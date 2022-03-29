Исследователи из Кембриджского университета изучили данные более трех миллионов человек. Они проверили, насколько распространены так называемые болезни среднего возраста — например, ишемическая болезнь сердца, рак, проблемы с почками, катаракта. В общей сложности в список включили 112 диагнозов.

В итоге выяснилось: около 57 болезней гораздо чаще встречались у людей с диабетом второго типа. Причем такие пациенты сталкивались с проблемами в гораздо более раннем возрасте, чем люди без диабета.

Так, диабетики в пять раз чаще страдали от болезней почек и проблем со зрением — и эти недуги, как правило, развивались у них на 8 лет раньше, чем у других участников исследования. Недуги сердечно-сосудистой системы и неврологические проблемы вроде болезни Паркинсона появлялись у больных диабетом в среднем на 6 лет раньше.

Как отмечает соавтор исследования, доктор Луанлуан Сунь, пациенты с диабетом второго типа в более молодом возрасте начинают страдать от других хронических болезней по сравнению с теми, у кого диабета нет. Причем особенно высокий риск ухудшения здоровья есть у диабетиков, которым диагноз поставили еще до 50 лет.

По словам ученых, это исследование напоминает о том, насколько пагубное влияние диабет оказывает на организм и насколько важно своевременно диагностировать болезнь и начать лечение.