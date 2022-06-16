Новое исследование, которое провели исследователи Эдинбургского университета, показало: подтвердить или опровергнуть диагноз опухоль мозга может простой тест на память и беглость речи.
Пока эффективность теста под названием «Ноев ковчег» доказана на небольшом количестве участников, но первые результаты обнадеживают.
Ученые
Незаметная опухоль
Самые частые признаки опухоли мозга — головная боль и проблемы с координацией движений. Но опухоль мозга может проявляться и очень расплывчатыми симптомами, которые способны запутать даже самого опытного врача, повести обследование в неправильном направлении и заставлять раз за разом откладывать МРТ.
По
Ходила по врачам полтора года
35-летняя Хизер Дири узнала о том, что у нее доброкачественная опухоль головного мозга (невринома слухового нерва) только спустя полтора года хождения по врачам. Она была в 10 разных кабинетах медиков, но никто не заподозрил серьезную болезнь.
- Если бы диагноз поставили сразу, это могло бы изменить мою жизнь, и избавить меня от побочных эффектов, которые теперь останутся со мной до конца жизни, — рассказала Хизер изданию Express. — Мне пришлось сделать четыре корректирующие операции, которые мне не понадобились бы, если бы опухоль была обнаружена раньше. Я испытываю постоянную боль, и это делает мою жизнь невыносимой.
Простой тест подскажет — есть ли опухоль
Для пациентов с головными болями, нарушениями координации, жалобами на тошноту, усталость, судороги, у которых подозревают опухоль мозга, ученые разработали простой тест «Ноев ковчег».
Он не стопроцентный, и не дает гарантированного ответа — есть ли опухоль, но довольно точный. У тех, кто его не прошел, в 87,5% случаев была диагностирована опухоль мозга.
Тест «Ноев ковчег»
В течение одной минуты нужно назвать не меньше 14 любых животных. Если это человеку сделать не удается, вероятность, что у него может развиваться опухоль мозга — велика, отмечают ученые. Но точный диагноз можно поставить только после обследования.
Тест может облегчить врачам принять решение, надо ли пациента отправлять на МРТ — это магнитно-резонансная томография, исследование, которое даст ответ на главный вопрос — есть ли у человека опухоль.
- Наши выводы нужно проверить на большей группе пациентов, чтобы доказать, может ли помочь этот тест специалистам в ранней диагностике опухолей мозга, — пояснил доктор Бреннан, нейрохирург Университета Эдинбурга.