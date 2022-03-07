Существует два типа сахарного диабета, хронического эндокринного заболевания. Первый называют инсулинозависимым, второй в большей степени связан с образом жизни и развивается с течением времени. Страшные последствия диабета — почечная недостаточность, повреждение нервов, слепота, болезни сердца и ампутации.

Важно не допустить развитие диабета второго типа и контролировать его, если болезнь проявила себя. Вот 5 эффективных способов.