Как определить, что сахар зашкалил, если под рукой нет глюкометра

Всегда важно выявить болезнь в самом начале, когда состояние еще не нанесло серьезного вреда здоровью и можно корректировать состояние за счет лекарств и изменений в питании, образе жизни, активности. Все это справедливо для сахарного диабета, поскольку иногда врачи говорят, что «диабет — это не просто болезнь, это образ жизни». Не каждый из нас регулярно ходит к врачу и сдает анализы, включая определение сахара крови. Если у знакомых или родных есть глюкометр, прибор для измерения глюкозы крови, можно проверить свои показатели.
Но не всегда есть возможность воспользоваться глюкометром, а определить повышение глюкозы в плазме крови крайне важно. «Доктор Питер» вместе с терапевтом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко определили простой алгоритм, по которому можно узнать о повышении сахара крови.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом
Почему важно знать свой уровень сахара?
У здоровых людей концентрации глюкозы крови натощак и после приема пищи колеблются в строго определенных значениях. Это важно для того, чтобы сахар рационально расходовался на нужды клеток, питал энергией тело и не причинял организму вреда. Натощак в крови, взятой из пальца, нормальными значениями считаются от 3,3 ммоль/л до 5,5 ммоль/л. Спустя два часа после еды уровень глюкозы может быть повышенным в пределах от 4,5 до 7,0 ммоль/л.
Если значения у вас существенно выше этих нормативов — это состояние может указывать на развитие пред-диабета (врачи правильно называют его нарушением толерантности глюкозе) или уже диабета.
Пройди тест и оцени баллы
При наличии глюкометра и тест-полосок определить сахар в крови просто. Но не всегда у нас под рукой есть этот прибор, особенно, если ранее о диабете речи не было. Определить, что сахар повышен можно (хотя и не со 100%-ной точностью) по собственным ощущениям, признакам и симптомам.
За каждый пункт нужно поставить себе от 0 или 1 балл, в зависимости от ответа — если признак есть, ставим балл, если нет — ставим ноль. В итоге нужно суммировать полученные баллы.
У меня постоянная жажда
Если уровень глюкозы в плазме крови повышается, наше тело старается восстановить баланс сахара крови, пытаясь разбавить слишком «сладкую» кровь и вытягивая воду из тканей. Перемещение жидкости из тканей в кровь приводит к раздражению рецепторов, посылающих в мозг сигналы об обезвоживании. Нервная система незамедлительно включает механизм регуляции — мы хотим пить, жажда подталкивает нас к потреблению жидкости. Если вы постоянно хотите пить — ставьте себе 1 балл.
Я часто хожу в туалет помочиться
Эта проблема напрямую вытекает из предыдущей. Если вы потребляете гораздо больше жидкости, чем обычно, вам требуется гораздо более частое посещение уборной. Печень с почками работают в тесном взаимодействии, пытаясь избавиться от избыточного количества сахара крови. Но при высокой нагрузке глюкозой они не могут справиться с переработкой лишней глюкозы, поэтому она усиленно выводится с мочой. Чем больше сахара выводится, тем больше вы будете мочиться. При этом моча будет светлой, почти как вода, выделять можно до 3-5 л мочи и более.
Я постоянно ощущаю сухость губ и кожи
Чем выше сахар в крови, тем активнее вытягивается жидкость из тканей в кровь и тем сильнее страдают от обезвоживания кожа, слизистые и остальное тело. На коже сухость заметнее всего — возможно шелушение, ощущение сильной стянутости, зуд и даже образование трещин. На губах сухость проявится в виде морщин и складок, сухости и отслоек кожи.
Мое зрение стало резко ухудшаться
Сосуды сетчатки тонкие и ранимые, высокий уровень глюкозы в плазме крови повреждает их, делая хрупкими и ломкими (они буквально засахариваются). Наряду с обезвоживанием страдает зрение, могут быть помутнение зрения, расфокусировка, ухудшение зрения вдали или вблизи. Если ваши привычные очки вам стали некомфортны или вы заметили, что стали хуже видеть — 1 балл.
Мне стало труднее концентрироваться
Постоянно повышенный уровень глюкозы в крови может аналогично капиллярам в глазах, также повреждать и «засахаривать» нервные окончания. Могут пострадать капилляры в головном мозге, нервные клетки и проводящие пути. Это грозит некоторыми неприятными ощущениями и проявлениями. Это хроническая усталость, которая не проходит после отдыха, тревожность, раздражительность и проблемы с концентрацией, запоминанием нового и умственной активностью.
Кстати, из-за повреждения нервов на теле пациенты с диабетом часто не замечают ранок и мозолей на ногах до тех пор, пока они не превратятся в серьезные язвы.
У меня есть проблемы пищеварения
Если уровень глюкозы повышен и это длительный процесс, возможно повреждение блуждающего нерва. Он отвечает за перистальтику пищеварительного тракта, перемещение пищи из желудка в кишечник и по нему к выходу. При повреждении нерва на фоне диабета возможны частые и длительные изжоги, тошнота, приступы рвоты, запоры.
Анализируем полученные результаты
Все описанные выше симптомы — не специфичны, они могут возникать и при других патологиях. Но если вы набрали примерно 4-6 баллов, это повод для обращения к терапевту и выполнения анализа крови на уровень глюкозы. Скорее всего, показатель будет повышен.