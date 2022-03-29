Диабет второго типа — очень опасное заболевание, которое при отсутствии своевременного лечения может привести к самым тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода. Как выяснили ученые, этот недуг буквально ускоряет старость: диабетики сталкиваются с болезнями «пожилого возраста» гораздо раньше.
Симптомы диабета:
Частые походы в туалет
Постоянная усталость
Повышенный аппетит
Жажда
Туман перед глазами
Раздражительность
Исследователи из Кембриджского университета изучили данные более трех миллионов человек. Они проверили, насколько распространены так называемые болезни среднего возраста — например, ишемическая болезнь сердца, рак, проблемы с почками, катаракта. В общей сложности в список включили 112 диагнозов.
В итоге выяснилось: около 57 болезней гораздо чаще встречались у людей с диабетом второго типа. Причем такие пациенты сталкивались с проблемами в гораздо более раннем возрасте, чем люди без диабета.
Так, диабетики в пять раз чаще страдали от болезней почек и проблем со зрением — и эти недуги, как правило, развивались у них на 8 лет раньше, чем у других участников исследования. Недуги сердечно-сосудистой системы и неврологические проблемы вроде болезни Паркинсона появлялись у больных диабетом в среднем на 6 лет раньше.
Как отмечает соавтор
По словам ученых, это исследование напоминает о том, насколько пагубное влияние диабет оказывает на организм и насколько важно своевременно диагностировать болезнь и начать лечение.
Продукты для снижения сахара в крови:
Лук;
Коричневый рис;
Соевое молоко;
Тофу;
Орехи;
Бобовые.
Кстати
По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, за последние 40 лет число пациентов с сахарным диабетом резко выросло. О том, как планируют бороться с этим явлением, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Врачи предупреждают: сахарный диабет нередко появляется у тех, кто переболел коронавирусом. Появился даже такой термин «ковидодиабет». Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.