Существует два типа сахарного диабета, хронического эндокринного заболевания. Первый называют инсулинозависимым, второй в большей степени связан с образом жизни и развивается с течением времени. Страшные последствия диабета — почечная недостаточность, повреждение нервов, слепота, болезни сердца и ампутации.
Важно не допустить развитие диабета второго типа и контролировать его, если болезнь проявила себя. Вот 5 эффективных способов.
Заниматься спортом
Такой вид физической нагрузки особенно полезен для профилактики диабета 2 типа и для его контроля, заявляют ученые. По
Эксперты отмечают, что для предотвращения развития заболевания и контроля над ним, безусловно, важна любая физическая активность — в том числе, и аэробные упражнения — ходьба, бег, плавание, катание на велосипеде.
Управлять стрессом
На уровень сахара в крови влияет в том числе и стресс. Он нарушает ритм жизни, приводит к физиологическим нарушениям. Если вы постоянно в стрессе, организм изнашивается на 40% быстрее, чем у тех, кто не переживает и не нервничает по любому поводу.
Из-за стресса растет давление, учащается сердцебиение и подскакивает уровень сахара. Постоянный стресс вызывает проблемы с обменом веществ и способен вызвать развитие метаболического синдрома.
Первые симптомы, что стресс уже разрушает ваш организм — напряжение мышц, скрип зубами по ночам, нарушения сна, частые простуды, проблемы с пищеварением — схваткообразные боли в животе, тошнота, поносы или запоры, невозможность полноценно расслабляться, проблемы и либидо и так далее.
Соблюдать диету
Правильное сочетание жиров, белков и углеводов в вашем рационе может помочь контролировать диабет. Особенно полезна средиземноморская диета, она способна предотвращать развитие болезни и снижает риск ожирения. Регулярное соблюдение принципов правильного питания эффективно даже для людей из групп высокого риска по диабету.
Средиземноморская диета включает оливковое масло, свежие овощи, рыбу и морепродукты, нежирное мясо, зелень, пасту и рис.
Эндокринологи советуют пациентам со 2 типом диабета полностью исключить из своего питания сахар, варенье, мед, сухофрукты, конфеты, шоколад, торты и пирожные, соки, лимонады, квасы, морсы и компоты — причем, даже без сахара, белый хлеб и сдобу, фрукты — банан, виноград, хурму, арбуз и дыню, манку, колбасные изделия, все соусы, которые содержат сахар.
Отказаться от курения
Исследования подтвердили, что если пациенты с диабетом употребляют большие дозы никотина, у них менее эффективно работает гормон инсулин, снижающий уровень сахара в крови.
Курящие люди с диабетом нуждаются в больших дозах инсулина, чтобы контролировать уровень глюкозы, предупреждают врачи.
Похудеть
Даже небольшая потеря веса оказывает значительное влияние на риски развития диабета, и должна быть целью номер один — особенно, для тех, кто знает, что у них избыточная масса тела.
Каждый лишний килограмм увеличивает риски развития инсулинорезистентности и в будущем — диабета.
Стратегия по снижению веса должна быть и у тех, у кого уже диагностировано заболевание. Похудение поможет взять под контроль диабет и улучшить состояние пациента.
В первую очередь, надо уменьшить размер порции, отказаться от сладкого — еды и напитков тоже, увеличить физическую активность.
Даже небольшие изменения в рационе и образе жизни приводят к успеху в профилактике диабета и позволяют контролировать заболевание.