учитывать и обстоятельства, при которых кофе может принести больше вреда, чем пользы. Когда не надо пить кофе?