Простой тест подскажет — есть ли опухоль

Для пациентов с головными болями, нарушениями координации, жалобами на тошноту, усталость, судороги, у которых подозревают опухоль мозга, ученые разработали простой тест «Ноев ковчег».

Он не стопроцентный, и не дает гарантированного ответа — есть ли опухоль, но довольно точный. У тех, кто его не прошел, в 87,5% случаев была диагностирована опухоль мозга.

Тест «Ноев ковчег»

В течение одной минуты нужно назвать не меньше 14 любых животных. Если это человеку сделать не удается, вероятность, что у него может развиваться опухоль мозга — велика, отмечают ученые. Но точный диагноз можно поставить только после обследования.

Тест может облегчить врачам принять решение, надо ли пациента отправлять на МРТ — это магнитно-резонансная томография, исследование, которое даст ответ на главный вопрос — есть ли у человека опухоль.

- Наши выводы нужно проверить на большей группе пациентов, чтобы доказать, может ли помочь этот тест специалистам в ранней диагностике опухолей мозга, — пояснил доктор Бреннан, нейрохирург Университета Эдинбурга.