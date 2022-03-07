диабет
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Существует два типа сахарного диабета, хронического эндокринного заболевания. Первый называют инсулинозависимым, второй в большей степени связан с образом жизни и развивается с течением времени. Страшные последствия диабета — почечная недостаточность, повреждение нервов, слепота, болезни сердца и ампутации. 

Важно не допустить развитие диабета второго типа и контролировать его, если болезнь проявила себя. Вот 5 эффективных способов.

Заниматься спортом

Такой вид физической нагрузки особенно полезен для профилактики диабета 2 типа и для его контроля, заявляют ученые. По данным ученых Гарвардской школы общественного здравоохранения, поднятие тяжестей может снизить риск развития диабета 2 типа на треть. 

Эксперты отмечают, что для предотвращения развития заболевания и контроля над ним, безусловно, важна любая физическая активность  — в том числе, и аэробные упражнения — ходьба, бег, плавание, катание на велосипеде.

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Управлять стрессом

На уровень сахара в крови влияет в том числе и стресс. Он нарушает ритм жизни, приводит к физиологическим нарушениям. Если вы постоянно в стрессе, организм изнашивается на 40% быстрее, чем у тех, кто не переживает и не нервничает по любому поводу.

Из-за стресса растет давление, учащается сердцебиение и подскакивает уровень сахара. Постоянный стресс вызывает проблемы с обменом веществ и способен вызвать развитие метаболического синдрома. 

Первые симптомы, что стресс уже разрушает ваш организм — напряжение мышц, скрип зубами по ночам, нарушения сна, частые простуды, проблемы с пищеварением — схваткообразные боли в животе, тошнота, поносы или запоры, невозможность полноценно расслабляться, проблемы и либидо и так далее.

Соблюдать диету

Правильное сочетание жиров, белков и углеводов в вашем рационе может помочь контролировать диабет. Особенно полезна средиземноморская диета, она способна предотвращать развитие болезни и снижает риск ожирения. Регулярное соблюдение принципов правильного питания эффективно даже для людей из групп высокого риска по диабету.

Средиземноморская диета включает оливковое масло, свежие овощи, рыбу и морепродукты, нежирное мясо, зелень, пасту и рис.

Эндокринологи советуют пациентам со 2 типом диабета полностью исключить из своего питания сахар, варенье, мед, сухофрукты, конфеты, шоколад, торты и пирожные, соки, лимонады, квасы, морсы и компоты — причем, даже без сахара, белый хлеб и сдобу, фрукты — банан, виноград, хурму, арбуз и дыню, манку, колбасные изделия, все соусы, которые содержат сахар.

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Отказаться от курения

По данным экспертов, у курильщиков риск развития диабета 2 типа на 30-40% выше, чем у некурящих. 

Исследования подтвердили, что если пациенты с диабетом употребляют большие дозы никотина, у них менее эффективно работает гормон инсулин, снижающий уровень сахара в крови.

Курящие люди с диабетом нуждаются в больших дозах инсулина, чтобы контролировать уровень глюкозы, предупреждают врачи.

Похудеть

Даже небольшая потеря веса оказывает значительное влияние на риски развития диабета, и должна быть целью номер один — особенно, для тех, кто знает, что у них избыточная масса тела.

Каждый лишний килограмм увеличивает риски развития инсулинорезистентности и в будущем — диабета.

Стратегия по снижению веса должна быть и у тех, у кого уже диагностировано заболевание. Похудение поможет взять под контроль диабет и улучшить состояние пациента.

В первую очередь, надо уменьшить размер порции, отказаться от сладкого — еды и напитков тоже, увеличить физическую активность.

Даже небольшие изменения в рационе и образе жизни приводят к успеху в профилактике диабета и позволяют контролировать заболевание.

Анна Майская