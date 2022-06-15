Как определить, что сахар зашкалил, если под рукой нет глюкометра

Всегда важно выявить болезнь в самом начале, когда состояние еще не нанесло серьезного вреда здоровью и можно корректировать состояние за счет лекарств и изменений в питании, образе жизни, активности. Все это справедливо для сахарного диабета, поскольку иногда врачи говорят, что «диабет — это не просто болезнь, это образ жизни». Не каждый из нас регулярно ходит к врачу и сдает анализы, включая определение сахара крови. Если у знакомых или родных есть глюкометр, прибор для измерения глюкозы крови, можно проверить свои показатели.

Но не всегда есть возможность воспользоваться глюкометром, а определить повышение глюкозы в плазме крови крайне важно. «Доктор Питер» вместе с терапевтом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко определили простой алгоритм, по которому можно узнать о повышении сахара крови.