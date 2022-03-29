Симптомы сахарного диабета
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Диабет второго типа — очень опасное заболевание, которое при отсутствии своевременного лечения может привести к самым тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода. Как выяснили ученые, этот недуг буквально ускоряет старость: диабетики сталкиваются с болезнями «пожилого возраста» гораздо раньше.

Симптомы диабета:

  • Частые походы в туалет

  • Постоянная усталость

  • Повышенный аппетит

  • Жажда

  • Туман перед глазами

  • Раздражительность

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Исследователи из Кембриджского университета изучили данные более трех миллионов человек. Они проверили, насколько распространены так называемые болезни среднего возраста — например, ишемическая болезнь сердца, рак, проблемы с почками, катаракта. В общей сложности в список включили 112 диагнозов.

В итоге выяснилось: около 57 болезней гораздо чаще встречались у людей с диабетом второго типа. Причем такие пациенты сталкивались с проблемами в гораздо более раннем возрасте, чем люди без диабета.

Так, диабетики в пять раз чаще страдали от болезней почек и проблем со зрением — и эти недуги, как правило, развивались у них на 8 лет раньше, чем у других участников исследования. Недуги сердечно-сосудистой системы и неврологические проблемы вроде болезни Паркинсона появлялись у больных диабетом в среднем на 6 лет раньше.

Как отмечает соавтор исследования, доктор Луанлуан Сунь, пациенты с диабетом второго типа в более молодом возрасте начинают страдать от других хронических болезней по сравнению с теми, у кого диабета нет. Причем особенно высокий риск ухудшения здоровья есть у диабетиков, которым диагноз поставили еще до 50 лет.

По словам ученых, это исследование напоминает о том, насколько пагубное влияние диабет оказывает на организм и насколько важно своевременно диагностировать болезнь и начать лечение.

Продукты для снижения сахара в крови:

  • Лук;

  • Коричневый рис;

  • Соевое молоко;

  • Тофу;

  • Орехи;

  • Бобовые.

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Кстати

По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, за последние 40 лет число пациентов с сахарным диабетом резко выросло. О том, как планируют бороться с этим явлением, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Врачи предупреждают: сахарный диабет нередко появляется у тех, кто переболел коронавирусом. Появился даже такой термин «ковидодиабет». Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова